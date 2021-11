Sportivă BMW cu tracțiune față

Era veriga lipsă. BMW a simțit nevoia să umple un loc între 120i şi M135i xDrive. Adică între mezinul familist și furia de întreceri construită pe aceeași platformă. A rezultat 128ti, un mic bolid de 265 de cai putere gândit în cinstea lui „Turismo Internazionale”, cunoscut în anii ’70 prin inițialele „TI”, simbol al performanței. Este un automobil rapid, agil, care s-a dovedit și un bun companion pentru o familie extinsă la un drum de peste 450 km. Prețul pentru o mică bijuterie automobilistică este pe măsură și ajunge să sară de 54.000 de euro în varianta full-option.







BMW 128ti a apărut în 2020. Constructorul bavarez a gândit un automobil aniversar, care să readucă în rândul publicului tânăr fiorul pe care generația celor care au trăit anii ’70 l-au simțit. Dincolo de ce știe să facă și cum se simte un motor de 265 de cai putere, trebuie reamintit ce înseamnă „Turismo Internazionale” și cum a apărut. Istoria TI a început în 1963 cu BMW 1800 TI şi a atins primul vârf major sub forma lui BMW 2002 TI, model cu două uşi. Legendarul pilot Hubert Hahne a făcut denumirea „TI” să strălucească pe circuit, se întâmpla în 1964, când, la volanul unui 1800 TI, a spulberat competiţia din Campionatul German de Turisme. A obţinut 14 victorii în 16 curse. Doi ani mai târziu stabilea un record istoric. 2000 TI era primul turism care reuşea să parcurgă un tur pe Nordschleife în mai puţin de 10 minute. Atunci, în Marele Premiu al Germaniei, Hahne închidea turul de circuit cu timpul de 9 minute 58.5 secunde. La final de an, Hahne şi BMW 2000 TI încheiau Campionatul European de Turisme în poziţia de campioni. 2002 TI a fost maşina cu care Hans-Joachim Stuck, viitor pilot de Formula 1, câştigător la Le Mans 24H şi campion DTM, a folosit-o împreună cu Clemens Schickentanz pentru a câştiga ediţia inaugurală a legendarei curse de 24 de ore de la Nürburgring în 1970. Stuck a mai terminat de două ori pe prima poziţie în legendara cursă, de asemenea cu modele BMW, în 1998 şi 2004, în timp ce marca BMW a contabilizat 20 de victorii în 50 de ediţii în cursa de 24h pe Iadul Verde. La sfârşitul anilor ’90, BMW Seria 3 Compact - în declinările BMW 323ti şi BMW 325ti - au simbolizat filosofia unui automobil compact superdinamic. Întrebarea care îi frământă acum pe nemți este dacă BMW 128ti se va ridica cumva la nivelul predecesorilor săi, mai ales că propune o tracțiunea pe puntea față, lucru puțin obișnuit pentru fanii BMW.

Senzații tari

Când intri într-un BMW 128ti în echiparea M trebuie să te mulezi pe mașină. Mai precis, pe scaunele sport, care oferă un suport lateral puternic, semn la sportivității pe care o emană. Apoi se dă prima cheie, de fapt, prima apăsare de buton. E momentul în care auzul este gâdilat de zgomotul gutural de gaze nearse scoase pe țevile de evacuare. Nu e lung, dar e destul pentru a-ți ridica părul pe tine sub influența adrenalinei care se pregătește să-ți inunde vintrele. Și nu greșești dacă te lași purtat de val, pentru că la prima apăsare a pedalei de accelerație simți sutele de cai putere. Se cambrează pe roțile din față și trag cele peste 1,55 de tone până la 100 km/h în doar 6,1 secunde. O cifră amețitoare, așa cum e și senzația pe care o ai la volan. Pentru asta însă trebuie să alegi setarea Sport pe care o pune la dispoziție BMW și să lași cutia cu opt trepte să-și facă treaba. O poți dirija și cu padelele din spatele volanului, dacă vrei să te simți ca un pilot de curse, dar cutia automată este atât de bine setată, că îți trebuie mult exercițiu și îndemnare să o surclasezi. Dacă ai mașina plină și pleci la drum de plăcere, poți folosi cu succes setarea Comfort care îți permite reprize sportive după dorință, dar fără a avea senzația că sutele de armăsari tind să-ți scape din frâu. Eu am mers în mare parte pe această setare, de confort, și am obținut, după 214 km parcurși în regim de autostradă, ușoare serpentine, localități și trafic de Capitală, un consum mediu de 6 litri/100 km, la o viteză medie de 68 km/h. Există și o variantă EcoPro pentru prietenii mediului și dușmanii poluării. Suspensia este tare, sportivă, indiferent în ce mod de condus pui mașina și îți aduce aminte, alături de scaunele din față și de zgomotul eșapamentului, că te afli totuși într-o sportivă.

Sub capotă

BMW 128ti aduce o reducere a gărzii la sol pentru un centru de greutate coborât. De asemenea, adoptă bare antiruliu mai ferme şi suporţi ai barelor antiruliu de la vârful de gamă BMW M135i xDrive, precum şi arcuri şi amortizoare mai rigide care au fost modificate corespunzător.

Puntea faţă a BMW 128ti este echipată standard cu acelaşi diferenţial Torsen cu patinare limitată ce este utilizat la BMW M135i xDrive. Are un factor de blocare de 31% când se accelerează (BMW M135i xDrive: 36%) şi de 26% la decelerare. Pe lângă creşterea tracţiunii, a agilităţii şi a stabilităţii, diferenţialul cu patinare limitată oferă automobilului şi calităţi bune în viraje. Dacă roata de la interior pierde aderenţa în timp ce propulsează maşina printr-un viraj, iar conducătorul accelerează în acelaşi timp, diferenţialul cu patinare limitată direcţionează mai mult cuplu către roata cu aderenţă mai mare, prevenind astfel patinarea roţii şi îmbunătăţind tracţiune şi agilitatea. Când se acţionează frâna de motor - în timpul unei schimbări dinamice a benzii, de exemplu -, diferenţialul îmbunătăţeşte stabilitatea şi comportamentul de virare dacă o roată se învârte mai încet (sau este gata să se blocheze), prin distribuirea cuplului individual către roţi. Diferenţialul mecanic cu patinare limitată este asistat de o serie de sisteme de control electronic. Tehnologia ARB dispune de un controler al patinării poziţionat direct în unitatea de control al motorului, nu în cea de control pentru sistemul DSC (controlul dinamic al stabilităţii), ceea ce asigură un răspuns perceput din partea ARB de 10 ori mai rapid. În consecinţă, nu numai că operează mai liniar şi mai sensibil, dar sistemul poate şi să folosească la maximum tracţiunea potenţială oferită de diferite suprafeţe de drum. Tehnologia ARB lucrează în strânsă colaborare cu DSC pentru a reduce semnificativ puterea de subvirare - un dezavantaj tipic al automobilelor cu tracţiune faţă - fără a fi necesare intervenţii corectoare pentru stabilizarea dinamicii laterale. Motorul de la BMW 128ti este un derivat direct al celui mai puternic propulsor cu patru cilindri al BMW Group, care a fost dezvoltat pentru modelele dintre care face parte şi BMW M135i xDrive (unde dezvoltă 225 kW/306 CP). Motorul a fost modificat cu tehnologie BMW TwinPower Turbo pentru noul model sport compact. Acum produce 195 kW/265 CP la o capacitate cilindrică de 2,0 litri, pe un interval al turaţiilor cuprins între 4.750 şi 6.500 rpm. Cuplul maxim de 400 Nm este disponibil între 1.750 şi 4.500 rpm.

Cum arată

Noul BMW 128ti este bazat pe modelul M Sport disponibil pentru BMW Seria 1. Aceasta înseamnă că are un spoiler faţă distinctiv, cu prize de aer sculptate special, şi un difuzor de la M Sport în negru lucios. Specialele pentru prizele de aer exterioare preluate de la spoilerul faţă al vârfului de gamă BMW M135i xDrive şi decoraţiunile pentru Air Curtains (negru lucios în restul gamei Seria 1) sunt într-un roşu sportiv, la fel ca şi aerisirile ce ies din pasajele roţilor spate în bara spate. Pragurile laterale şi emblema „ti” localizată deasupra acestora, în faţa roţilor spate, sunt tot de culoare roşie pentru BMW 128ti cu caroseria finisată în Mineral Grey metalizat. 128ti are decoraţiuni Shadowline extinse, cu grilă BMW neagră şi capace ale retrovizoarelor de culoare neagră, ca echipare standard. Farurile BMW Individual Shadowline opţionale creează un aspect dinamic, evidenţiat de fundalul negru şi de absenţa a diferite elemente decorative cromate. Cele două ţevi de eşapament au un diametru de 90 de milimetri

Interior sport

La interior, BMW 128ti dispune de materiale premium şi extinde utilizarea accentelor roşii de la exterior în habitaclu. O suprafaţă Race Red mare decorează spătarul scaunelor sport standard, tapiţate cu stofă şi Sensatec. Cadrul volanului şi capacul airbagului de la volanul M Sport disponibil standard au şi ele cusături roşii. Scaunele sport M cu tetiere integrale şi suprafeţe extensibile ale scaunelor sunt disponibile ca opţiune și au funcție de încălzire. Conceptul pentru operare a funcţiilor BMW 128ti, ce utilizează butoane de control grupate, este orientat direct pe conducător. Accesul la dotările de infotainment opţionale ale sistemului de operare BMW 7.0 se face prin intermediul unui grup de afişare mare, ale cărui două monitoare au diagonale de până la 10,25 ţoli (26,04 cm) la BMW Live Cockpit Professional. Controlul prin gesturi este disponibil şi există un Head-Up Display de 9,2 ţoli. Mi-a plăcut în mod deosebit cum lucrează mirror linkul cu smartfonul în sistemul Android, simplu, rapid și eficient. Portbagajul are o capacitate de 380 de litri, ce poate creşte la 1.200 de litri prin rabatarea spătarului banchetei.





- 6,1 secunde până la 100 km/h

⁃ 250 km/h viteza maximă

⁃ 265 de cai putere

Avantaje

⁃ sportiv

⁃ design

⁃ consum redus

Dezavantaje

⁃ prețul final cu opționale

⁃ suspensia întărită

⁃ nu intră în programul Rabla