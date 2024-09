Cu ce impresionează ceilalţi coreeni: Concurentul Ssangyong la Duster

Ssangyong a încercat de mai multe ori să se impună pe piaţă. Coreenii, cu o istorie de şapte decenii în spate, n-au avut acelaşi noroc la public precum cei de la Hyundai. Nu au dispus nici de fonduri la nivelul rivalului din peninsulă şi nici nu au investit în dezvoltare, cum a făcut Hyundai. Aşa se face că spre deosebire de concernul Hyundai-Kia, care şi-a inventat propriile motorizări, Ssnagyong a fost nevoit să împrumute. Şi nu neapărat cea mai nouă tehnologie. Acesta este, de altfel, şi un punct nevralgic la mărcii coreene, pentru că acum, în ciuda revoluţiei la nivel de design şi accesorizare, există două motorizări. Am testat câteva zile un Korando. Un SUV compact de la Ssangyong care are ceva istorie. Prima generaţie avea un aspect de Jeep clasic, d-ăla care a prins războiul. Şi-a dus-o aşa până în 1996 când a apărut a doua generaţie. Un design nou, dar urâţel. Motorizări din ce nu mai trebuia pe la Mercedes. A rezistat până prin 2006, dar în Rusia maşinile au continuat să iasă pe bandă până în 2014. Producţia lui Korando a fost reluată din 2010, cu un design total nou, semnat chiar de Giugiaro. A patra generaţie apare în 2019 şi a fost urmată de facelifturi. E generaţia care speră să scoată Ssangyong din conul de umbră unde l-a aruncat spectrul falimentului.

Habitaclu premium

Korando are o ţinută impunătoare. Cu 4,45 de metri lungime, 1,87 de metri lăţime şi 1,67 de metri înălţime, SUV-ul are un ampatament de 2,675 de metri ceea ce înseamnă mult spaţiu la interior. Şi ăsta este unul dintre punctele forte ale producţiei sud-coreene, alături de mulţimea de accesorii oferită. Nu lipseşte aproape nicio dotare pe care o regăseşti chiar pe maşinile premium. Fie că vorbim despre cruise control adaptiv sau de scaune din piele încălzite şi ventilate. Şi asta la un preţ de 20.990 de euro cu TVA, sub al unui Duster, de pildă, şi accesorii cu mult peste Dacie. În plus, un motor net superior ca putere. Găsim în Korando un bord digital care îşi schimbă aspectul în funcţie de modul de condus selectat, o tabletă multimedia cu aspect ceva mai vechiuţ, suport de telefon cu încărcare wirelles, multe spaţii de depozitare pentru sticle şi pahare de toate dimensiunile sau pentru portofel. Ceva ce rar vezi în ziua de azi. Spaţiu suficient au şi pasagerii din spate, care au la dispoziţie ventilaţie şi porturi de încărcare. Schimbătorul cutiei de viteze automate este încadrat de mai multe butoane. Unul dintre el e selectorul care permite modul de condus, dar şi activarea transmisiei 4x4 tip AWD. Şoferul poate alege între Normal, Sport şi Winter pentru modul în care este folosită doar puntea faţă. Pentru drumuri grele situaţia se schimbă, pentru că ai la dispoziţie putere pe toate cele patru roţi. Un buton este dedicat autoholdului, iar frâna este electropneumatică. Un alt buton este dedicat coborârii asistate în pantă, la fel de util mai ales când avem de-a face cu noroi sau zăpadă. ESP-ul şi sistemul Start-Stop pot fi şi ele dezactivate dintr-o simplă apăsare de buton. Muzica poate fi redată prin bluetooth, dar pentru Android Auto sau CarPlay este necesară conectarea prin cablu USB care permite şi încărcarea. Dintr-o serie de butoane prezente grupat în stânga volanului se pot dezactiva-activa senzorii de parcare, asistentul pentru păstrarea benzii şi se poate deschide electric uşa haionului. Materialele sunt de calitate medie, dar cu aparenţă bună, însă sunt prezente destul de multe plastice tari. Portbagajul nu este un punct forte al lui Korando raportat la gabaritul său. Chiar şi aşa are 551 de litri fără roată de rezervă şi 407 litri în caz că există.

Cum se mişcă

Datorită alurii sale, Korando oferă o bună vizibilitate asupra drumului. Şoferul îşi poate regla scaunul electric pe opt direcţii şi are la dispoziţie şi un suport lombar, util mai ales la călătoriile lungi. Sub capota lui SsangYong am avut motorul pe benzină de 1,5 litri turbo, unicul disponibil pe acest model. Un propulsor cu rădăcini Mitsubishi pe care niponii nu-l mai pot vinde în Europa, presaţi de pactul pentru emisii. Motorul scoate 163 de cai putere la 5000 de rot./min. şi un cuplu de 280 Nm. Pentru greutatea maşinii de 1,5 tone pare suficient. Dar în ciuda puterii şi a cuplului mare, Korando nu este un mare sprinter nici în varianta Sport. Se simte gabaritul. Transmisia automată în şase trepte Aisin schimbă la turaţii mai mari atunci când şoferul alege modul Sport. Consumul a fost măricel. Se ridică la 11 litri/100 km în urban, cu tot cu Start-Stop. Minimumul înregistrat a fost în extraurban, de 8,1 litri/100 km, la o viteză medie de 75 km/h. Ai senzaţia că ţi se evaporă benzina din rezervorul de 50 de litri. Autonomia cu un plin n-a sărit de 450 km. În cazul folosirii tracţiunii integrale şi a cutiei automate noxele ajung la 197 g/km, iar pentru tracţiune faţă ajung la 182 g/km pentru cutia automată. Stabilitatea este bună. Suspensiile sunt confortabile, dar au tăria necesară pentru a menţine maşina fără grijă pe traiectorie sau pentru a aborda pante mai mari. Korando are şi capabilităţi off-road. O gardă la sol de 18,2 cm, un unghi de atac de 18 grade, unul de degajare 24,5 de grade şi un unghi de rampă de 15,9 grade ajută SUV-ul să parcurgă drumuri desfundate. În plus, există tracţiunea integrală care poate fi blocată la nevoie, dar şi sistemul winter care foloseşte calculatorul pentru a păstra aderenţa. Bandourile din plastic negru, rezistent la tăvăleală, pe tot perimetrul maşinii la nivelul pragurilor protejează la trafic greu.

Mulţi asistenţi inteligenţi

Korando excelează la nivelul măsurilor de siguranţă şi de asistenţă a şoferului. Pentru 23.990 de euro cu TVA, SsangYong oferă ceea ce aproape că găsim şi pe maşinile premium. În cazul în care autovehiculul detectează pietoni sau alte autovehicule pe ruta planificată, sistemul AEBS reduce alimentarea și cuplează frânele în mod automat. Autopilotul adaptiv inteligent (IACC) menține automat o viteză și o distanță față de autovehiculul din față cu ajutorul radarului și al camerelor video. Şoferul poate seta pe mai multe niveluri distanţa de siguranţă. Sistemul IACC lucrează împreună cu sistemul de urmărire a benzii de circulație și poate fi activ nu doar pe autostradă, ci și în oraș, cât timp nu este apăsată pedala de frână. Alerta privind distanța de siguranță monitorizează permanent viteza și distanța și avertizează șoferul printr-un semnal acustic dacă distanța față de vehiculul din față scade sub distanța de frânare. Funcția de asistare la ieșire din parcare avertizează șoferul prin semnale acustice și prin afișarea pe ecran a unei pictograme de avertizare dacă din spate se apropie alt vehicul.

Alerta și intervenția la traficul din spatele automobilului emit un avertisment sonor și acționează frâna pentru a opri automobilul și a evita coliziunea, dacă sistemul detectează un vehicul care se apropie pe drum în timpul unei manevre de mers înapoi. Sistem de menținere a benzii de circulație foloseşte mai multe camere pentru monitorizarea marcajelor rutiere de separare a benzilor de circulație. În momentul în care sesizează că autovehiculul urmează să părăsească banda de circulație fără semnalizare prealabilă, sistemul cuplează direcția electrică, în scopul menținerii autovehiculului pe banda de circulație. Practic, trage de volan. Sistemul se poate dezactiva de la un buton aflat în stânga şoferului. În cazul în care schimbarea benzii de circulație are loc în momentul în care un autovehicul se apropie din spate cu viteză mare și se află la o distanță mai mică de 70 m, asistentul de schimbare a benzii aprinde semnalizatoarele din retrovizoarele externe și emite semnale acustice de atenționare. Acelaşi sistem asigură asistenţă şi pentru unghiul mort. Korando are inclusiv un sistem de atenționare a pornirii vehiculului din față care emite semnale vizuale și acustice de atenționare dacă şoferul nu e pe fază când coloana se pune în mişcare. Preţul lui Konrado pleacă de la 20.990 de euro cu TVA şi ajunge la 28.490 de euro cu TVA. Tracţiunea 4x4 e un opţional care costă în plus, pentru oricare nivel de echipare, 1.790 de euro cu TVA.

Avantaje

- sisteme de siguranţă

- raport calitate/preţ

- spaţiul interior

Dezavantaje

- consumul

- motor cu emisii ridicate

- lag la pornirea sistemului start-stop

Cifre

- 190 km/h viteza maximă

- 182 mm garda la sol

- 20.990 de euro preţul de plecare la promoţie



