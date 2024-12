Cum merge cel mai mic Subaru. Ce oferă japonezii pentru 37.000 de euro

Crosstrek face practic trecerea de la vechiul Impreza, pe care practic l-a înlocuit, spre segmentul Outback şi Forester. Maşina păstrează caracteristicile care i-au încântat pe fanii Subaru, dar îşi propune să atragă şi noi clienţi oferindu-le versatilitate, fiabilitate, confort, dar şi reale capabilităţi off-road. Am testat timp de patru zile noul mild-hibrid electric denumit e-Boxer pentru a vedea cât de mult s-a schimbat legendarul motor.

Crosstrek este înlocuitorul modelului XV. Este un crossover mic, ceea ce înseamnă în esență că este mai înalt și puțin mai mare decât un hatchback. Cel mai mic model din gama Subaru vine cu o singură opțiune de motor hibrid. Există multă concurență pe piața SUV-urilor, astfel încât Crosstrek ar putea fi privit, la gabarit, alături de modele precum Kia Stonic, Dacia Duster și Hyundai Kona, Seat Ateca, Skoda Karoq sau Ford Kuga. Doar că în cazul Subaru vorbim deja despre materiale şi fiabilitate premium. Crosstrek se află undeva între gama SUV-urilor mici și cea a celor medii, așa că, odată ce v-ați decis asupra unui buget, acesta vă va ajuta să vă informați asupra altor mașini pe care le-ați putea lua în considerare. În comparație cu Outback, Crosstrek pare mic, dar la interior este spațios și are un aspect interior foarte asemănător. Stă mult mai sus decât un hatchback, pentru că are o gardă la sol de 22 de centimetri, cu mult peste peste ce oferă unele SUV-uri. În concordanță cu restul gamei Subaru, Crosstrek este mult mai modern în comparație cu predecesorul său XV. Bandourile laterale din plastic negru rezistent la tăvăleală îi permite şoferului să abordeze drumuri desfundate fără grija vegetaţiei care i-ar putea zgâria pragurile. Stilul cu unghiuri drepte îi conferă un pic mai multă personalitate, dar vrea să-l încline puţin şi spre sportivitate. Ceea ce ar fi parţial adevărat. Pentru că deşi sprintul până la sută cu singura motorizare disponibilă se face în 10,8 secunde, artificiul micului motor electric ce dă un brânci celui pe benzină poate da, pe termen scurt, senzaţia de agerime.

Simetric integral

Subaru este o marcă renumită prin fiabilitatea sa. Asta datorită motorului său legendar boxer, nemodificat în esenţă de peste 50 de ani, şi transmisiei integrale AWD. Iar Crosstrek păstrează tradiţia. Motorul care odinioară scotea 158 de cai putere acum livrează 136 de cai putere. A fost limitat pentru a se înscrie în norma de poluare Euro 6d. Chiar dacă emisia nu mai e de 220 gCO2/km ca la versiunea de motorizare de acum 20 de ani, tot mai are un minimum de 140 de gCO2/km. Însă nu trebuie să vă sperie, pentru că noul boxer e un un mild hibrid electric. Adică nu are doar o baterie care ajută la start/stop şi face ceva recuperare. E-boxer foloseşte un motor electric de 16,7 cai putere, alimentat de la un acumulator Li-Io de 13,8 kWh. Aceasta îi asigură lui Crosstrek posibilitatea să meargă în regim pur electric pe distanţe scurte. Atunci când o face, în bord apare o pictogramă cu EV. Izolarea fonică este bună, aproape că face insesizabilă diferenţa dintre rulajul electric şi cel pe benzină. Din păcate, şoferul nu are posibilitatea de a alege atunci când rulează în mod electric, de asta ocupându-se în totalitate computerul de bord. Totodată, cuplul de 66 Nm se poate adăuga celui de 182 Nm furnizat de motorul pe benzină pentru a împinge maşina de 1,6 tone până la 198 km/h şi este util mai ales când vrei sportivitate de la crossover-ul tău. Motorul boxer asigură un nivel redus de trepidaţii la relanti, aproape insesizabil. Totuşi, există un mic şoc atunci când pleacă sistemul start-stop. Spre deosebire de alte mărci, Subaru a ales să ofere în Europa un singur tip de motorizare pentru sistemul mild-hibrid.

Căţărător de excepţie

Crosstrek asigură o ţinută de o stabilitate ireproşabilă. Tracţiunea integrală face ca maşina să se înscrie perfect pe traiectoria dorită de şofer. Motorul boxer coboară centrul de masă, contribuind şi el la această caracteristică. Suspensiile sunt setate pentru a asigura parcursul în off-road şi o siguranţă în curbe la viteze mari, dar ţin cont şi de confortul pasagerilor. Ieşirea pe drumuri desfundate se poate face fără emoţii. Pe lângă garda la sol de 22 cm, Crosstrek are un unghi de atac de 19,3 de grade, unul de degajare de 31,2 grade şi unul de rampă de 20,8 de grade. Cutia lineartronic CVT are prestabilite 7+1 trepte de viteză, dar şi o poziţie specială în care merge în modul LOW. Şoferul are la dispoziţie, presetate, trei tipuri de rulaj. Normal, Snow/Dirt și Deep Snow/Mud sunt concepute pentru a ajuta la maximizarea tracțiunii în condiții variate. Fiecare mod optimizează în mod specific puterea motorului și pozițiile raportului CVT, crește implicarea tracțiunii integrale active și îmbunătățește logica de control a sistemului Vehicle Dynamics Control cu Traction Control System. Afișajul X-MODE prezintă un indicator al unghiului de ruliu pentru a ajuta șoferul să aprecieze situațiile potențial periculoase. Această tehnologie contribuie, de asemenea, la transformarea Crosstrek într-un cățărător agil. Sistemul standard Hill Descent Control va activa automat controlul individual al frânării roților la coborâre atunci când vehiculul este condus sub 20 km/h cu pedala de accelerație apăsată mai puțin de 10%. Active Torque Vectoring, sistem standard, îmbunătățește stabilitatea manevrabilității pe pe traseu.

Inteligenţa EyeSight

În cazul unui condus pe şosea normală, există două moduri la care şoferul poate apela printr-o simplă apăsare de butoane prezente pe volan. Cel Inteligent (I) va acorda prioritate conducerii ușoare și eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil prin ajustarea răspunsului accelerației, a diagramei motorului și a raportului transmisiei. Modul Sport (S) oferă un echilibru între eficiență și distracție. Subaru este cunoscut ca un mare consumator de combustibil. Cu noile tehnologii situaţia s-a mai îmbunătăţit. Astfel că în urban reuşeşte să scoată 10 litri/100 km, în timp de într-un ciclu combinat pe un traseul Bucureşti-Sinaia şi retur am reuşit să obţin chiar 6,6 litri/100 km. La fel ca toate modelele Subaru, şi Crosstrek este echipat cu tehnologia de asistență pentru șofer EyeSight. Acestea includ Advanced Adaptive Cruise Control; Pre-Collision Braking; Pre-Collision Throttle Management; Lane Departure and Sway Warning și Lead Vehicle Start Alert. În plus, Blind-Spot Detection cu Lane Change Assist și Rear Cross-Traffic Alert. Crosstrek vine standard și cu sistemul Automatic Emergency Steering. Această funcție funcționează împreună cu EyeSight și Blind-Spot Detection pentru a asista la controlul direcției și pentru a evita o coliziune la viteze mai mici de 80 km/h. Sistemul standard de frânare automată în marșarier adaugă o măsură suplimentară de siguranță în situații de traseu îngust și în timpul parcării. Există un asistent la faza lungă şi un sistem de iluminare suplimentară în curbă. Toate acestea au făcut ca Crosstreck să obţină cinci stele la testele EuroNCAP şi contribuie la ţelul Subaru de zero accidente mortale până în 2030.

Confort şi spaţiu

Interiorul este premium. Materiale de înaltă calitate, bine închegate, scaune comode, din piele, amplasate pentru o mai mare siguranţă direct pe podea. Scaunul șoferului este reglabil pe 10 direcții, încălzit ca şi cel al pasagerului din dreapta. Există Apple CarPlay și Android Auto, cameră de marșarier, trapă panoramică și monitorizarea presiunii în pneuri. Bordul este digital şi are o mulţime de afişaje care pot fi schimbate din butoanele de pe volan. Vehiculul este capabil să citească semnele de circulaţie şi să le afişeze în bord, semnalând şoferului acustic că a depăşit viteza maximă de pe segmentul respectiv de drum. Sistemul multimedia este asigurat de o tabletă verticală de 11,6 inchi. Meniul poate părea puţin cam încâlcit la prima vedere, dar după ce te-ai obişnuit cu el te simţi la ca într-un cockpit de avion. Telefonul poate fi încărcat prin intermediului USB sau USB-C, există un auxiliar cu jack, dar şi o priză de 12 V cu o putere de până la 300 W. Sistemul de sunet este magnific, puternic şi clar chiar şi la volum maxim. Portbagajul are o capacitate de încărcare de 315 litri, iar cu bancheta rabatată ajunge la 1.314 litri cu bancheta din spate rabatată. Preţul pleacă de la 37.200 de euro cu TVA în echiparea STYLE şi ajunge la 41.500 euro cu TVA pentru versiunea PREMIUM.

Crosstrek, în ciuda motorului său de doi litri pe benzină, beneficiază de taxe simbolice pentru că este un MHEV, mild hybrid electric

- 8 ani garanţie

- 5 stele la testele EuroNCAP

- 6,6 litri/100 km, consumul mixt real de benzină



Avantaje

- sistemul de tracţiune integrală

- automobil premium

- poate rula electric

Dezavantaje

- consumul în urban pentru un MHEV

- sistemul de protecţie exagerat de grijuliu

- rulaj electric pe distanţe scurte