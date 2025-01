Tesla raportează primul declin al livrărilor anuale, pe fondul încetinirii cererii de vehicule electrice

În predeschiderea şedinţei Bursei de la New York, acţiunile au scăzut cu 3%, investitorii fiind îngrijoraţi de efectele asupra livrărilor Tesla de pe urma intensificării concurenţei, a absenţei subvenţiilor pe unele pieţe din Europa şi a cheltuielilor reduse de consum în China.



În octombrie, înmatriculările de vehicule Tesla în Europa au scăzut cu 24%, SUV-ul Skoda Enyaq detronând Model Y şi devenind cel mai bine vândut EV în regiune, conform datelor companiei de cercetare a pieţei JATO Dynamics.



Preţurile mai scăzute şi stimulentele au afectat, anul trecut, marja de profit a Tesla, dar analiştii de pe Wall Street se aşteaptă la o redresare a cererii în 2025, pe fondul reducerii dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA (Fed).



În trimestrul patru din 2024, Tesla a livrat 471.930 de unităţi Model 3 şi Model Y, şi 23.640 alte modele, inclusiv sedanul Model S, Cybertruck şi SUV-ul premium Model X. Compania a produs 459.445 de vehicule în ultimele trei luni din 2024.



Per total, Tesla a livrat, în ultimul trimestru al anului trecut, 495.570 de autovehicule, în timp ce analiştii se aşteptau la 503.269 de exemplare.



În 2024, compania a livrat 1,79 milioane de maşini, un declin de 1,1% faţă de 2023, şi sub estimările analiştilor, de 1,806 milioane de unităţi.

