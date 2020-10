Tesla prin Rabla Plus

Ministerul Mediului a anunțat că românii pot să cumpere mașini electrice Tesla prin programul Rabla Plus. Prețul celei mai ieftine Tesla în Germania este de 42.900 de euro, din care s-ar putea scădea cei 10.000 de euro acordați de stat. "Am avut mai multe discuții la nivel ministerial și am reușit să introducem în ghid (n.r - posibilitatea) ca românii să poată achiziționa mașini Tesla prin programul Rabla Plus", a declarat Coste Alexe. Până în prezent, românii nu puteau achiziționa mașini electrice Tesla prin programul Rabla Plus, întrucât constructorul american nu are încă o reprezentanță în România. Ministrul Alexe a mai anunțat că bugetul total de 145 de milioane de lei pentru ediția din acest an a fost deja epuizat. Cei 60 de milioane de lei alocați în plus sunt suficienți pentru achiziționarea a 1.333 de mașini electrice sau 3.000 de mașini plug-in hybrid.