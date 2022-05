Top 6 modele de căști moto

Ești la început de drum și nu știi ce cască moto să alegi pentru confortul și siguranța ta sau te-ai decis să încerci un alt design? Iată o listă cu 6 modele de căști de motocicletă din care poți alege!

Căști Integrale

Căștile Integrale sau cele Full-Face sunt unele dintre cele mai populare modele, fiind purtate de motocicliștii de pretutindeni, atât în interiorul orașului, dar și în drumețiile de lungă durată. Acestea oferă confort bun și siguranță maximă, protejând întregul cap. Spre deosebire de celelalte tipuri de căști, Full-Face prezintă un grad scăzut de ventilație, în interiorul acesteia fiind cald în sezonul verii. Nu este o afirmatie corecta. Da, poate fi mai cald, dar exista foarte multe prize de ventilare pentru a contracara efectul termic. In miscare, casca integrala este extrem de bine ventilata.

Casca Full-Face poate fi purtată cu ușurință de toate persoanele iubitoare de plimbările moto, începători și experți deopotrivă. Vei găsi modele diverse, în culori și materiale favorite. De exemplu, brandul de căști moto MT Helmets pune la dispoziție o paletă cromatică extinsă: negru și alb, portocaliu, roșu, multicolor etc, având modele în toate dimensiunile, de la XS la XXXL.

Căști Flip Up

Căștile Flip Up sunt adesea întâlnite la persoanele care circulă frecvent cu motocicleta, cu scuterul sau cu alte tipuri de mopede în interiorul orașului, în defavoarea plimbărilor lungi. Flip Up sunt adesea considerate și căști modulare deoarece partea inferioară poate fi ridicată datorită balamalelor flexibile. Acestea oferă un plus de confort în timpul mersului, însă au un grad mai mic de protecție spre deosebire de cele Integrale.

Căști Adventure

Căștile Adventure au un design deosebit care oferă confort sporit în timpul mersului. Au cozorocul alungit, iar zona inferioară este mai bombată, punând la dispoziție piloților și pasagerilor mai mult spațiu, dar și o ventilație mai bună. Acestea sunt des întâlnite la motocicliștii cu mopede sport, se regasesc la motociclete de tip Touring, Enduro-Touring sau Supermoto redând adrenalina și siguranța mult dorită de către toți șoferii responsabili și gata de noi aventuri!

Căști Open Face

Open Face nu este o cască recomandată persoanelor la început de drum deoarece, spre deosebire de cea Integrala sau Flip Up, aceasta nu protejează bărbia. Oferă, pe de altă parte, o senzație aparte deoarece motocicliștii pot simți briza rece și vântul, oferind un grad de libertate mai ridicat, dar și adrenalină.

Deoarece primăvara și toamna șoferii pot întâmpina în călătoriile lor vreme rea: ploaie, vânt puternic etc, Open Face este recomandată de purtat în timpul lunilor de vară deoarece nu face față condițiilor atmosferice agresive.

Căști Enduro

Căștile Enduro sau cele pentru motocross sunt ideale de purtat pe drumurile forestiere, terenurile accidentate și în competiții sport de acest fel. Ele oferă un grad mare de protecție, ventilație și vizieră castile de tip Enduro/Cross nu sunt prevazute cu viziera, ele se utilizeaza cu ochelari separati (similari cu cei de ski), casca de o forma asemanatoare ce are si viziera se numeste in domeniu Dual Sport.ce apără ochii de praful, noroiul și de celelalte elemente regăsite pe drumurile lăturalnice. Căștile Enduro sunt destinate doar pentru off-road, asemeni motocicletelor din aceeași categorie.

Căști pentru copii

Căștile pentru copii sunt de dimensiuni mai mici, oferind un grad mai mare de protecție și confort, astfel încât cei mici să fie relaxați în timpul mersului. Acestea pot fi Integrale sau Flip Up Off-Road (enduro - cross) castile de tip flip-up pentru copii sunt o raritate. De regula sunt full sau off-road . Vei găsi palete cromatice și tipare colorate, din materiale rezistente și bureți comozi, așadar casca va putea fi purtată perioade îndelungate de timp fără să-l incomodeze pe micul pasager.

Plimbările cu motocicleta îți oferă adrenalina și relaxarea de care ai nevoie după o perioadă plină de activități obositoare de la locul de muncă, de la școală sau casnice, așadar ia cu tine cel mai bun prieten sau persoana iubită și pregătește o drumeție surpriză! În călătoriile tale poartă întotdeauna casca moto, alături de restul pieselor aferente echipamentului de protecție!