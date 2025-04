Dinamo a făcut marele anunț! Guvernul a semnat contractul pentru noul stadion

Stadionul Dinamo din noul complex va avea o capacitate de 25.000 de locuri, „spații de cazare și cantină pentru sportivi, săli de antrenament pentru multiple discipline sportive, centru de recuperare pentru sportivi și spațiu expozițional”;

Durata contractului va fi de 92 de luni, împărțită pe 3 segmente: 7 luni proiectare, 25 luni execuție, 60 luni garanție.

Dinamo a reacționat printr-un mesaj pe rețelele de socilaizare

„Guvernul României a semnat astăzi contractul pentru NOUA ARENĂ MULTIFUNCȚIONALĂ DINAMO. Am visat, am suferit și am sperat ani și ani, iar acum soarele iese și pe strada noastră”, a fost anunțul lui Dinamo.

Ciolacu, la semnarea contractelor pentru stadioanele Dinamo și Corvinul: Ancore de dezvoltare locală

„Cele două proiecte reprezintă mai mult de cât stadioane ultramnoderne, sunt adevărate ancore de dezvoltare comunitară”, a spus Marcel Ciolacu, miercuri, la semnarea contractelor pentru construirea stadioanelor Dinamo și Corvinul.

„În ambele situații vom vedea o revitalizare a zonelor respective și creșterea investițiilor”, a spus premierul.

El crade că Hunedoara are în acest fel șansa de a redeveni un pol de excelentă sportivă și că noul stadion ultramodern va facilita dezvoltarea tinerelor talente locale.

„Atât Corvinul Hunedoara, cât și Dinamo București sunt cluburi cu istorie și palmares în sportul românesc, vor deveni un adevărat magnet pentru copii și tineri”, a mai spus șeful Guvernului.

În ceea ce privește noua arenă Dinamo, premierul a spus că aceasta reprezintă „ultimul stadion care se mai construiește în centrul Capitalei, cred ca toate dezvoltările ulterioare vor trebui făcute în periferie”.