Vânzările Dacia din Marea Britanie au crescut uşor în septembrie

În septembrie, Dacia a vândut 4.064 de vehicule pe piaţa britanică, în creştere cu 5,09% faţă de perioada similară din 2021, când a înmatriculat 3.867 de unităţi.



În topul celor mai bine vândute modele în septembrie se află Nissan Qashqai, Tesla Model Y, Volkswagen Polo, Ford Puma şi Kia Sportage.



Vânzările de vehicule electrice au crescut cu 16,5% în septembrie, în timp ce livrările de vehicule pe benzină şi motorină au scăzut la 2,8% şi, respectiv, 3,1%. Din 2030, vânzările de maşini noi pe benzină şi motorină vor fi interzise în Marea Britanie.



"Creşterea costurilor cu energia şi inflaţia, pe lângă perturbările din lanţurile de aprovizionare, pun şi mai multă presiune asupra redresării industriei auto în urma pandemiei şi cerem urgent noului premier să abordeze aceste provocări şi să restabilească încrederea şi creşterea sustenabilă", a apreciat directorul general al SMMT, Mike Hawes.



Recent, SMMT a înrăutăţit estimările privind vânzările de maşini noi în Marea Britanie în acest an la 1,72 milioane, faţă de prognoza precedentă, de 1,89 milioane.



În primele nouă luni din acest an, vânzările de maşini noi în Marea Britanie au scăzut cu 8,2%, la 1,20 milioane unităţi.



În perioada ianuarie-septembrie 2022, Dacia a vândut 21.280 vehicule pe piaţa britanică, în creştere cu 60,40% faţă de perioada similară din 2021, când a înmatriculat 13.267 unităţi.



În topul celor mai bine vândute modele în primele nouă luni din acest an se află Vauxhall Corsa, Nissan Qashqai, Ford Puma, Kia Sportage şi MINI.



Marea Britanie rămâne a doua mare piaţă auto din Europa, în urma Germaniei, dar înaintea Franţei, Italiei şi Spaniei.