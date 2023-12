Cum arată o mașină de 120.000 de euro

X5 a fost aproape an de an cel mai bine vândut BMW în România. Este și primul SUV apărut în panoplia producătorului bavarez. A prins repede la public, grație alurii impunătoare, a confortului și a puterii oferite. Acum X5 a ajuns și hibrid, și electric. Partea frontală este modelată de interpretarea proaspătă a farurilor distinctive şi a grilei BMW. Noile blocuri optice au un contur mai subţire cu 35 de milimetri. Elementele pentru lumini de zi în formă de săgeată sunt orientate spre exterior şi servesc şi ca semnalizatoare. Farurile LED Matrix au control adaptiv şi faza lungă BMW Selective Beam cu efect antiorbire. Practic, farurile sunt capabile să decupeze doar partea în care se află șoferul de pe sens opus sau cel care depășește, lăsând restul spațiului luminat ca ziua. Designul actualizat al lui X5 cuprinde şi Air Breathers nou proiectate în aripile faţă.

Un diesel de invidiat

BMW este arhicunoscut pentru puterea și precizia mașinilor pe care le construiește. Și ce poate fi emblematic ca un motor diesel pentru germani. Un clasic de trei litri capabil să te poarte 1.100 de kilometri cu un singur plin de motorină de 80 de litri. Autonomia de 1.095 km pe care mi-a afișat-o la întâmpinare m-a liniștit și m-a dus rapid cu gândul la proprietarii de electrică prinși în plină iarnă într-un ambuteiaj de câteva ore pe DN1. Motorul de aproape 300 de cai putere, dar mai ales cu un cuplu impresionant de 670 Nm, mișcă mastodontul de peste 2,3 tone cu mare ușurință. În ciuda gabaritului - o lungime de aproape 5 metri - X5 este capabil să atingă suta la nivel de automobil sportiv, în doar 6,1 secunde. Viteza maximă atinsă este de 233 km/h, spune producătorul, dar rulajul la viteze în limita maximă admisă pe autostradă se poartă ca pe un covor fermecat. Foarte bine antifonat, X5 oferă în habitaclu liniștea care poate pune în valoare sistemul de sunet profesional Bowers & Wilkins Diamond Surround.

Cu ochii pe șofer

Șoferul are la dispoziție asistenți care fac din călătoria plicticoasă pe autostradă un fel de desfătare a simțurilor. Se poate cupla ceea ce în genere se numește pilotul automat. Cel de la BMW știe să păstreze distanța față de automobilul din față, indiferent că rulează cu 130 km sau se oprește în trafic, poate lua curbe cu o rază destul de mare și necesită doar, din când în când, mâinile pe volan în pozițiile de siguranță, adică la orele 9 și 3. Totuși, șoferul trebuie să fie pe fază, gata să apese oricând pe frână sau să corecteze volanul, pentru că avem un nivel de autonomie de gradul 2, în care șoferul nu poate face altceva în timp ce conduce. Mașina este capabilă să pornească singură dacă se pune coloana în mișcare, dar n-o va face dacă șoferul nu este atent la trafic și nu are fața orientată către parbriz. BMW-ul știe să facă diferența pentru că are o cameră în bord cu ajutorul căreia este monitorizată și starea de oboseală a șoferului. Și pentru ca experiența de la volan să fie cât mai deosebită, fotoliul încălzit sau ventilat - după dorință - poate face masaj cu trei grade de intensitate în nu mai puțin de opt moduri. Confortul este și el fără cusur. Nu doar că avem un ampatament de aproape trei metri, care se traduce printr-un spațiu mare pentru picioare, dar suspensia este pneumatică, reglabilă pe cinci trepte, în funcție de ceea ce se dorește de la mașină - viteză la o gardă la sol mai mică sau traseu în off-road cu gardă la sol mai mare.

Cățărător de top

X5 este și un SUV care poate rula în off-road cu capabilități bune, chiar dacă arată luxos. Are un unghi de atac de 25.2 grade și unul de degajare de 22.3, iar garda la sol de 214 mm permite trecerea peste vaduri de 500 de mm într-un rulaj de până la 7 km/h, viteza maximă cu care pot fi abordate obstacolele dificile. X5 dispune de un xDrive, un sistem de tracțiune integrală controlat de computerul mașinii care permite transferul cuplului la roata care are aderență la un moment dat, chiar dacă este vorba doar de una singură. SUV-ul are în dotare și un sistem care permite coborârea cu fața sau cu spatele cu viteză controlată de mașină, astfel încât să nu se piardă aderența. Șoferul trebuie doar să apese butonul de pe consola centrală și să țintă direcția, fără a apăsa frâna sau accelerația. Asta dacă vrei cu tot dinadinsul să bagi prin noroaie sau să riști să zgârii un automobil de 120.000 de euro.

Cât e de hibrid

X5 se poate lăuda și cu sistemul mild-hibrid pe care îl are, ca orice BMW din zilele noastre. Cea de-a doua generaţie de hibrid include utilizarea unui motor motor electric integrat în cutia de viteze. Acest motor generează o creştere a puterii de până la 9 kW/12 CP şi un cuplu de 200 Nm, ajutând motorul termic să ofere o propulsie lină, dinamică, împreună cu o eficienţă ridicată. Sistemul mild-hibrid de 48V se adaugă unei pleiade de inovații care au ca scop eficiența energetică. Vorbim despre regenerarea energiei la frânare, funcția Start/Stop, funcție de coasting, asistent de conducere proactiv, control activ al clapetelor de aer, tracțiune integrală cu eficiență optimizată, diferențial cu optimizare a comportament de încălzire optimizat sau tehnologie BMW Blue Performance cu convertizor catalitic SCR. Toate aceste, reduc consumul într-o asemenea măsură încât eu am reușit, după aproape 600 km parcurși pe toate tipurile de drum, să scot un consum mixt de aproape 7 litri/100 km, foarte bun pentru o mașină cu asemenea gabarit, inclusiv cu reprize de condus sportiv.

Lux german

Interiorul lui X5 este luxos și confortabil. Integrarea sistemului de operare BMW 8 şi cea mai recentă generaţie a sistemului de control/operare iDrive aduce şi ecranul central curbat. Acesta e alcătuit dintr-un afişaj de informaţii de 31,24 cm în spatele volanului şi un monitor de control cu diagonala ecranului de 37,85 cm. Funcţionalitatea touch a monitorului de control a adus o reducere semnificativă a numărului de butoane şi comutatoare în favoarea controlului digital pentru numeroase funcţii, inclusiv prin gesturi. O altă dotare nouă este bara de lumină ambientală cu iluminare de fundal LED extrem de eficientă, integrată sub elementul ornamental din zona pasagerului din faţă. Panoul de control de pe consola centrală include suprafeţe suplimentare sensibile la atingere şi o manetă de selecţie a vitezelor din cristal. Printre celelalte puncte de atracţie ale listei de opţiuni se numără o funcţie „termo” pentru suporturile de pahare, trapa panoramică Sky Lounge din sticlă, iluminată de unităţi LED şi noul sistem Travel & Comfort. Actualizările lui X5 includ capacităţi îmbunătăţite pentru sistemul standard de avertizare în caz de coliziune frontală, care acum poate reduce şi riscul unei coliziuni cu bicicliştii, pietonii sau traficul din sens opus în intersecţii. Printre opţiunile disponibile se numără asistentul automat pentru limitarea vitezei, avertizare la ieşire, navigaţie activă, controlul vitezei pe traseu, recunoaşterea semaforului, asistent pentru oprire de urgenţă, asistent pentru schimbarea benzii şi Merging Assistant. Pe lângă camera de asistenţă pentru marşarier şi asistentul pentru marşarier, asistentul de parcare cuprinde acum şi funcţiile de monitorizare a deplasării, şi asistentul de tractare. Prețul unui X5 30d xDrive pleacă de la 81.000 de euro cu TVA și ajunge, într-o variantă full-option cum a fost cea pe care am testat-o, la 121.000 de euro cu TV

- 6,1 secunde până la 100 km/h

- 650 de litri, capacitatea portbagajului

- 8 tipuri de masaj în scaune

Dezavantaje

- prețul în varianta full-option

- costul opționalelor

- nu beneficiază de tichetul Rabla

Avantaje

- confortabil și luxos

- putere mare și consum mic

- tehnologie de top

