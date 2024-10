Bursa de la Bucureşti a crescut cu 1,5% săptămâna aceasta

În precedentele patru şedinţe, benchmark-ul a înregistrat dinamici de minus 0,15%, plus 0,78%, minus 1,28%, respectiv 1,65% pe plus. Luni, BET a avut cea mai bună evoluţie de peste un an.

Cele mai mari creşteri din structura indicelui au fost consemante vineri de Transelectrica (2,9%), Banca Transilvania (1,8%), Antibiotice Iaşi (1,6%), Fondul Proprietatea (1,4%) şi Transgaz (1,4%).

Lichiditatea totală a sesiunii a ajuns la 44 de milioane de lei, scrie Ziarul Financiar.

(sursa: Mediafax)