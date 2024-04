Cum să ai o afacere de succes. Cărțile preferate de cei mai bogați oameni din lume

Astfel că Bill Gates, Jeff Bezos și Elon Musk vorbesc adesea despre cărțile preferate, potrivit Business Insider.

Jeff Bezos

Fondatorul Amazon a vorbit despre cărțile care l-au ajutat să creeze produse și servicii folosite astăzi de milioane de persoane din întreaga lume.

Printre cărțile lui favorite sunt The Remains of the Day, de Kazuo Ishiguro. Un majordom din Marea Britanie începe să își pună semne de întrebare privind loialitatea față de angajatorul său.

„Înainte să o citesc, nu credeam că există un roman perfect,” a povestit Jeff Bezos.

Alte titluri preferate ale miliardarului sunt Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. Titlul se bazează pe o cercetare de 6 ani realizată de experți din cadrul Universității Stanford. Analizează companii excepționale și cum s-au diferențiat față de competitorii lor. Bezos susține că aceasta e „cartea preferată de afaceri”.

Un alt titlu interesant este The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, care analizează evenimente improbabile și imprevizibile, dar cu un impact semnificativ în afaceri sau la nivelul societății.

Elon Musk

El a vorbit în trecut despre romane SF și cărți despre inteligența artificială.

Printre cele mai recente cărți recomandate de Musk sesteWhat We Owe the Future. Potrivit autorului, aceasta e „perspectiva care poate afecta pozitiv viitorul pe termen lung, o prioritate morală a timpurilor noastre”. Musk susține că această carte se apropie de filosofia sa personală.

Excentricul fondator al Tesla a mai vorbit și despr Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies și Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End of the Human Era, despre inteligența artificială.

Acesta recomandă și Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future, scrisă de prietenul său, Peter Thiel.

„Thiel a construit mai multe companii extraordinare și Zero to One îți arată cum,” a declarat Musk.

Bill Gates

Bill Gates recomandă frecvent cărți ce l-au ajutat în afaceri de-a lungul anilor. Printre preferatele sale se află How the World Really Works. Cartea analizează forțele care afectează societatea contemporană, precum producerea energiei și globalizarea.

„Dacă vrei o educație rapidă dar complexă asupra gândirii numerice privind multe dintre forțele fundamentale care afectează viața umană, asta e cartea pe care trebuie s-o citești,” a spus Gates.

El a mai vorbit și despre The Power, de Naomi Alderman, care analizează rolurile de gen și inegalitatea la nivel global.

Why We’re Polarized este un alt titlu recomandat de miliardar. Acesta discută despre cum sistemul politic a fost polarizat pe baza identității și ce efect periculos poate avea acest fenomen.

Miliardarul spune că Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street. „este cea mai bună carte de afaceri pe care am citit-o vreodată”.

Titlul adună 12 articole ce au apărut inițial în The New Yorker. Acestea se axează pe momente despre succes și eșec în istoria unor companii precum Xerox și general Electric, potrivit useit.ro.