De ce 2022 se anunță un an al imobilelor vechi. Ce s-a schimbat pe piață

Nu mai e un secret pentru nimeni că 2021, chiar dacă un an pandemic, a adus un vârf al locuinţelor noi livrate pe piaţă. Specialiștii spun că acest record nu va putea fi depășit decât în 2023-2024, ţinând cont de proiectele noi anunţate. Ce se va întâmpla prin urmare anul viitor? Cei mai mulți dintre clienţi se vor orienta către imobilele vechi, acolo unde nevoia nu poate fi pusă ”în așteptare”.

„Pentru 2022, numărul de unităţi anunţate la finalizare este mai mic decât cele pe care le-am avut anul acesta. Dacă vor fi tendinţe de transfer al preţurilor crescute pentru materialele de construcţii în piaţă, nu cred că cererea va absorbi orice preţ. Or, dezvoltatorii au limitări de flexibilitate a preţurilor, ei trebuie să îşi urmeze planul de afaceri pentru că au obligaţii faţă de finanţatori”, a explicat situația de pe piață Anca Bidian, CEO al brokerului de credite Kiwi Finance, în cadrul unui webinar Real Estate. Real Talk. În acest context, piaţa secundară, formată din imobilele vechi, va absorbi anul viitor o bună parte a cererii destinate pieţei noi.

„Piaţa secundară este mult mai flexibilă în România, mai ales fiindcă avem 90% proprietari fără ipoteci şi atunci preţul depinde de vânzătorul persoană fizică. Pentru cei mai mulţi dintre aceşti vânzători, vânzarea este un profit net, iar preţurile de aici nu au rigorile unui business plan, prin urmare, cred că piaţa secundară va absorbi anul viitor o cerere mult mai mare decât anul acesta”, a declarat specialistul.

De altfel, trendul se vede deja pe site-urile de profil, cu oferte de locuințe scoase la vânzare. Cele mai multe anunțuri de pe imoradar24.ro au în prim plan apartamente vechi, cel puțin când vine vorba despre Capitală.

În 2021 a existat un vârf de unităţi noi ajunse la finalizare, de aproximativ 50.000, ceea ce nu e mult, chiar dacă pare așa, explică specialiștii. O piaţă imobiliară sănătoasă, matură, are nevoie de mult mai multe unităţi noi intrate în piaţă și de un ritm constant, iar anul viitor nu se anunță așa.

Mai e o provocare: dincolo de creşterea preţurilor din domeniul construcţiilor, aproape toate locuinţele noi care urmează să fie livrate sunt antecontractate, iar dezvoltatorii vor trebui să găsească soluţii pentru vânzarea acestora, ţinând cont că ei şi-au început proiectele cu anumite calcule, iar acum, preţurile pentru anumite materiale de construcţii sunt duble.

„Clienţii au cumpărat şi au antecontractat la nişte preţuri - clar este o provocare, o presiune şi sigur că, la fel cum se întâmplă într-o astfel de situaţie în orice industrie, vor fi câştigători şi pierzători în piaţă”. Iar mulți dintre clienți vor găsi mai avantajos să se îndrepte spre apartamentele vechi.

În acelaşi timp, în piaţă s-au anunţat multe proiecte care sunt la stadiul de autorizaţii acum şi care sunt proiecte foarte mari, în toate oraşele aproape - proiecte pe vechile platforme industriale, pe vechi fabrici şi uzine, ajunse cu terenurile la maturizare, care vor deveni mini-cartiere, vor atrage infrastructură în jur, dezvoltare pe orizontală, însă vor ajunge la finalizare prin 2023 – 2024.

„Părerea mea este că atunci vom vedea deja o etapă mai avansată a pieţei imobiliare. Până atunci, este anul viitor care într-adevăr e provocator pentru imobilele noi”, mai sune specialistul citat de Business Magazin.

Dar cât de dispuşi sunt clienţii să se mute într-un imobil vechi? Experții sunt de părere că vor exista comportamente diferite în funcţie de oraş. Dacă luăm ca exemplu Capitala, atunci cumpărătorul va fi nevoit să se oprească asupra unei locuințe vechi dacă își dorește să stea în centru. Nu se construiesc locuinţe noi în centrul Capitalei pentru că nu există loc.

Avantaje la cumpărarea unei locuințe într-un bloc vechi

Sigur, sunt destul dezavantaje la mutarea într-un imobil vechi, dar sunt și o serie de avantaje. În afara locației, net superioară unui apartament nou, situat, cel mai probabil, limitrof, trebuie trecute în revistă alte câteva plusuri.

Acces ușor la mijloacele de transport în comun - Mână în mână cu factorul localizare vine și accesul facil la rețeaua de mijloace de transport în comun. Integrate fiind în zone deja dezvoltate ale orașului, inclusiv la capitolul infrastructură, apartamentele vechi au, din acest punct de vedere, un avantaj important. În București, spre exemplu, chiar și locatarii blocurilor din așa-zisele cartiere „muncitorești” au la dispoziție, de regulă, o gamă variată de opțiuni de transport, inclusiv metrou.

Facilități mai multe și mai aproape - Tot datorită amplasamentului favorabil, locatarii blocurilor vechi au acces la mult mai multe facilități în apropierea casei, începând cu magazine și continuând cu școli, clinici și spitale, locuri de joacă pentru copii, parcuri, săli sau terenuri de sport, ștranduri sau centre comerciale de mari dimensiuni.

Preț mai mic - O locuință în bloc vechi va avea, comparativ cu una nouă, similară ca suprafață și situată în aceeași zonă, un preț mai accesibil.

Nu uita de asigurare! În România sunt peste 7 milioane de locuinţe neasigurate

Indiferent de tipul locuinței pe care urmează să o alegi, nu uita de asigurare! În România sunt peste 7 milioane de locuinţe neasigurate, ceea ce înseamnă că gradul de acoperire în acest domeniu este de doar 20%, conform unei analize recente.

Asigurările obligatorii şi facultative de locuinţă au ajuns în primul semestru (S1) din 2021 la subscrieri de 275,9 mil. lei, cu 10,6% mai mult comparativ cu S1/2020, conform celui mai recent raport ASF. Chiar dacă vorbim despre o creștere, gradul de cuprindere a asigurărilor de locuinţă se află în continuare la un nivel scăzut, respectiv 20%.

O poliță PAD are un preţ standard bazat pe două tipuri de locuinţe. Pentru locuinţele de tip A, preţul este de 10 euro pe an, în timp ce pentru locuinţele de tip B tariful este de 20 de euro. Pentru poliţele facultaltive de locuinţă, preţul mediu la nivelul pieţei este de 50 de euro pe an.

Având în vedere un număr al locuinţelor de 9,15 milioane în România lui 2021 şi un număr de contracte al asigurărilor obligatorii de 1,8 milioane în S1/2021, mai bine de 7 milioane de locuinţe sunt neasigurate în România.