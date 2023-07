Erbaşu, despre eliminarea facilităţilor din construcţii: Cel mai grav efect va fi acela că şantierele se vor restrânge ca dimensiune

"Cum ştiţi, sunt foarte multe dezbateri pe subiecte legate de construcţii în ultima vreme, nu numai de facilităţi sau se pot privi din mai multe unghiuri. Sunt şi legi care vin să încurajeze dezvoltarea unor producţii suplimentare de materiale de construcţii în România. Se doreşte, pe de o parte, dezvoltarea domeniului, însă pe de altă parte, probabil din considerente macro, se doreşte şi micşorarea sau eliminarea în totalitate a facilităţilor angajaţilor din construcţii. Trebuie să recuperăm doi ani în care, practic, am stat şi am produs foarte puţin, însă dacă ne uităm la cifre în România, acestea au reprezentat motorul esenţial principal pentru ca economia să nu se prăbuşească în perioada pandemiei, chiar şi post-pandemic. În ultimele trei trimestre, de exemplu, fără construcţii, economia românească ar fi intrat în recesiune. Suntem între ciocan şi nicovală, iar această conferinţă de presă are menirea de a trage încă un semnal de alarmă. S-ar putea să fie ultimul înainte de a se lua decizii la nivel guvernamental. Am avut dialog cu Guvernul. Guvernul ne-a invitat să discutăm, ne-a ascultat opiniile, însă se pare că opiniile altor specialişti, mai ales în domeniul macroeconomiei şi în domeniul consultanţei economice primează în faţa argumentelor noastre", a menţionat Erbaşu într-o conferinţă de presă



Potrivit preşedintelui FPSC, în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) se arată că aceste facilităţi din construcţii vor fi eliminate treptat, în perioada 2025 - 2028.



"Noi, în paralel, ne-am asumat şi alte lucruri. Suntem singurii care ne-am asumat un salariu minim în domeniu cu 33% mai mare decât salariul minim pe economie - 4.000 lei în loc de 3.000 lei pe lună, care înseamnă taxe în plus şi impozite în plus. Totodată, ne-am asumat să finalizăm nişte contracte de foarte mare anvergură în în termene extrem de scurte, dacă ţinem cont de anvergura lor şi comparăm cu posibilităţile din România, termene care cu atât mai mult nu vor putea fi respectate dacă se întâmplă astfel de schimbări dramatice în legislaţie. În ceea ce ne priveşte, se încearcă stimularea producţiei materialelor. E foarte bine, însă orice schimbare, orice iniţiere a unor legi care să stimuleze producţia de materiale în România va avea efect peste 2-3 ani (...) Când ne vom da seama, va fi prea târziu şi va fi mult mai greu. Din punct de vedere al deficitului, o măsură care nu ţine cont în niciun fel de predictibilitate, de suportabilitate şi nu ţine cont de consecinţele, nu viitoare, nu îndepărtate, ci foarte apropiate, de posibilitatea companiilor de a prelua această această povară. Prin urmare, diminuarea veniturilor va duce la diminuarea numărului de lucrători în şantiere, care oricum nu sunt suficienţi, sunt foarte greu de găsit pentru a satisface cerinţele tuturor şantierelor şi proiectelor din România", a spus Cristian Erbaşu.



El a mai spus că, prin eliminarea facilităţilor fiscale din domeniul construcţiilor, statul ar putea încasa "ceva mai mult, nu mult mai mult, însă la anul va încasa mai puţin decât încasează acum". Cel mai grav efect este, potrivit lui Erbaşu, faptul că şantierele se vor restrânge ca dimensiune iar PIB-ul din sector va fi mai scăzut decât potenţialul.