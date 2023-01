Înşelăciunile cu închirieri de locuinţe, noua provocare a escrocilor

Impostorii fac profilul chiriaşului

Printre sutele de anunțuri imobiliare postate de agenții sau de proprietari, uneori sunt strecurate și anunțuri ale unor indivizi rău intenționați. Astfel, dacă nu sunt precauți, chiriași riscă să fie păcăliți. Impostorii au metodele lor să afle cât mai multe amănunte despre viitoarea victimă și acționează în funcție de individ. „Prima dată cer detalii despre locul de muncă al acestora, ca să creeze un scenariu care se pliază perfect la profesia chiriaşilor. În funcţie de ocupație îşi dau seama cât de uşor îl pot păcăli. N-ai să vezi niciodată un poliţist înşelat. Se retrag imediat. Chiriaşii aflaţi sub presiunea timpului sunt cei mai vulnerabili. Un impostor o să îşi dea seama imediat cât de grăbiţi sunt clienţii să semneze un contract şi vor profita. De regulă întreabă de ce se mută din vechiul apartament şi cât de repede ar trebui să le dea cheia. Imediat cum află că victima are nevoie urgent de o locuință, vor acţiona rapid, înainte ca păgubaşul să-şi dea seama că nu este în regulă. Îl face să creadă că îl ajută, că îi face un favor, ca ulterior clientului să-i fie jenă să refuze cerinţele lor”, a explicat pentru Jurnalul, George Bârlădeanu, agent imobiliar.

Un preţ foarte mic, semnal de alarmă

Chiar dacă anunţul este postat pe o platformă serioasă, nu este un motiv de siguranţă pentru chiriaş, spun specialiştii. Escrocii pun anunţuri cu fotografii frumoase, furate de pe internet. Dacă nu există un număr de telefon de contact, ci doar o adresă de e-mail, este cazul să-ţi pui un semn de întrebare. Dar asta nu e regulă generală! „Pot să dea şi număr de telefon de pe o cartelă prepay, pe care o aruncă după ce comit fapta şi nu mai poţi să dai de ei. Dacă găsesc scuze să nu-ţi arate apartamentul, atunci este un semnal de alarmă, indiferent de motivul invocat. Dacă cer bani în avans fără să vezi pentru ce plăteşti, fără să semnezi un contract, atunci eşti pe cale să devii victima unei înşelătorii. Un preţ foarte mic este, de asemenea, ceva suspect. Dacă nu vrei să închiriezi printr-o agenţie imobiliară, unde ai siguranţa că nu vei fi păcălit, atunci nu plăti nimic până nu vezi casa şi nu ai contractul în mână. Și atunci când spune că este de la o agenție trebuie verificat, pentru că sunt şi escroci care se dau drept agenți”, a adăugat George Bârlădeanu.

Transfer de bani… pe vorbe

Un cuplu, mutat recent în București, a fost la un pas să pice în plasa unui escroc care oferea spre închiriere un apartament cu două camere pe Calea Crângași, în apropiere de piață. În fotografiile postate, locuința era recent renovată, curată și cu mobilier modern. „Am contactat proprietarul pe e-mail. Mi-a spus că nu a pus număr de telefon din cauză că nu vrea să fie sunat de agenții imobiliari și nici de cei care nu sunt, cu adevărat, interesaţi. Nu mi-a dat număr de telefon nici după aceea. I-am zis că sunt interesat şi vreau să văd apartamentul. Mi-a spus că nu este în ţară, că e plecat în Anglia la muncă şi nu a avut încredere în nimeni să lase cheia. Mi-a scris în e-mail: «Ar fi fost frumos şi normal să vă pot arăta locuinţa înainte, dar, din păcat, nu am pe nimeni de încredere care să vă arate locuinţa şi nici nu am vrut să las cheia sau să colaborez cu vreo agenţie imobiliară. Nu am vrut să se perinde prea multă lume prin casă, în absenţa mea. M-am gândit că este de ajuns să arăt pozele. Până la urmă este o locuinţă puţin peste medie, este curată, fără mirosuri şi fără vecini problematici». Scria bine și vorbea frumos. Apoi a trimis fotografiile postate la anunț, motivând că vrea să se convingă că vorbim despre anunțul lui, ca să nu existe confuzii. În următorul mesaj îmi spunea că ar putea să îşi ia trei zile liber ca să vină în ţară să perfectăm actele. Îmi cerea să fac un transfer de 3.600 de lei, în Anglia: «Înainte să plec la drum vreau să mă asigur că nu dați banii pe altă chirie, că aveți banii puși pe numele dv. Aș vrea ca orice persoană apropiată de dv. să meargă la o bancă sau schimb valutar care are M… și să facă un transfer de 3.600 lei pe numele dv. în Anglia. După ce ajung, vedeți locuința, facem contractul, iar apoi vom merge împreună la M... și schimbăm numele destinatarului cu numele meu, iar eu voi lua acei bani la întoarcerea mea aici. După ce transferul este făcut, vreau să îmi trimiteţi o poză cu foaia de transfer ca să mă conving că sunteți hotărâţi și aveți interes să veniți la întâlnire». În continuare îmi explica cum să fac transferul, știa și costul acestuia și promitea că îmi restituie cei 150 de lei când ne întâlnim. Din fericire, mi-am dat seama că este vorba de o înşelătorie. Când i-am dat mesaj că nu sunt de acord să plătesc pentru ceva ce nu văd și nu avem un contract semnat, mi-a răspuns că mă grăbesc cu concluziile și că mi-am arătat «adevăratul caracter». Atunci i-am zis că pe mine nu o să mă păcălească”, a povestit Andi Stan despre păţania lui.

Păstraţi dovezile!

Polițiștii explică ce este de făcut pentru a nu pica în plasa escrocilor, dar și în cazul în care ați fost păcăliți. Cel mai important este să păstrați cât mai multe dovezi ale legăturii cu persoana care a comis fapta. „În situația în care căutați cazare la pensiuni sau prin închirierea unor imobile, asigurați-vă că acestea sunt reale. Un indiciu foarte important îl reprezintă existența unității turistice în lista celor înregistrate în acest scop la Ministerul Turismului. Verificați și dacă acea clădire există. Anunțurile pot prelua fotografii ale unor imobile din alte localități sau chiar țări. Puteți verifica imaginile prin căutarea alternativă a locației în aplicații de navigare, cadastru, sau chiar prin căutarea într-un browser a fotografiei din anunțul pe care l-ați selectat. Solicitați date ale agentului economic care oferă spre închiriere imobilul, și verificați datele firmei. În situația în care, la oricare dintre aceste verificări, a rezultat că anunțul reprezintă o tentativă de a vă înșela, faceți fotografii ale anunțului, păstrați eventuale conversații și date de contact utilizate de persoana care a oferit serviciile de cazare fictivă, și raportați anunțul în cauză ca fiind fals, anunțând și autoritățile”, a declarat pentru Jurnalul, Mădălina Epure, ofiţer de relaţii cu presa al IPJ Argeş.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Din statistica principalelor activităţi desfăşurate de Poliţia Română pe anul 2021, la capitolul „Infracţiuni contra patrimoniului” pe lângă cele 90.525 de dosare de furt, poliţiştii din întreaga ţară au instrumentat şi 9.454 de dosare de înşelăciune.

„Dacă găsesc scuze să nu-ţi arate apartamentul, atunci este un semnal de alarmă, indiferent de motivul invocat. Dacă cer bani în avans fără să vezi pentru ce plăteşti, fără să semnezi un contract, atunci eşti pe cale să devii victima unei înșelătorii”

George Bârlădeanu agent imobiliar

„I-am zis că sunt interesat şi vreau să văd apartamentul. Mi-a spus că nu este în ţară, că e plecat în Anglia la muncă şi nu a avut încredere în nimeni să lase cheia”

Andi Stan

„Faceți fotografii ale anunțului, păstrați eventuale conversații și date de contact utilizate de persoana care a oferit serviciile de cazare fictivă, și raportați anunțul în cauză ca fiind fals, anunțând și autoritățile”

Mădălina Epure, ofiţer de relaţii cu presa al IPJ Argeş