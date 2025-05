George Simion, despre casele de 35.000 de euro: Nu le-am făcut vreo propunere că le dau casă. A fost forma noastră de promovare

„Sunt oameni care nu au înțeles despre ce este vorba și știu că nu le-am făcut vreo propunere că le dau casă. Era vorba despre locuințe accesibile, despre locuințe sociale, parte a unui program de guvernare. Și a fost forma noastră de marketing, de promovare, de mediatizare a acțiunii, că dacă spuneam case în programul ANL pentru toată lumea la 35.000 de euro, nu crede nimeni că nu ai acces la ANL, de exemplu. Dar este un program al statului român. Și Prima Casă, și Noua Casă, și Agenția Națională pentru Locuințe e închisă între timp. O formă de promovare... Dacă nu aveam în acești ani formele acestea de promovare prin care să spargem blocada informațională, nu mai eram unde suntem astăzi, la 42% voturi”, spune Simion.

El susține că propunerea este realizabilă, la prețuri chiar mai mici.

„Dar cine spune că nu le facem? În programul ANL, casele se fac la 28.000 de euro. Problema e alta. Cum se dau? Că nu se dau familiilor care... În programul Agenției Naționale pentru Locuințe (se fac la 28.000 de euro - n.r.), atâta timp cât statul deține niște terenuri în orașe și pune la dispoziție acel teren gratuit, acces la infrastructură, la utilități...”, încheie Simion.

Simion, despre Nicușor Dan: L-am girat, da, în 2006. L-am susținut în campania lui de independent când a candidat prima oară

George Simion poveștește că a ajutat la crearea viitorului om politic Nicușor Dan, pe care l-a girat în 2006 și l-a susținut în campania lui de independent în 2012, însă spune că, în mod categoric, în prezent nu l-ar vota.

„Cred că am participat la viitorul om politic Nicușor Dan. Cred că am avut rolul meu. Eram student, mă implicam în diferite campanii civice. Eu am făcut împreună cu prietenii mei acea campanie pentru eroii de la Revoluție. Cu mâna, eroii nu mor niciodată. Decembrie 1989, eroii nu mor niciodată. Am fost la prima ediție a FînFest-ului, de la Roșia Muntană. Și o temă dragă pentru mine, ca student, și ca om care, din spirit de frondă, și-a întemeiat un grup din acesta civic, numit Noii Golani, în memoria golanilor din Piața Universității, m-am implicat și în chestiunea legată de patrimoniul din București. Era în acel moment un proiect megalomanic al lui Videanu - voia să facă niște blocuri în Piața Revoluției. Și era chestiunea cu Catedrala Sfântul Iosif. Și s-au început bucureștienii să ia atitudine, să se organizeze”, spune la Digi24 George Simion.

El își amintește că era un grup de Yahoo- grupul Civic București.

„Nu era mare organizare. Noi ne implicam și cu Basarabia, și cu Roșia Montană, și cu Eroii Revoluției, și cu Asociația 21 Decembrie. Și eu, cu prietenii mei, l-am propus pe Nicușor Dan, pentru că era o lipsă de organizare, l-am propus că ar fi o figură bună să înceapă demersurile constructive. L-am girat, da, în 2006. L-am susținut în campania lui de independent când a candidat prima oară, în 2012, pentru Primăria Bucureștiului. (...) N-am de ce să mă rușinez, l-am lipit afișe, abțipilduri, de fapt, erau cu Nicușor Dan. A luat 9% în 2012. Nu am vrut să mă implic politic, eu personal, până în anul 2019, dar îmi doream sprijinirea unor figuri noi, nepătate, în spațiul politic românesc.

A rămas domnul Nicu Șordan nepătat și acum? Nu știu. Sunt unele semne de întrebare pe care domnul Nicușor Dan nu le-a explicat - Matei Păun, identitatea donatorilor.

Întrebat dacă l-ar vota în prezent pe Nicușor Dan dacă nu ar fi candidat, Simion spune: „Categoric nu”.

Simion despre misterioasa vizită la Viena: Nu am lucruri de ascuns, doar strategii care dau roade

Candidatul la alegerile prezidențiale George Simion a răspuns unei întrebări legate de misterioasa sa vizită la Viena, imediat după primul tur. El a dezvăluit că s-a întâlnit cu câțiva politicieni importanți. „Nu am lucruri de ascuns, doar strategii care dau roade”, a adăugat Simion.

Mai multe imagini cu George Simion pe aeroport au fost publicate de publicația Turnul Sfatului imediat după primul tur al alegerilor prezidențiale.

George Simion a spus că a fost pentru câteva ore în capitala Austriei pentru a se întâlni cu politicieni importanți și pentru a realiza materiale de campanie pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

„În spoturile noastre de campanie o să vină un val de mesaje de susținere de la personaje importante”, a explicat George Simion, marți seara, într-un interviu acordat Digi 24.

El nu a spus cu ce persoană importantă a realizat o fotografie.

„Nu am lucruri de ascuns, doar strategii care până acum par să dea roade”, a precizat George Simion.

