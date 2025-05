Studenți ai Universității Naționale de Muzică din București au cucerit inimile japonezilor la Expoziția Mondială de la Osaka 2025

”Este o imensă oportunitate pentru care sunt foarte recunoscătoare.” (Ioana Movileanu, anul II, secțiunea violoncel clasic)

Studenți ai Universității Naționale de Muzică din București (UNMB) sunt, în această perioadă, în Japonia, la Expoziția Mondială de la Osaka pentru a susține concerte zilnice la Pavilionul României, sub genericul COOLsound on tour, un proiect care pune în valoare tinerii muzicieni români.

Diana Moș, Rectorul Universității Naționale de Muzică București: ”Studenţii sunt aici din 13 aprilie şi vor continua să performeze până pe 11 mai. Deși au de cântat micro recitaluri de dimineață până seara, nu doar că nu au obosit, în fiecare zi sunt din ce în ce mai încântați de reacțiile entuziaste ale spectatorilor veniți din toate părțile lumii. Sunt mândră de ei, avem copii talentaţi, copii sensibili, copii inteligenţi. Mă bucur din toată inima că în felul acesta reuşim să îi aducem în faţă, să fie vizibili.”

Prezentă pentru câteva zile în Japonia pentru a participa la evenimentele artistice UNMB dar şi la cele ale Violoncellissimo – formaţie compusă din masteranzi şi absolvenţi ai UNMB şi condusă de prof. univ. dr. Marin Cazacu – Diana Moș a făcut o vizită la Kobe College - o instituție de învățământ dedicată exclusiv fetelor și tinerelor femei, cuprinzând nivelurile de studii gimnazial, liceal și universitar, cu o facultate de muzică, unde s-a întâlnit cu Președintele Universității, Nakano Keiichi. S-a stabilit astfel un prim contact între cele două instituții de învățământ, iar împreună cu profesorul și dirijorul Osanu Matsuura au făcut un tur al campusului și au asistat la câteva unele cursuri. Vizita interuniversitară a fost inițiată și intermediată de violonistul, profesorul și dirijorul român Ciprian Marinescu, absolvent al UNMB, stabilit de mulți ani în Osaka, susținător și promotor fervent al muzicii și culturii românești pe alte meridiane.

Diana Moș, Rectorul UNMB: ”A fost un schimb de experiență extrem de benefic. Kobe College impresionează prin echilibrul său între tradiție și modernitate. Vizita mea aici a confirmat potențialul unor colaborări internaționale valoroase între instituțiile noastre, bazate pe respect, excelență academică și deschidere culturală. Mi-a făcut plăcere să ascult tinerele muziciene cântând, așa cum îmi face plăcere să îi ascult pe studenții noştri din România.”

În fiecare zi, timp de mai multe ore, publicului japonez și vizitatori din lumea întreagă stau la coadă să intre în Pavilionul României pentru a-i asculta pe tinerii studenți din România.

Mihnea Stroe, anul I, Master, pian: Experienţa mea la expoziţia din Osaka de până acum a fost fantastică. Este o onoare să reprezint România în cadrul Pavilionului. Este o experienţă unică să vezi atâtea culturi, atât de aproape, concerte în aer liber, expoziţii diverse, pictură, tehnologie, atât de aproape unele de altele şi atât de diferite şi mă bucur că am putut contribui şi noi la asta, prin muzică. Am interpretat repertorii româneşti dar şi internaţionale. Publicul a fost foarte variat, au fost prezenţi oameni din toată lumea şi de fiecare dată au fost foarte încântaţi, în mod special de muzica românească pe care am cântat-o.

Ioana Movileanu, studentă anul II, violoncel: Este o onoare şi mă simt foarte mândră şi fericită să mă aflu la Expoziţia din Osaka. De asemenea, e o plăcere să văd oameni din toate ţările posibile, o varietate numeroasă de persoane şi să interacţionez cu ei şi, desigur, să-i bucur cu muzica noastră, împreună cu colegii mei. De fiecare dată după concert, oamenii vin la noi, ne salută, se bucură, vor să facă poze, sunt foarte bucuroşi să ne asculte şi asta, desigur, reprezintă o împlinire pentru noi. Bineînţeles, consider că mai ales la vârsta aceasta, este important să călătoreşti, să interacţionezi cu oameni de peste tot şi, desigur, mă bucur că am fost aleasă. Îmi place să călătoresc şi să mă desfăşor pe cât mai multe planuri posibile şi în cât mai multe ţări, să am cât mai multe experienţe acumulate şi să mă formez din toate punctele de vedere, ca artist şi ca om. Este o imensă oportunitate pentru care sunt foarte recunoscătoare.”

Evenimentul a adus și va aduce până pe 11 mai pe scenă artiști diverşi: Mihnea-Ioan Stroe (pian), Ioan Bănescu (chitară clasică), Lucian Albu (flaut), Claudia Marinescu (soprană), Horia Radu (bas-bariton), care vor cânta în diferite combinații camerale. Cvartetul de coarde Risoluto completează programul românesc din Japonia prin prezența membrilor săi: Iulian Băluțel (vioara I), Anastasia Pașat (vioara II), Stefania Cîrjaliu (violă) și Ioana Movileanu (violoncel). Nu lipsește nici componenta jazz, reprezentată de Delta Trio, format din Denisa Troncea (voce), Alex Mişu (chitară) și Luca Ioachimescu (chitară bas).

Programul artistic cuprinde viziuni proaspete și abordări curajoase ale unor piese de mare popularitate din repertoriul românesc și universal, clasic şi de jazz, care sunt prezentate la Pavilionul României în fiecare zi până pe 11 mai.

COOLsound este un concept de prezentare a modului mereu surprinzător în care tinerii artiști înțeleg să își asume actul artistic, de sensibilizare și aducere la cunoștința publicului de toate vârstele a modurilor inovative în care tinerii din România reușesc să atingă cele mai înalte niveluri de performanță artistică.

Organizată pentru prima dată în 1851, Expoziția Mondială este unul dintre cele mai vechi și mai mari de acest gen pe plan internațional și are loc odată la cinci ani. În 2025, expoziția va atrage un număr semnificativ de vizitatori în al doilea oraș ca mărime al Japoniei, considerat și capitala culinară a țării.

