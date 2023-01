(P) Apartamente moderne la preturi excelente in Apollo Residence

Pe langa zona in care un complex de apartamente este construit, se ia in considerare si pozitionarea cladirilor in raport cu soarele, zonele imprejuratoare si nu numai, astfel incat nivelul de confort sa fie cat mai mare. Desigur, locuintele moderne dispun inca din start de sisteme de climatizare, incalzire in pardoseala dar si prin calorifere precum si de sisteme inteligente pentru jaluzele si umbrire, daca un client doreste asta. Iar lista poate continua. Astfel, putem alege cu usurinta daca vrem mai mult sau mai putin soare, mai cald sau mai racoare in casa.

Apollo Residence - finisaje de calitate, spatii verzi, eficienta energetica

In cadrul apartamentelor din complexul rezidential Apollo Residence avem la dispozitie cele mai bune conditii, aduse de materiale si sisteme moderne si de calitate, care impreuna alcatuiesc spatii de locuit perfecte. Aici gasim apartamente decomandate cu doua camere dar si cu 3 camere. Multe dintre acestea sunt deja finalizate si permit mutarea imediata insa exista si multe altele aflate inca in constructie, ce pot fi predate in anul 2023, in luna Octombrie. Vorbim aici mai precis de mare parte din cele cu trei camere dar si apartamente cu doua camere si gradina in proprietate.

Proiectul rezidential Apollo Residence, este promovat si vandut in regim de reprezentare exclusiva, cu comision 0 de la cumparator, de catre Premier Imobiliare - Agentia imobiliara nr. 1 din Zona de Sud, o agentie imobiliara cu peste 25 de ani de experienta in domeniul imobiliar.

Apollo Residence le pune la dispozitie ocupantilor spatii verzi alaturi de locuri de joaca pentru copii si de relaxare de peste 1700 de metri patrati. Acesta este un trend pe care dezvoltatorii Apollo Residence au pus intotdeauna accent si care ajuta foarte mult fiecare spatiu realizat de ei.

In timp ce apartamentele cu 2 camere au dimensiuni de la 57 mp utili, cele cu 3 camere le ofera ocupantilor spatii cu dimensiuni de la 72 mp si una sau doua bai, la alegere. Totodata, se poate alege intre un balcon inchis sau intre un balcon deschis dar si boxe de depozitare aflate la subsol, ce se achita o data cu pretul apartamentului. Acestea reprezinta o facilitate cu adevarat utila, care rezolva una dintre problemele cu care se confrunta multe persoane: aglomeratia cauzata de prea multe lucruri in spatiul de locuit.

Buy-back imobiliar Premier

Cei interesati sa achizitioneze un apartament nou in cadrul ansamblului Apollo Residence au posibilitatea sa apeleze si la serviciul Buy-back imobiliar oferit de catre compania Premier Imobiliare.

Prin intermediul acestui serviciu, achizitia unei proprietati noi se poate face foarte simplu, achitand o mare parte din contravaloarea acesteia cu apartamentul vechi pe care il aveti in proprietate. Diferenta de pret pana la achitarea integrala poate fi platita cash sau prin orice tip de credit imobiliar/ipotecar/Prima Casa. In situatia in care pretul imobilului nou este mai mic decat pretul imobilului vechi, primiti diferenta in numerar.