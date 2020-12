(P) Cumperi sau inchiriezi un apartament in Sibiu? Ce e mai avantajos?

E vesnica dilema a clientului care isi cauta o locuinta, un apartament: inchiriez sau cumpar. Raspunsul nu e niciodata unul atat de simplu. Fiecare tranzactie are avantajele sale, avem si dezavantaje. Depinde de fiecare ce isi doreste si ce buget are, ce investitii vrea sa faca in confortul si in siguranta sa. Sa alegi intre inchiriere de apartamente si vanzare e si o chestiune de strategie pana la urma. Daca vrei sa nu cheltuiesti foarte mult cumperi un apartament si te gospodaresti cum doresti. Daca vrei insa sa nu ai prea multe griji si sa ai mai multa libertate inchiriezi locuinte.

Sibiul este unul dintre orasele in care poti gasi oricand oferte bune de apartamente de vanzare sau de inchiriat. E si orasul in care poti sa iti construiesti un viitor, ai unde sa te angajezi, ai salarii destul de mari si tot ce iti trebuie ca sa ai o viata lipsita de griji. In Sibiu nu ai nici haosul din Capitala sau din alte orase, ai oameni respectuosi, oameni care te inteleg si care pot comunica foarte bine tot ce doresc sa iti spuna.

Daca vrei sa te muti in Sibiu din alt oras e cea mai buna alegere pe care ai putea sa o faci. Agentiile imobiliare din Sibiu iti pun la dispozitie sute de anunturi si apartamente in zone bune, gasesti rapid proprietatea de care ai nevoie. Indiferent ca o inchiriezi sau o cumperi, mai tarziu, in Sibiu chiar vei putea sa te descurci foarte bine din toate punctele de vedere.

Sunt destule apartamente cu 2 camere de vanzare in Sibiu, la fel cum gasesti la orice ora locuinte de inchiriat in zone foarte bune. Trebuie doar sa te hotarasti ce vrei. Da, stim, e greu sa iei o decizie. De aceea iti oferim in continuare cateva motive sa inchiriezi o locuinta sau sa cumperi o locuinta. La final tu vei lua decizia potrivita mult mai simplu stiind ce avantaje ar putea avea pentru tine.

Si pentru a simplifica si mai mult lucrurile te poti adresa unei agentii imobiliare, cu agenti cu experienta, care poate sa iti ofere cele mai bune apartamente, in zone excelente, aproape de toate cele necesare unui trai normal. Agentiile imobiliare on-line au deja sute de anunturi si imagini, harti pentru orientare, descrieri detaliate si informatii verificate despre proprietati, asa ca te poti baza oricand pe ele.

Motive sa inchiriezi un apartament:

· Chiria e predictibila, stii ca in fiecare luna ai de platit o suma fixa. Mai adaugi si utilitati si intretinere si ai deja un buget pentru locuinta ta;

· Apartamentele inchiriate sunt mai usor de gasit, nu e nevoie sa cauti prea mult;

· La inchirieri poti aduce mobila intr-o locuinta goala sau poti avea apartamentele mobilate si utilate, nu mai cheltuiesti nimic pe mobila sau electrocasnice;

· Nu iti mai place apartamentul te poti muta imediat in altul fara sa fii nevoit sa astepti sa vinzi sau sa ai nevoie de renovari;

· Un apartament inchiriat este si mai usor de intretinut, nu trebuie sa te ocupi de tot ce tine de renovari, faci doar curatenie si ai grija sa nu deteriorezi in interior tot ce primesti.

Motive sa cumperi un apartament:

· Este al tau, poti face ce doresti in el, il renovezi, refaci interiorul, mai adaugi ceva, modifici ce doresti, ai libertate deplina;

· Cumperi apartamente la cele mai bune preturi de la agentii imobiliare si ai o locuinta stabila, pe care, daca doresti, la un moment dat, o poti inchiriat;

· Un apartament cumparat este excelent daca vrei sa poti avea locuinta la care ai visat si sa o ai la dispozitie oricand, fara sa iti fie teama ca vei fi dat afara din casa de proprietar;

· Apartamentul cumparat isi poate mari valoarea in timp si poti castiga foarte bine daca il vinzi mai departe si te muti intr-o locuinta mai spatioasa;

· Poti sa iti personalizezi spatiul, sa ai un apartament care arata cum vrei, indiferent cand doresti sa faci astfel de personalizari;

· Cumpararea apartamentului e o investitie destul de mare, dar faci economie in timp si o amortizezi usor. Vei putea optimiza costurile cum doresti si vei putea face investitii in confortul tau;

· Intr-un apartament cumparat poti sta oricat de mult doresti, nu ai un contract si clauze care iti spun ca vei parasi locuinta daca proprietarul doreste lucrul acesta. Stabilitatea locuintei e mult mai mare pe termen lung la cumparare;

· Apartamentele cumparate sunt in zone bune, cat de bune doresti, le poti alege. La inchiriere, pentru ca e concurenta foarte mare si e greu sa gasesti ce vrei, mai faci si compromisuri doar pentru a avea unde sa stai;

· Cand iti cumperi apartament pleci de la inceput cu gandul la ceva serios, la o casatorie, la o familie, la o viata normala. Apartamentul cumparat e ideal pentru o familie largita si pentru o viata fara nicio grija;

· Cumperi apartament si pentru ca vrei sa stii ca nu vei avea costuri marite dupa cum vrea proprietarul. Daca te gandesti bine chiria pe un an s-ar putea sa fie mai mare decat intretinerea si utilitatile, plus ce investitii minore mai faci pentru confort intr-un apartament cumparat;

· La apartamentele cumparate poti avea acces si la ce fel de utilitati doresti, la serviciile dorite, nu le gasesti pe cele impuse si nu poti face nimic in privinta lor, cum se intampla la inchirieri;

· Apartamentele cumparate sunt o alegere inteligenta si daca te gandesti la costurile generate pe termen lung. Chiriile cresc, se pot mari si pretentiile proprietarului, nu prea poti face ce doresti in ele. In apartamentul tau ai un anumit grad de predictibilitate si stii ca ai costuri pe care le poti controla foarte usor.