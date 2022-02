Probleme la licitația A1 Sibiu-Pitești. Construcția autostrăzii ar putea întârzia 10 ani

”WeBuild (Astaldi), contestaţie foarte dură pe A1 Sibiu-Piteşti Secţiunea 3. Asocierea WeBuild-Tancrad a depus la CNSC o contestaţie de 141 de pagini prin care critică vehement documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de CNAIR şi cere suspendarea licitaţiei şi măsuri de remediere. Practic, ni se arată de ce nu vom circula pe toată autostrada Sibiu-Piteşti mai devreme de 10 ani”, transmite Asociaţia Pro Infrastructură.

Este astfel semnalată lipsa de profesionalism a Comisiei de evaluare a lucrărilor, care nu a transmis răspunsuri clare. Totodată, documentația a fost diferită față de realitatea de pe traseu, ceea ce înseamnă riscuri în plus, care duc la costuri mai mari.

”Documentaţia oferită de CNAIR are un foraj cu coordonatele unui lac aflat la 30 km distanţă faţă de traseu. Ori că un studiu geotehnic are doar... coperta! Sau că la Tunelul Poiana, lung de 1,7 km, studiul de fezabilitate din 2008 are doar două foraje, în capete, la o adâncime de 18 metri când autostrada străbate muntele la sub 100 metri, iar normativul cere 9 foraje, minim. Ne-ar trebui câteva pagini doar să spicuim cele mai aberante răspunsuri date de CNAIR şi cele mai grave abateri de la normative şi lipsuri ale studiilor de teren pe care antreprenorii sunt nevoiţi să îşi fundamenteze o ofertă solidă care să fie şi pusă în operă, în realitate, nu doar pe hârtie”, arată asociația.

CNAIR dă vina pe contestator

Însă CNAIR spune că este tardivă contestația iar constructorul vrea să prelungească termenul limită pentru depunerea ofertelor deoarece nu are toate documentele necesare pentru licitație.

„Astaldi nu a făcut nicio contestație în 2020, în faza de precalificare. Contestația depusă de Astaldi va întârzia licitația cu aproximativ 2 săptămâni, exact timpul de care probabil firma are nevoie pentru a-și pregăti documentația. Asta pentru că Astaldi nu s-a pregătit suficient de serios pentru această licitație", spune Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

El precizează că Astaldi folosește mereu astfel de tactici.