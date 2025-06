Hibrid pregătit pentru orice. Cum merge noul Subaru Forester

„Pădurarul” a fost mereu mașina celor care nu se tem de drumurile neasfaltate, dar acum, cu Forester-ul eBoxer, se ridică la un nou nivel. Hibridul Subaru a reușit să „rezolve” un inconvenient care îl făcea celebru: consumul ridicat. Spre exemplu, Foresterul meu din 2007 arde cam 16 litri la sută în oraș și 10 afară cu motorul de 2 litri aspirat. Același motor, dar în varianta eBoxer, reduce conumul cu peste 6 litri în urban și vreo 3 litri jumătate în regim mixt. În plus, e plin de sisteme de siguranță, care, chiar dacă pot fi sâcâitoare, au ca scop să îndeplinească obiectivul Subaru pentru 2030: zero accidente mortale ale ocupanților și ale tuturor celor implicați în coliziuni, inclusiv pietoni și bicicliști.

Forester eBoxer nu te va face să întorci priviri pe drum, dar te va face cu siguranță să-l apreciezi pentru stilul său bine gândit. Imaginați-vă un SUV care păstrează toate liniile iconice ale unui Subaru - robust, musculos, dar acum cu acea strălucire modernă care-l face să arate ca un model proaspăt scos de pe linia de producție. Grila mare și farurile cu LED-uri sunt acum și mai agresive, iar spoilerul și jantele sunt mai tari, dar fără a ajunge în zona de „look at me” a unor modele mai ostentative. Subaru a reușit să păstreze acel aspect de „echipă de salvare din natură”, fără să-l transforme într-un tanc pe roți. La capitolul dimensiuni, Forester-ul eBoxer nu e gigantul care rupe asfaltul, dar nici un mic SUV timid. Cu 4.625 mm în lungime și 1.815 mm lățime, este destul de mare pentru a-ți oferi confort, dar destul de mic pentru a-ți permite să te strecori în traficul urban. Și dacă te întrebi despre garda la sol, cei 22,5 cm sunt suficienți pentru a-ți permite să treci fără emoții peste orice obstacol apărut în față.

Rapid, dar fără dramă

Vrei să știi ce se întâmplă când apeși accelerația? Forester-ul eBoxer te răsplătește cu o senzație de putere fină, fără excese. Motorul pe benzină de 2.0 litri lucrează în tandem cu motorul electric, iar împreună produc 150 de cai putere - destui pentru a te face să simți că poți depăși orice fără probleme. Nu te aștepta la accelerări fulgerătoare, dar fără îndoială te vei bucura de o putere lină, care îți permite să schimbi banda pe autostradă sau să te strecori rapid în traficul aglomerat.

Cu cei 194 Nm de cuplu și un motor electric care oferă un cuplu instantaneu, Forester-ul eBoxer îți dă o senzație de „ușurință” în deplasare, chiar și în condiții de trafic. Întregul sistem e uimitor de silențios, și, la fel ca orice SUV hibrid de acest tip, trecerile între motorul electric și cel pe benzină sunt aproape invizibile. De fapt, ai impresia că te afli la volanul unei mașini electrice mai mult decât al unui SUV convențional, ceea ce este o veste bună pentru cei care își doresc o conducere fără zgomote inutile.

Subaru a păstrat și sistemul de suspensie fin calibrat pentru a absorbi majoritatea denivelărilor, iar volanul, ușor de manevrat, te face să uiți că ai de-a face cu un vehicul mai mare. În oraș, Forester-ul eBoxer e ca un prieten care știe când să apese pe accelerație și când să rămână calm. Într-un cuvânt, este subtil și eficient.

Aceste tehnologii avansate permit Forester-ului eBoxer să funcționeze aproape autonom pe autostrăzi sau drumuri cu trafic constant, oferindu-ți confortul unei călătorii mai relaxate pe distanțe lungi. Dacă te întrebi cât de mult poate să ruleze în mod exclusiv electric, răspunsul este până la 1-2 kilometri în condiții ideale, perfect pentru a te descurca în aglomerațiile urbane. Deși autonomia electrică nu este mare, Forester-ul eBoxer își recuperează rapid puterea și reia funcționarea hibridă fără probleme. Consumul a fost mereu o sperietoare pentru cei care nu înțelegeau ce înseamna Subaru. Cu hibridul 2025 e altceva. Am reușit să ating un consum mixt de 6,5 litri/100 km în regim mixt și 9,7 litri/100 km în urban. Pentru că sistemul EV își face perfect treaba.

Capacitatea off-road

Știi ce-i mai frumos decât un SUV cu aspect de off-roader? Un SUV care chiar se descurcă în afacerea asta. Subaru a lăsat un indiciu clar încă de la început: Forester eBoxer nu se teme de niciun teren dificil. Cu un sistem de tracțiune integrală permanentă (AWD) care îți face inima să bată mai tare și unghiuri de abordare de 20° și degajare de 25°, Forester-ul face față oricărei provocări. Indiferent că traversezi poteci pline de noroi sau urci o pantă abruptă, acest SUV îți va da senzația că nu există obstacol pe care să nu-l poată depăși.

În off-road, motorul electric face minuni. Cuplul instantaneu îl ajută să capteze tracțiunea de îndată ce roțile întâlnesc o suprafață alunecoasă. Iar în modul „X-Mode” totul se transformă: sistemul de control al stabilității reglează optim tracțiunea și puterea pe fiecare roată, iar mașina se mișcă lin, indiferent de condițiile terenului. Nimic nu se compară cu senzația de a fi pe un drum de munte și a ști că, indiferent ce se întâmplă, mașina ta se va comporta exemplar.

Obiectiv: Fără victime

Siguranța nu e niciodată o opțiune, iar Subaru știe asta. Forester-ul eBoxer vine echipat cu tehnologia EyeSight, care utilizează camere stereo pentru a monitoriza drumurile și pentru a preveni coliziunile. Dacă șoferul nu reacționează la timp, sistemul de frânare automată va interveni și va opri mașina înainte ca accidentele să devină realitate. Este ca un copilot care nu doarme niciodată și care are grijă de tine chiar și atunci când nu te gândești la siguranță.

Dar EyeSight nu este singurul tău asistent pe drum. Forester eBoxer este dotat cu un set impresionant de senzori și tehnologii care monitorizează constant fiecare mișcare a șoferului. Dacă sistemul detectează o oboseală la volan, acesta va emite un avertisment discret, asigurându-se că te odihnești atunci când este necesar. În plus, mașina dispune de un sistem de control adaptiv al vitezei care te ajută să menții distanța optimă față de vehiculul din față și poate chiar să gestioneze accelerația și frânarea pe distanțe scurte, oferindu-ți o experiență semiautonomă în condiții de trafic mai dens. Sistemul de asistență pentru menținerea benzii îți oferă un ajutor activ, corectând direcția în cazul în care începi să derapezi pe drumurile lăturalnice. Și dacă ți se întâmplă să te abați brusc de la traiectoria dorită, sistemul de avertizare la schimbarea benzii te va alerta imediat, protejându-te de orice accident nedorit.

Interior rafinat

Subaru a reușit să creeze un interior care îmbină utilitatea cu confortul. Scaunele sunt grozave: susținătoare, dar nu prea dure, iar spațiul generos îți permite să te simți confortabil, chiar și pe distanțe lungi. Și nu trebuie să fii un fan al designului minimalist pentru a aprecia simplitatea panoului de bord - totul e ușor accesibil, iar display-ul central de 8 inchi oferă control total asupra sistemului de infotainment. Apple CarPlay și Android Auto sunt standard, așa că vei fi mereu conectat la lume. În plus, portbagajul de 509 litri poate transporta tot ce ai nevoie pentru o escapadă de weekend, iar bancheta rabatabilă îți oferă mai mult spațiu pentru bagaje. În concluzie, Subaru Forester eBoxer este acel SUV hibrid pe care l-ai așteptat: capabil în off-road, eficient în oraș și extrem de sigur. Dacă vrei o mașină care te va duce de la A la B, dar care este pregătită și să te ducă la C, D, E, F (și orice punct de pe harta aventurii tale), atunci Forester-ul eBoxer este alegerea perfectă. Prețul de lansare pleacă de la 35.850 de euro în echiparea Free și ajunge la 42.500 de euro pentru topul Premium.

12,3 kW, puterea motorului electric

22,5 cm, garda la sol

8 ani garanție fără limită de kilometri





Avantaje

tracțiune integrală AWD

consum bun

sisteme de siguranță de înaltă performanță

Dezavantaje

capota motorului nu are amortizor

rulajul EV nu depășește 2 km

nu se încadrează la tichetul Rabla



