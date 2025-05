Schimbări importante în construcții. Noile termenele pentru autorizații și PUG-uri

O ordonanță de urgență recentă va ajuta la eliberarea autorizațiilor de contruire în 30 de zile iar PUG-urile în 6 luni.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, a anunțat adoptarea unei proceduri de avizare a investițiilor în România.

”Dacă îmi permiteţi să vă dau câteva elemente legate de o reformă importantă pe care am reglementat-o şi pe care o implementăm în această perioadă. Este vorba despre Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 31/2025, care, din punctul nostru de vedere, este cea mai importantă reformă în procedura de avizare a investiţiilor publice şi private din România din ultimii 35 de ani.

În această ordonanţă s-au instituit termene mai scurte, s-au introdus proceduri foarte clare, inclusiv cu sancţiuni adiacente în caz de nerealizare a acestora, procedura avizării tacite, astfel încât investiţiile publice şi private în România să se desfăşoare într-un ritm alert”, a spus demnitarul.

Autorizații de construire eliberate în 30 de zile

Acesta a dat mai multe exemple, cum ar fi perioada dintre emiterea certificatului de urbanism și autorizația de construire, care durează, în medie, 507 zile. În 20% din investiții, timpul de așteptare este de peste 2 ani pentru avize. Prin OUG, timpul de așteptare a fost scurtat la 30 de zile.



”La investiţiile pe Anghel Saligny media zilelor scurse de la certificatul de urbanism până la autorizaţie de construire - adică perioada în care beneficiarul, de obicei autorităţi locale sau centrale, trebuie să strângă avizele de la toate instituţiile - este de 507 zile. Deci un an şi cinci luni, în medie, se stă la diverse instituţii ale statului sau operatori privaţi. Pe partea de energie, de exemplu, unde avem operatori privaţi şi e necesar aviz şi de la ei, un an şi cinci luni, în medie, pe Anghel Saligny se stă în procedura de avizare. Dar sunt peste 20% din aceste investiţii la care media depăşeşte 700 de zile, ceea ce înseamnă peste 2 ani de stat numai în procedură de avizare. Într-un program de investiţii în care ai aprobare, ai certificat de urbanism, ai şi finanţare asigurată, dar nu poţi să dai drumul la autorizaţie de construire şi să porneşti investiţia, pentru că eşti în această procedură de avizare birocratică, create de instituţii avizatoare pe PNRR, acest termen este de peste 410 zile, adică un an şi două luni şi apoi mai urmează şi procedura de achiziţie şi aşa mai departe", a detaliat Cseke Attila.

PUG-urile vor fi avizate în 6 luni

”Ceea ce noi ne dorim este responsabilizarea instituţiilor avizatoare. Instituţiile statului sau instituţiile private trebuie să îşi facă datoria în aceste termene, să avizeze în perioada în care este prevăzută această procedură de avizare. Procedura de avizare simplificată şi redusă şi avizarea tacită se referă atât la PUG-uri şi PUZ-uri, cât şi la procedura de avizare pentru lucrări. Vreau să vă spun că în România, astăzi, media avizării unui PUG, de la o localitate, hai să spun cum ar fi Reghin, în sus până la municipiu reşedinţă de judeţ, este în medie patru-cinci ani. Patru-cinci ani se stă în procedură de avizare, ceea ce este nepermis. Practic, ceea ce se avizează peste 5 ani s-ar putea să nu mai corespundă faptic cu nevoia de astăzi, când pornesc un asemenea PUG. Dar vreau să vă spun că am avut şi PUG-uri - PUG-ul Timişoarei, care a stat în procedură de avizare 11 ani, ceea ce este nepermis", a precizat Cseke Attila.

OUG vine cu proceduri prin care PUG-urile vor putea fi avizate în şase luni.

"Obiectivul nostru şi al Guvernului este acela de a responsabiliza instituţiile statului, de a le pune la muncă, de a desfiinţa din birocraţie. Avizarea tacită este o sancţiune, trebuie să înţeleagă toată lumea din aceste instituţii avizatoare. Noi nu ne dorim să avem foarte multe avize tacite pe această procedură. Obiectivul este acela de a responsabiliza şi de a da avize cât mai rapid posibil, dar dacă acest lucru nu se întâmplă cu trecerea termenelor respective, atunci va interveni avizarea tacită, pentru că nu se poate să mai stăm ani de zile în aceste proceduri. Evident, cu responsabilizarea tuturor care şi-au făcut sau nu şi-au făcut datoria", a mai spus Cseke Attila.