Vrei să îți cumperi o casă, dar nu ai avansul necesar creditului ipotecar? Iată trei soluții la care poți apela

Ultimele luni au adus o serie de schimbări ale preferințelor românilor cu privire la propria locuință. Dacă înaintea crizei sanitare pe care o traversăm, acestea erau îndreptate preponderent către apartamente de două sau trei camere, cât mai apropiate de centrul orașului sau de zonele de birouri, lucrurile s-au schimbat radical în ultimul timp.

Oamenii își doresc din ce în ce mai des o alternativă de locuit la apartamentul din centrul orașului sau dintr-o zonă aglomerată. O căsuță la țară sau o vilă într-o zonă rezidențială, o casă sau chiar un apartament la munte sau mare...

Din ce în ce mai multe persoane caută fie o alternativă la locuința actuală, în care să se poată retrage în perioadele în care lucrează de acasă. Îți poți cumpăra acum chiar o locuință permanentă într-un oraș diferit de cel unde locuiești momentan, mai ales dacă jobul tău permite lucrul de acasă.

Care este nivelul avansului solicitat de bănci pentru un credit ipotecar?

Trebuie să economisești serios înainte de a te gândi la o locuință nouă pentru familia ta. Avansul solicitat de bănci nu este o sumă fixă. Acesta va varia, în general, între 15 și 40% din valoarea imobilului. Depinde de condițiile băncii la care soliciți împrumutul. Chiar și în cadrul aceleiași bănci, avansul solicitat poate fi diferit, în funcție de profilul clientului sau de localitatea în care este solicitat imobilul.

Ce faci însă atunci când nu ai avansul necesar unui credit ipotecar pentru casă? Există și în acest caz câteva soluții pe care le ai pentru a putea accesa un credit ipotecar pentru casă, fără avansul cerut de bancă.

Ia un credit de nevoi personale

Poți solicita un credit de nevoi personale la banca unde vei face creditul ipotecar sau la o altă bancă. Soluția creditului de nevoi personale se adresează însă doar unei categorii de persoane: cele care au venituri suficiente pentru a acoperi ambele rate.

Cel mai simplu este să te adresezi băncii înainte de a începe demersurile, pentru a afla suma care îți poate fi oferită și dacă veniturile familiei tale permit accesarea unui credit suplimentar. Atenție, inclusiv descoperirile de cont pe care le ai se vor contabiliza ca rate, așa că indiferent de situația ta, e bine să te adresezi băncii pentru a ști exact ce sumă poți împrumuta și de ce avans ai nevoie pentru creditul ipotecar.

Rate la dezvoltator

Soluția ratelor la dezvoltator ar putea fi varianta la îndemână pentru tine, dacă achiziționezi o casă sau un apartament nou. Spre deosebire de accesarea unui credit ipotecar, dezvoltatorul nu îți va solicita foarte multe documente pentru a cumpăra casa.

Atenție însă, în varianta în care nu poți veni cu un avans, condițiile ar putea fi mai puțin avantajoase decât cele ale băncii, pentru un credit ipotecar. Fă-ți socotelile cu atenție, pentru că dezvoltatorul va avea o ipotecă de gradul I asupra imobilului tău și îți va putea lua casa dacă nu poți plăti rata.

Ce părere ai despre un credit fără avans?

Interesează-te și de posibilitatea unui credit ipotecar fără avans, ar putea fi cea mai bună soluție pentru tine. Patria Bank, de exemplu, are această ofertă pentru clienții săi.

Ea se adresează persoanelor care își doresc o locuință nouă în timp ce au o alta în proprietate, cu care garantează. Alternativ, poți accesa creditul ipotecar fără avans Patria Acasă de la Patria Bank și dacă o rudă sau partenerul de viață aduc ca garanție locuința proprie.

În cazul acestui tip de credit, atât locuința pe care o cumperi, cât și cea pe care o aduci ca garanție trebuie să fie într-un oraș mare. Condițiile de acordare sunt avantajoase. De exemplu, DAE sau Dobânda Anuală Efectivă începe de la 3.73% pentru creditele în euro, ceea ce înseamnă o rată mai mică pentru tine.

Ai zero comision de analiză a dosarului și zero comision pentru înregistrarea garanțiilor în RNPM (Registrul Național de Publicitate Mobiliară). În plus, primești un discount suplimentar de 0,30% dacă alegi să virezi venitul într-un cont deschis la Patria Bank și un alt discount, de 0,15%, dacă iei un credit mai mare de 300.000 de lei / 65.000 de euro. Poți afla însă mai multe informații despre creditul ipotecar fără avans oferit de Patria Bank direct de pe site-ul instituției.

Așadar: fă-ți calculele în avans, alege un credit avantajos pentru tine și fii inventiv atunci când nu ai banii necesari avansului. Soluții există mereu, iar în scurt timp te poți bucura de locuința visată, alături de cei dragi.