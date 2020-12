Digitalizarea, soluție salvatoare pentru IMM-uri

Pandemia de coronavirus a prins foarte multe dintre firmele românești fără o strategie financiară la zi, din cauza resurselor limitate care nu au permis actualizarea informațiilor și a proceselor financiare în situații cu risc major. Pentru bunul mers al afacerii și pentru a dobândi sustenabilitate, e nevoie ca antreprenorii să investească în automatizări și digitalizare, sunt de părere experții.

Strategia financiară este modul în care un antreprenor își orientează următorii pași în acord cu viziunea asupra imaginii viitoare a organizației, iar un plan bine pus la punct poate stabiliza sau chiar salva o companie aflată într-o situație-limită. „IMM-urile exprimă nevoia de suport la alt nivel din partea partenerului responsabil cu partea de finanțe, însă conștientizează în proporție de 67% că au nevoie de recomandări de optimizare a afacerii”, spune Ioana Arsenie, consultant în management strategic și fondatoarea unei aplicații inovatoare. Cu 16 ani de experiență în domeniul financiar-contabil și cel de management strategic, Ioana Arsenie răspunde de legalitatea și corectitudinea raportării rezultatelor financiare ale mai multor companii din România și nu numai. „Am început cariera în consultanță, într-o firmă românească, cu clienți antreprenori români și, ulterior, într-o firmă străină, unde am lucrat pentru companii străine, preponderent clienți francezi. Astfel, pot spune că primii 4 ani mi-au definit standardele în profesie, alături de calificarea ACCA. Ulterior, în rolurile de management operațional și strategic, în România și în regiune, am descoperit cât este de important ca funcția financiară să fie dublată de implicarea în strategia de business. Cartea Trusted Advisor scrisă sub coordonarea lui David Maister m-a ajutat să construiesc și să susțin dezvoltarea proiectelor financiare și de business, mergând întotdeauna cu un pas mai departe de zona tehnică, a strategului financiar, către zona de business development. Aceeași carte m-a determinat să încep o afacere pe cont propriu, din dorința de a ajuta la creșterea armonioasă a altor afaceri, la structurarea modelului de business și a proceselor”. În urmă cu aproape 5 ani, Ioana Arsenie a pus pe picioare propria firmă, Trusted Advisor, iar în luna iulie a lansat Trusted App, o aplicație pentru digitalizarea IMM-urilor, un produs tehnologic pentru antreprenorii în dezvoltare.

Conducerea afacerii, lăsată la voia intuiţiei

Un studiu pe care l-a realizat în perioada noiembrie 2019-mai 2020, despre rolul și percepția antreprenorilor față de Raportarea Financiară și relația cu departamentul Financiar-Contabil, relevă faptul că „69% dintre IMM-uri nu au un buget implementat, fapt care arată că abordarea afacerilor este ușor intuitivă și bazată pe reflexul decizional și simțul antreprenorului”, spune Ioana Arsenie. Așa a apărut aplicația Trusted App, o soluție pentru digitalizarea raportării financiare a IMM-urilor, care începe cu analiza personalizată a rezultatului financiar, venituri și cheltuieli, în transparență cu contabilitatea. Investiția inițială pentru realizarea aplicației se ridică la 10.000 de euro, profit reinvestit din cadrul companiei Trusted Advisor. „Cred cu tărie că fiecare IMM trebuie să lucreze pentru automatizări și digitalizare și este firesc să investească o parte semnificativă din profit în această direcție, care generează continuitate și sustenabilitate pentru afacere”, mai spune antreprenoarea. Trusted App este oferită pe bază de abonament, în sistem SaaS (software ca serviciu), astfel că o investiție lunară minimă, după etapa de set-up, oferă suport continuu. „Datele sunt preluate din contabilitate, lunar, pe baza unei structuri de raportare definită în prealabil și implementată în contabilitate. Antreprenorul este notificat imediat după actualizarea cifrelor și accesează contul personal pentru a vizualiza rezultatele lunare și anuale, grafic, sintetic și detaliat, pe grupe de venituri și cheltuieli. Practic, antreprenorul câștigă timp, vede cifrele în mod transparent, lucru ce îi asigură claritate în accelerarea creșterii”, susține fondatoarea. „Avem peste 60 de clienți de contabilitate și strategie financiară care se bucură în acest an de acces gratuit, vedem un număr important de accesări. Feedback-ul ne-a bucurat tare mult, faptul că am creat special pentru ei un instrument digital de unde își iau ușor informațiile, fără să mai intre pe calculator, să facă anumite calcule, cu toate că cifrele erau accesibile pentru clienții noștri în excel la final de lună”.

Antreprenorii cunosc foarte puțin să lucreze cu funcția financiară sau care sunt beneficiile unei strategii financiare implementate în companie, chiar și în timpuri bune. 80% dintre IMM-urile din România nu au o strategie financiară actualizată la contextul pandemiei.

Este nevoie de planificare

Noua abordare financiară, mai spune Ioana Arsenie, implică o planificare cu scenarii multiple și atent testate. „Identifică rapid stakeholderii – care sunt oamenii-cheie din organizație, cu acces la informații esențiale și care ajută la luarea rapidă a deciziilor: Vânzări, Marketing, Supply-chain, HR. Managementul de top are nevoie de input de la echipa sa, fie din zona administrativă, fie din teren. Stabilește care sunt factorii esențiali în situația actuală – exemple: numărul de puncte de desfacere, mixul de preț și produse, productivitatea forței de muncă, schimbările în nevoile consumatorilor, costurile operaționale. Analizează datele colectate din surse diverse: date cantitative și calitative, surse interne și externe. Acordă mai multă importanță cifrelor în totalitatea lor, nu doar P&L, cash-flow sau active și pasive. Un expert cu ochiul format în industrii diverse poate aduce în mod agil valoare, prin corelații și optimizări”, spune Ioana Arsene.

1.000 de IMM-uri, în target

Echipa pe care Ioana a format-o la Trusted Advisor este multidisciplinară, având în componență experți în management, strategie, fiscalitate, financiar, resurse umane și coaching. „Găsirea de talente nu este un lucru ușor. Trusted Advisor și-a creat, de-a lungul timpului, emblema unei companii deschise și dornică de a fi o rampă de lansare pentru tinerii contabili, juniorii care odată cu intrarea în echipa Trusted au parte de sesiuni de coaching și traininguri personalizate sau acces la cărți de dezvoltare. Lucrăm să ne extindem, planurile mele sunt să dublăm echipa la final de 2021, cu 4 trusted accountants și un trusted accounting leader, alături de un analist de business cu care să pot gestiona mai multe proiecte de strategie financiară. Principalul meu obiectiv de business la Trusted Advisor alături de echipă: să ajungem la 100 de antreprenori noi în anul 2021 și să contribuim la dezvoltarea a 1.000 de IMM-uri până în 2025”, conchide Ioana Arsenie.

Sfaturile Ioanei Arsenie pentru a trece mai ușor prin criză

- ia decizii atent bazate pe cifre și închide/pune în așteptare tot ce nu funcționează/aduce pierderi;

- analizează contextul/piața/trendurile și valorifică oportunitățile crizei;

- învață lecția prezentului, pentru următoarea criză.