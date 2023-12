12 milioane de români vor avea venituri mai mari în 2024. Promisiunile premierului Marcel Ciolacu

Premierul precizează că provocările anului viitor vor rămâne inflația și menținerea echilibrelor macroeconomice.

„Bugetul pentru anul 2024 este un buget al dezvoltării și al echității. Un buget bazat pe investiții și dreptate socială. Un buget în care creșterea economică se regăsește în creșterea nivelului de trai al populației. În același timp, bugetul pe care vi-l propun astăzi (marți - n.r.) este un buget care să facă față provocărilor imediate, pe termen scurt, dar care să pună, totodată, și bazele succesului nostru, pe termen lung. Un buget care să ne ajute să traversăm aceste vremuri grele, dar care să și pregătească România pentru oportunitățile uriașe din viitor”, spune Marcel Ciolacu.

Direcții strategice pe care se bazează bugetul:

O strategie economică coerentă, pentru a atinge anul viitor a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, de 3.4%;

Investiții record de peste 7% din PIB, mai exact 120 de miliarde de lei din buget, fonduri europene și PNRR. Practic, un plus de 27 de miliarde față de acest an și dublu față de 2021, când au fost doar 59 de miliarde de lei;

Creșterea veniturilor pentru 12 milioane de cetățeni: pensionari, angajați pe salariul minim, profesori sau personal din administrația publică;

Un mediu economic mai puternic, prin accesarea schemelor de ajutor pentru dezvoltare și creare de noi locuri de muncă, dar, în același timp, un mediu economic echitabil, cu adevărat concurențial, cu mai puține scutiri și facilități fiscale;

Un plan concret de ordonare a cheltuielilor bugetare și un pachet de măsuri de creștere a colectării și combatere eficientă a evaziunii fiscale;

Și o garanție fermă pentru securitatea cetățenilor, în contextul războiului de la graniță, prin alocarea unui buget de 2,5% din PIB pentru Apărare.

„Profit de acest moment pentru a mă adresa în primul rând românilor, care așteaptă răspunsuri despre cum va arăta viața lor în aceste timpuri grele. Dar mă adresez și partenerilor noștri de guvernare - alături de care am muncit, colegilor din PSD și tuturor oamenilor de bun-simț din această sală. Am văzut foarte multă panică... în atacurile asupra acestui proiect de buget... Recunosc, nu am nicio așteptare de la un partid a cărui unică politică este susținerea violatorilor. Aici lucrurile sunt clare. Voi nu aveți nicio soluție economică concretă! Doar să scoateți România din NATO și Uniunea Europeană! Și să vă uniți apoi cu Rusia! Voi generați doar scandal și populism ieftin! Voi vreți să distrugeți totul și să nu puneți nimic în loc! Dar recunosc, dumneavoastră m-ați surprins... V-ați adus acum aminte de pensionari și de salariați, deși, cât ați fost la guvernare, ați dat zero lei la pensii și 1 miliard de euro la vaccinuri! Iar salariul minim l-ați crescut cu fix 40 de lei. O bătaie de joc”, adaugă premierul.

Liderii USR au trecut în PNRR procentul de 9,4% din PIB.

„Chiar ați uitat cum i-ați condamnat pe toți pensionarii români la înghețarea pensiilor până în 2070? Am eliminat acest procent! Deși ziceați că este imposibil!! Ați mințit! La fel cum i-ați mințit pe români și când ați mimat respectarea statului de drept și a justiției. Toate principiile dumneavoastră s-au terminat în clipa în care ați văzut DNA pe interior! Știu, și pe unii, și pe alții, vă deranjează acest proiect de buget. Avem viziuni diferite asupra dezvoltării României, dar vă anunț oficial că bugetul pe 2024 nu conține nicio apropiere de Rusia și nici miliardul de euro pentru vaccinuri”, mai spune Ciolacu, potrivit Mediafax.

Premierul menționează că acest guvern „lucrează pentru a avea relații economice privilegiate cu Uniunea Europeană și pentru ca Statele Unite să devină principalul partener economic al României din afara UE”.

„Da, vrem creșterea investițiilor străine, dar cu Germania și cu partenerii noștri strategici - SUA, Franța, Marea Britanie, Spania, Italia, Israel, Turcia și Coreea de Sud. Mai mult, actualul guvern lucrează pentru ca România să devină, în cel mai scurt timp, membră a Spațiului Schengen. Pentru că acolo îi este locul! Pentru că românii merită demnitate și tratament egal”, precizează Ciolacu.

Principalele provocări economice ale anului viitor vor rămâne inflația și menținerea echilibrelor macroeconomice.

„Inflația este cea care scumpește costul vieții, ratele românilor și erodează puterea de cumpărare. De aceea, acest buget este calibrat cu atenție, pentru a atenua presiunile inflaționiste. Am demonstrat deja că știm să ne luptăm cu acest fenomen. Când am venit în Palatul Victoria, aveam o inflație de 10,6%, după ce în noiembrie 2022 se atinsese vârful de 16,8%. Astăzi, am dus inflația la o singură cifră, 6,7%, iar anul viitor ne propunem să o ducem la 4.6%. Vom lucra îndeaproape cu BNR pentru acest lucru. La fel, pentru a avea un curs de schimb stabil și pentru a reduce deficitul de balanță comercială, așa cum am reușit în acest an în primele 10 luni să îl scădem cu 5.2 miliarde de euro. Pentru că aceasta este direcția corectă”, afirmă Marcel Ciolacu, potrivit antena3CNN.