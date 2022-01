2021 - Catastrofele naturale au lăsat în urmă pagube de 343 de miliarde de dolari

Dintre pierderile din 2021, doar 38% au fost asigurate, mai precizează documentul, adăugând că anul trecut a fost al treilea cel mai costisitor an de când se realizează astfel de statistici.

Reperele care au marcat 2021

În 2021, au fost înregistrate 401 evenimente dezastruoase notabile, în scădere de la 416 în 2020;

Au existat 50 de cazuri de evenimente cu pierderi economice de un miliard dolari, al patrulea cel mai important an înregistrat în acest sens, doar 20 dintre evenimente atingând pragul asigurat de un miliard de dolari;

Inundațiile europene, din iulie 2021, au reprezentat cel mai costisitor dezastru înregistrat vreodată pe continent, cu 46 de miliarde de dolari;

Incendiile de vegetație au crescut în importanță;

Germania, Belgia, Austria, Luxemburg și China au avut cele mai costisitoare evenimente din istoria industriei asigurărilor;

Anul 2021 a fost al șaselea cel mai călduros an înregistrat la nivel global, temperaturile terestre și oceanice fiind cu 0,84 de grade Celsius peste media secolului XX;

Cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată pe Pământ a fost înregistrată neoficial în Death Valley, California, SUA, la 9 iulie 2021 - 54,4 grade Celsius.

Europa, afectată de inundații și incendii

Pierderi economice totale cauzate de dezastrele naturale în Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) au fost substanțial mai mari în comparație cu media secolului 21. Pierderile asigurate au depășit 25 de miliarde de dolari, sumă care a fost cu 137% peste media secolului, fiind al doilea cel mai scump an pentru asigurători, după cel înregistrat în 1990. În ceea ce privește Europa, raportul amintește dezastrul provocat în vară de inundații în vestul și centrul continentului, acestea lăsând în urmă pagube estimate la 45 de miliarde de dolari. De asemenea, mai sunt incluse aici incendiile de pădure care s-au abătut asupra Greciei și Turciei, erupția vulcanului Cumbre Vieja de pe insula Canare (pagube de un miliard de dolari), tornada care a lovit Cehia și înghețul din luna aprilie care a afectat semnificativ agricultura în Europa de Vest și Centrală, în special sectorul viticol și pomicol. La nivelul Europei, pierderile asigurate au fost de 7,7 miliarde de dolari.

Dezastrele au lovit cel mai tare în SUA

Potrivit raportului, Statele Unite sunt capitala mondială a pierderilor provocate de dezastre, iar 2021 nu a făcut excepție. Pierderile asigurate au totalizat aproape 27 de miliarde de dolari, 2021 fiind al treilea an consecutiv când se depășește bariera de 20 de miliarde de dolari și al treilea cel mai scump an pentru asigurători, după 2020 (38 de miliarde USD) și 2011 (33 de miliarde USD). Cel mai costisitor eveniment economic din perspectiva pierderilor asigurate s-a înregistrat la sfârșitul anului, când circa 70 de tornade s-au abătut asupra unor zone din SUA, lăsând în urmă și 90 de morți.

Ploile musonice, pagube de 19 mld. dolari în China

Ploile musonice de vară sunt un fenomen obișnuit în China, dar anul trecut ele au avut un efect devastator în regiunea Henan și, în special, în orașul Zhengzhou (12,6 milioane de locuitori). La mijlocul-sfârșitul lunii iulie, în acest oraș a căzut un volum istoric de precipitații într-o perioadă de 72 de ore. Despăgubirile plătite de asigurători s-au ridicat la 1,9 miliarde de dolari, acesta fiind cel mai scump eveniment pentru industria de asigurări din China. La nivelul întregii regiuni Henan, pierderile economice provocate de inundații s-au ridicat la suma de 19 miliarde de dolari.

Cele mai „scumpe” 10 dezastre meteorologice din 2021 au provocat daune de peste 170 de miliarde de dolari, cu 20 de miliarde de dolari mai mult decât în ​​2020, potrivit raportului organizației de caritate Christian Aid, publicat la sfârșitul anului trecut.

„2016 a fost anul în care s-a înregistrat cea mai mare creștere a temperaturii, plus 0,99°C peste media globală (calculată începând cu anul 1880 - n.red.), cu mult peste cea mai mare scădere a temperaturii, -0,46°C față de media globală, înregistrată în 1904. Ultimul an în care s-a înregistrat o temperatură sub medie pe glob a fost în 1976, ea fiind cu 0,07°C sub medie. Luna decembrie 2021 a marcat a 444-a lună consecutivă cu temperaturi care au depășit media globală”.

2021, în Top 10 cei mai călduroși ani

Anul 2021 a marcat continuarea trendului de încălzire a planetei. Datele oficiale preliminare furnizate de meteorologi arată că anul trecut a fost cu 0,84 °C peste temperaturile medii globale ale suprafeței terestrei și mării. Acesta a marcat al șaselea cel mai cald an în ceea ce privește temperaturile înregistrate începând cu 1880.

Anul a marcat și cea mai recentă intrare în topul primilor 10 ani cei mai călduroși din istorie. Primii cinci ani cei mai călduroși s-au înregistrat în ultimii șapte ani: 2016, 2020, 2019, 2015 și 2017. „Și mai izbitor este că 19 dintre cei mai călduroși 20 de ani au fost înregistrați începând cu 2001, iar singura excepție este 1998, an când planeta s-a confruntat cu uraganul El Niño”, arată documentul citat. Acest lucru sugerează că temperaturile terestre și oceanice continuă să crească într-un ritm accelerat, indiferent de influențele naturale, fiind o dovadă suplimentară că activitatea umană influențează cea mai mare parte a încălzirii.