5 Servicii SEO esentiale pentru orice business online!

In trecut, conceptul de comert era mult mai simplu. Desfasurat preponderent pe plan local, marketing-ul acelor vremuri insemna transmiterea unei informatii ”din vorba-n vorba”, despre cat de buna este mancarea la un restaurant, sau ce preturi de exceptie au pantofii de la un anumit magazin. Astazi, este necesara diferentierea de alte afaceri, cu care poti concura chiar si pe plan global! De asemenea, Internetul contribuie foarte mult la dezvoltarea si desfasurarea comertului, mai ales in climatul actual. Prin urmare, multe business-uri ajung sa apeleze la servicii SEO, pentru ca site-urile afacerilor respective sa fie cat mai vizibile pentru potentialii clienti!

Astfel, cei care opteaza pentru servicii SEO urmaresc sa beneficieze de pe urma unui website optimizat, care raspunde intrebarilor utilizatorului, respectand in acelasi timp recomandarile Google pentru obtinerea unui “scor” cat mai bun! Spre exemplu, cand oferim informatii relevante despre un anumit subiect, Google intelege acest lucru si va plasa website-ul pe o pozitie mai buna in pagina de rezultate. Atunci cand apelam la servicii SEO, va trebui sa avem in vedere trei directii diferite ale optimizarii:

SEO On-page – Face referire la continutul care poate fi intalnit pe un site (de la arhitectura de linkuri pana la text si imagini). Acesta trebuie sa fieoptimizat pentru a creste pozitia site-ului in paginile cu rezultate ale cautarilor pe anumite cuvinte si expresii de interes.

SEO Off-page – Se refera la linkurile aflate pe un alt website si care fac trimitere catre site-ul tau. Atat numarul de linkuri, cat si “puterea” acestora pot influenta major felul in care Google iti vede business-ul.

SEO tehnic – Include implementarea unui cod valid al website-ului, precum si a datelor structurate de tip schema.org. Mai mult, odata cu indexarea mobile-first, optimizarea pentru dispozitivele mobile a devenit o prioritate pentru orice business online!

Nu exista “servicii SEO” generale, ci acestea trebuie sa fie axate pe specificul afacerii tale, tinand cont, in acelasi timp, de concurenta. Drept urmare, procesul de optimizare poate diferi foarte mult de la un business la altul, astfel ca nu exista o “formula magica” pentru a obtine rezultate! Cu toate acestea, putem contura, in mare, cinci servicii SEO de care va trebui sa tii cont atunci cand vrei sa optimizezi un site:

1. Fa un research de expresii si cuvinte cheie

Inainte de a incepe procesul de optimizare, trebuie sa ai in vedere care sunt subiectele de interes ale potentialilor tai clienti. In functie de acestea, vei face o selectie de cateva cuvinte sau expresii scurte, asociate produselor sau serviciilor pe care le oferi. In cazul in care brandul tau este puternic si/sau competitia este slaba, atunci poti concura inca de la inceput pentru o pozitie de top pe expresiile cu un volum mare de cautari lunare. In caz contrar, este indicat sa optezi pentru expresii cu mai putine cautari, dar care iti ofera sanse mai mari sa urci cat mai repede in SERPs (search engine results pages).

2. Construieste paginile pe baza subiectelor relevante

Fiecare dintre paginile site-ului tau trebuie sa includa continut specific pentru utilizatorii interesati (text, imagini si videoclipuri), precum si linkuri catre si de la alte pagini din site care pot aduce un plus de valoare.

3. Creeaza o pagina de blog!

Dupa ce ai identificat subiectele de interes ale utilizatorilor si ai optimizat paginile din site in consecinta, este timpul sa creezi o pagina de blog. Scrie articole care sa sustina principalele pagini din site, dar si pentru a folosi expresii cu cautari mai putine sau long tail. Ofera informatii de calitate si vei avea sanse sa urci cat mai repede in motorul de cautare.

4. Fa-ti plan de Link Building

Poata ca cel mai vizibil si mai usor predictibil serviciu SEO este activitatea de Link Building! Aceasta presupune obtinerea de linkuri de la site-uri cu autoritate ridicata. Dar trebuie sa stii ca este si costisitoare. In Romania, cea mai comuna cale de a beneficia de linkuri externe este sa achizitionezi advertoriale. Acesta este si motivul pentru care agentia care iti ofera servicii SEO ar trebui sa aiba relatii cu multe domenii si publicatii online, astfel incat sa beneficiezi de preturi cat mai bune.

5. Monitorizeaza efectele

Fiecare specialist SEO stie ca intreg procesul dureaza mai mult timp, precum si efort investit. Cu ajutorul unei monitorizari eficiente, pot fi evaluate rapid noi oportunitati, precum si imbunatatiri ce pot fi aduse site-ului! Investeste si tu in servicii SEO de calitate si afacerea ta va putea ajunge si chiar ramane in topul rezultatelor Google!