Ajutor de stat pentru tineri. Românii care vor primi bani în această vară

În perioada 21-31 august 2023, tinerii vor primi câte 200 de euro pentru achiziția unui calculator. Banii se acordă sub formă de bonuri valorice. La 14 iunie va fi publicată lista nominală a beneficiarilor pe site-ul Ministerului Educației. Depunerea contestațiilor se va putea face între 19 - 22 iunie.

Banii sunt destinați elevilor și studenților români, din sistemul de învățământ de stat și particular acreditat, care se înscriu în programul "Euro 200" pentru a-şi cumpăra un calculator nou. Tinerii trebuie să aibă sub 26 de ani și să provină din familii cu venituri brute lunare sub 500 de lei/persoană.

Perioada în care vor putea fi achiziționate calculatoarele este 21 august - 16 octombrie 2023.

"Programul "Euro 200" pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare continuă şi în anul 2023, potrivit unei hotărâri aprobate luna trecută, potrivit antena3CNN.

Venitul brut lunar pe membru de familie s-a majorat de la 250 de lei la 500 de lei, urmare a evoluţiei indicelui preţului de consum transmis de INS, în perioada 2022-decembrie – 2004-iunie.

Calculatoarele achiziționate prin programul "Euro 200" vor trebui să aibă un sistem de operare licențiat.

Banii prin programul "Euro 200" se acordă o singură dată unei familii.

Configurația minimă pentru calculatoare:

- pentru desktop – procesor cu frecvență nominală minimum 3.0 GHz; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; monitor LCD sau LED cu diagonală minimum 18.5” și rezoluție minimum 1.920 x 1.080; tastatură, mouse optic; cameră web;

- pentru laptop, notebook, ultrabook sau dispozitivele echivalente – procesor cu minimum 2 nuclee; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; diagonală minimum 14”; rezoluție minimum 1.366 x 768; cameră web.