Analiză ZF. Şapte hoteluri sub branduri internaţionale se vor deschide în acest an

Piaţa hotelieră locală va adăuga în acest an şapte noi hoteluri sub branduri internaţionale, care vor a­duna împreună circa 650 de camere. Capitala rămâne în continuare punctul de intrare a marilor branduri hoteliere internaţio­nale, însă grupurile globale încep să se uite mai atent şi către alte oraşe.

Braşovul este în acest an al doilea oraş din ţară care va număra cele mai multe deschideri de ho­teluri sub mărci internaţionale. Mai mult, Swissotel, un brand din portofoliul Accor, va merge prima dată la Braşov. Un hotel sub acest brand a fost anunţat şi pentru Bucureşti, însă Bra­şovul va lua faţa Capitalei prin deschiderea pri­mului hotel Swissotel din România în Poiana Bra­şov, care este programat să primească primii turişti în primăvara acestui an. Tot la Braşov vor fi deschise un ibis Styles şi un DoubleTree by Hilton.

Hotelurile care se vor deschide anul viitor sunt Ibis Styles Braşov, Corinthia Bucureşti, Adagio şi Tribe Bucureşti, DoubleTree by Hil­ton Braşov, Autograph Collection by Marriott Arad şi Swissotel din Poiana Braşov. Deschi­derea acestor hoteluri va marca câteva pre­miere pe piaţa locală hotelieră.

(sursa: Mediafax)