Atenție la data de expirare a alimentelor. Diferențele de pe etichetele produselor

Diferența între "a se consuma până la…." sau "a se consuma de preferință înainte de…". Puțini consumatori știu asta

Consumul de produse expirate poate fi periculos pentru sănătate, deoarece acestea pot fi contaminate cu bacterii sau alte microorganisme care pot cauza intoxicații alimentare sau alte probleme de sănătate.

Este recomandat să verificați întotdeauna data de expirare a produselor alimentare și să nu consumați niciodată produse care au trecut de data lor limită.

Dar această dată nu este întotdeauna o dată limită.

Prezent în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, Alexandru Cîrîc, directorul Institutului Național de Cercetare Alimentară, a explicat la ce trebuie să fim atenți când cumpărăm un produs și care sunt riscurile în cazul în care acesta este expirat.

”Trebuie să ne uităm la un produs ca să ne dăm seama dacă este ușor sau greu alterabil, dacă are dată limită de consum, sau dacă are best before. Adică poate fi consumat și după acea dată.

Produsele ușor alterabile, majoritatea cele vândute în piețe, sunt de fapt o mare problemă. O carne vândută într-un galantar în care nu se ține foarte mult cont de igienă, de contaminare încrucișată, de temperatură, poate deveni un risc foarte mare. De aceea este bine să ne uităm de foarte multe ori de unde cumpărăm.

Au fost probleme chiar în piețele de retail unde investiția în aceste aspecte este mult, mult mai mare.

Atunci când ne ducem în piețe și vedem că există inclusiv carne tocată la raft, vedem că avem la raft mici formați fără niciun fel de etichetă, că ar putea fi acolo de o săptămână, iar micii sunt o problemă pentru că punem în ei usturoi, condimente, nu se mai simte gustul. O carne tocată o simți deja că este acră, că este neplăcută. Atunci când o simțim un anume gust de acru, atunci nu mai trebuie consumată, aia este o carne veche”, a explicat Alexandru Cîrîc.

Diferența între „a se consuma până la….” sau „a se consuma de preferință înainte de…”

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a dezvoltat în 2023 un instrument pentru a ajuta operatorii din sectorul alimentar să decidă când să aplice mențiunile „a se consuma până la…” sau „a se consuma de preferință înainte de…” pe produsele lor.

Data de „a se consuma până la…” pe alimente este despre siguranță – alimentele pot fi consumate până la această dată, dar nu după, chiar dacă arată și miros bine.

„A se consuma de preferință înainte de…” se referă la calitate – produsele alimentare pot fi consumate în siguranță după depășirea datei corespunzătoare mențiunii „a se consuma de preferință înainte de”, cu condiția ca instrucțiunile de depozitare să fie respectate și ca ambalajul să nu fie deteriorat, dar gustul și textura lor ar putea începe să se altereze.

Comisia Europeană estimează că până la 10% din cele 88 de milioane de tone de deșeuri alimentare generate anual în UE sunt corelate cu marcarea datei de expirare a produselor alimentare.

„Informațiile clare și corecte despre ambalare și o mai bună înțelegere și utilizare a marcajului privind data de expirare pe alimente de către toți cei implicați pot contribui la reducerea risipei alimentare în UE, în timp ce continuă să asigure siguranța alimentelor. Această opinie științifică reprezintă un pas înainte în această direcție.”, a spus Kostas Koutsoumanis, președintele comisiei privind pericolele biologice al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

Conform unui studiu european (flash eurobarometru 425 din 2015) cu privire la înțelegerea expresiei „a se consuma de preferință înainte de…” de pe etichetele produselor alimentare, situația la nivelul consumatorilor români, cât și la nivel european, este următoarea:

2% dintre consumatorii români nu înțeleg termenul de valabilitate de pe ambalajul produselor

Depinde de tipul produselor alimentare: 14% în România, 25% în UE.

Produsele alimentare pot fi consumate și după această dată, dar s-ar putea să nu mai aibă aceeași calitate: 14% în România, 47% în UE.

Produsele alimentare vor fi sigure pentru consum până la data indicată, dar nu ar trebui să fie consumate după această dată: 24% în România, 64% în UE.

Niciuna dintre variantele de mai sus: 4% în România, 3% în UE. Nu știu: 2% în România, 1% în UE.

„Trebuie să acordăm o atenție mai mare datelor de expirare și modalității de depozitare a alimentelor. De cele mai multe ori, achiziționăm produse care sunt la ofertă fără a verifica data de expirare, lucru care duce automat la o risipă de alimente, deoarece aceste tipuri de oferte sunt pentru produsele care urmează să expire curând și cu siguranță nu vom putea consuma toată cantitatea de alimente până la data de expirare.

De asemenea, trebuie să transportăm în siguranță alimentele de la magazin până acasă, în special cele perisabile, și să nu le expunem razelor soarelui, deoarece acestea își pot schimba calitatea.

Aruncăm la coșul de gunoi nu numai alimentele, ci și banii, care înseamnă ore de muncă. Munca înseamnă ore din viața noastră și, în final, ”aruncăm la gunoi viața”. Ia atitudine! Citește eticheta! Informează-te!”, spune Sorin Mierlea, președintele InfoCons.