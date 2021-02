Baronii PNL premiaţi de premierul Cîțu cu bani de la buget 

Ca în fiecare an, administraţiile locale primesc de la bugetul central bani pentru cofinanţarea diverselor activităţi şi proiecte. Împărţirea acestor sume către judeţe se face însă într-un mod netransparent, care are mai degrabă un puternic accent politic decât unul economic, bazat pe nevoile comunităţilor. Ca de obicei, favorizate sunt judeţele controlate de partidul de guvernământ, iar în cadrul acestei târguieli interne contează foarte mult cât de bine este văzut la centru liderul filialei, ce prietenii îl leagă de şefii partidului de la Bucureşti, ce voturi a adus în alegeri etc. Deşi ani de zile au blamat acest mod de alocare a banilor către judeţe pe sub masă, ajunşi acum la putere, liberalii aplică acelaşi algoritm pentru împărţirea banilor. Judeţele controlate de PNL sunt anul acesta cele mai subvenţionate de la centru, potrivit proiectului întocmit de Guvern pentru anul acesta, iar multe dintre ele se află în topul celor mai bogate judeţe din ţară.

Conform rezultatelor alegerilor locale, la nivel naţional PSD a câştigat 1.438 de primării, în timp ce PNL controlează 1.237. Pe de altă parte, conform Comisiei Naţionale de Prognoză, judeţele care care au cel mai mare PIB sunt Cluj, Timişoara, Constanţa Prahova, Braşov, Iaşi etc. De asemenea, multe din ele se regăsesc şi în topul judeţelor cu cel mai mare venit pe cap de locuitor. O analiză a modului în care Guvernul Cîţu a împărţit banii care vor fi trimişi de la centru în teritorii ne arată că cei mai mulţi vor pleca exact către acestea. Cum nu putem crede în coincidenţe, singura explicaţie este că aceste judeţe sunt controlate de PNL.

Din 5 judeţe, 4 sunt de la PNL

Guvernul va aloca circa 3 miliarde de lei din sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor. Cei mai mulţi bani ar urma să revină judeţelor Iaşi-151.493.000 lei, Vaslui-127.080.000 lei, Suceava-115.508.000 lei, Timiş-114.408.000 lei şi Mureş-102.970.000 lei. Din cele cinci judeţe, doar Vasluiul este controlat de PSD, aici preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) fiind Vasile Buzatu. În rest, trei preşedinţi ai CJ sunt de la PNL: Iaşi - Costel Alexe, Suceava - Gheorghe Flutur, Timiş - Alin Adrian Nica, iar la Mureş este Peter Ferenc, de la UDMR.

PNL, singur în Top 5

O altă alocare, în valoare de 7,65 miliarde de lei, provenită din sumele defalcate din TVA, este destinată finanţării cheltuielilor la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Capitalei. La această categorie, în Top 5 finanţări apar judeţele Iaşi-272.550.000 lei, Prahova-271.678.000 lei, Cluj-247.813, Timiş-239.245.000 lei şi Suceava - 233.000.000 lei. În acest caz, fără nicio excepţie, toat cele cinci judeţe sunt dominate de PNL, aşa că cei mai mulţi bani vor merge către primăriile controlate de liberali.

Între 3 liberali şi-a făcut loc şi un USR-ist

Tot din sumele defalcate din TVA vor fi trimişi bani în teritoriu pentru echilibrarea bugetelor locale. În total vorbim despre 6,51 miliarde de lei. Cei mai mulţi bani ar urma să ajungă în judeţele Suceava-436.434.000 lei, Bacău-338.041.000 lei, Vaslui-318.189.000 lei, Iaşi-318.036.000 lei şi Neamţ-283.979.000 lei. În acest caz, trei judeţe au în fruntea lor oamenii PNL-ului (Suceava-Gheorghe Flutur, Iaşi-Costel Alexe, Neamţ-George Lazăr), în timp ce în fruntea judeţului Bacău este Ailenei Sorin-Gabriel de la USR, iar Vasluiul este condus de PSD, prin Vasile Buzatu.

La drumuri, situaţie echilibrată

Cofinanţarea cheltuielilor pentru construcţia de drumuri judeţene şi comunale se face, de asemenea, prin alocarea de fonduri de la bugetul central. Aceşti bani provin tot din sumele defalcate din TVA, iar în acest an suma totală alocată de Guvernul Cîţu prin proiectul de buget este de 600 de milioane de lei. În funcţie de sumele primite, marii câştigători ai acestei alocări sunt judeţele Argeş-25.824.000 lei, Hunedoara-25.009.000 lei, Suceava-22.041.000 lei, Alba-21.603.000 lei şi Buzău-20.850 lei. În acest caz, preşedinţii Consiliilor Judeţene din judeţele Argeş, Hunedoara şi Buzău sunt de la PSD, în timp ce în judeţele Suceava şi Alba provin de la PNL. Situaţia se mai echilibrează prin poziţionarea pe locul şase a judeţului Timiş, controlat de PNL, care cu o alocare de 20.710.000 milioane de lei este foarte aproape de cea primită de judeţul Buzău.

Judeţul Suceava, controlat de PNL prin Gheorghe Flutur, o persoană extrem de importantă în partid, a reuşit ca în 2021 să primească cele mai mari subvenţii de la centru.

13 judeţe apar în topul celor mai finanţate administraţii locale din din cotele defalcate de TVA, iar dintre acestea 7 sunt de la PNL, 4 de la PSD, şi câte unul de la UDMR şi USR.