Batoane de slabit – care este alegerea potrivita pentru tine?

Atunci cand vine vorba de batoane de slabit, proteice sau de simple gustari sub forma de baton, ar trebui sa stii ca exista mai multe tipuri disponibile. Astfel, sunt sanse ca, in necunostinta de cauza, sa alegi un baton care nu te va ajuta sa slabesti – ba dimpotriva!

Acesta este si unul dintre motivele pentru care nu ar trebui sa alegi batoane de pe rafturile supermarketurilor sau unitatilor comerciale in general atunci cand ai un obiectiv precis. Pentru pierdere in greutate eficienta si mai ales sanatoasa, ar trebui sa apelezi doar la produse specializate, sustinute de studii in domeniu si nu numai.

Iata cateva informatii importante pe care ar trebui sa le iei in calcul atunci cand esti pe punctul de a achizitiona un baton de slabit!

Care sunt cele patru tipuri de batoane?

In mare, exista patru tipuri de batoane – baton inlocuitor de masa, proteic, baton de energie/energetic si batoane simple (gustari dulci). Fiecare tip este extrem de diferit si evident, nu toate te pot ajuta sa pierzi din greutate sau sa ti-o mentii.

Batoanele inlocuitoare de masa sunt o sursa de proteine, dar contin si nutrienti, vitamine si minerale. Astfel, acestea chiar pot inlocui cu succes una din mesele tale zilnice. Datorita volumului limitat de calorii, aceste batoane de slabit pot fi folosite si in timpul unei diete tip VLCD;

Dupa cum poti vedea, poti face oricand o alegere incorecta atunci cand se pune problema achizitionarii unui baton. De altfel, multi sunt cei care cad in capcana batoanelor de ciocolata, considerandu-le ideale pentru slabit cand, de fapt, aproape jumatate din greutatea acestora este reprezentata de zahar pur.

Ce batoane de slabit ar trebui sa consumi?

Evident, ar trebui sa apelezi la batoane proteice sau inlocuitoare de masa. Batoanele proteice sunt ideale atunci cand dieta ta deja este bogata in nutrienti, vitamine si minerale – elemente necesare dezvoltarii si functionarii corespunzatoare a corpului uman.

Inlocuitoarele de masa sunt ideale, evident, atunci cand vrei sa eviti surplusul de calorii oferit de o anumita masa (un preparat, fel de mancare). Astfel, tot ce trebuie sa faci este sa consumi un asemenea baton de slabit – acesta oferindu-ti proteine din belsug, energia de care ai nevoie pentru acea parte din zi, precum si vitamine, nutrienti si minerale intr-o cantitate cat mai apropiata de doza zilnica recomandata.

Unele dintre cele mai bune batoane de slabit tip inlocuitor de masa de pe piata in momentul de fata sunt batoanele marca NUPO. O simpla vizita pe website-ul acestei diete recunoscute la nivel international iti va arata exact de ce un baton NUPO este alegerea eficienta si sanatoasa pentru orice persoana care doreste sa piarda in greutate!

Desigur, fiecare produs marca NUPO este sustinut de studii de specialitate care atesta eficienta acestei diete VLCD!