Băuturi de sărbători: care este diferența dintre șampanie și vin spumant?

Știați că șampania a fost descoperită accidental acum 500 de ani de către călugării francezi, care au considerat-o “vin stricat”? Trei sute de ani mai târziu, popularitatea băuturii începe să crească, fiind apreciată mai ales de aristocraţie.

Astăzi, șampania este nelipsită de la petrecerile de Revelion și de la toate evenimentele importante. De multe ori însă, șampania este confundată cu vinul spumant.

Deși este este tot un tip de vin spumant, denumirea „şampanie” nu poate fi purtată decât de vinurile produse în regiunea Champagne, Franţa, unde în prezent sunt cultivate aproximativ 35.000 hectare de-viță-de-vie, cu precădere soiurile Pinot Meunier, Pinot Noir şi Chardonnay şi unde a fost elaborată Metoda Champenoise. În afara Franței, sortimentele din această categorie se numesc „vinuri spumante”.

Vinul spumant este obținut prin fermentație naturală şi este caracterizat de o efervescenţă intensă, răcoroasă. Asemenea vinurilor obişnuite, vinurile spumante conțin o concentraţie variată de zahăr. De obicei acestea sunt albe sau rose, rareori roşii şi sunt clasificate astfel: brut natural, extra brut, brut, extra sec, sec, demisec şi dulce.

Vinul spumant "brut" conține intre 3 și 15 grame de zahăr per litru (brut natural/zero - cel mult 3 grame, exra brut - sub 6 grame, brut - sub 15 grame). Un vin spumant demisec conține 35-50 de grame de zahăr per litru, iar cel dulce depășește 50 g zahăr/l.

În schimb, o șampanie "extra sec" conține 12-20 de grame de zahăr per litru, iar cea seacă - între 17 și 35 de grame.

Pe lângă materia primă, aromă, modul de obținere, o altă diferență dintre șampanie și vin spumant o reprezintă prețul.

