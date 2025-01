Președintele ICR și EUNIC, Liviu Jicman, își prezintă în S.U.A. viziunea cu privire la relațiile culturale dintre Europa și America de Nord

Domnul Jicman se va adresa, în calitate de vorbitor principal, participanților la două mari evenimente internaționale ale profesioniștilor sectorului cultural, care vor avea loc la New York în această perioadă: congresul Asociației Profesioniștilor Artelor Performative (APAP) și congresul Societății Internaționale a Artelor Performative (ISPA). Precizăm că, începând din 2025, Institutul Cultural Român este membru atât al APAP, cât și al ISPA, ceea ce deschide o plajă largă de posibile colaborări cu unele dintre cele mai puternice organizații ale artelor performative (opere, teatre, companii de teatru și dans, festivaluri de profil etc.) din SUA și din întreaga lume.

Președintele ICR are prevăzute întâlniri cu Comisarii pentru Relații Internaționale și pentru Afaceri Culturale ale New York-ului, cu ambasadoarea UE în Statele Unite, cu conducerile și membrii clusterelor EUNIC din New York și Washington, cu președintele Bibliotecii Publice din New York, a doua ca mărime după Biblioteca Congresului din Statele Unite și a patra din lume. În contextul unei situații internaționale complexe și al unei perioade de redefinire a priorităților bugetare, Liviu Jicman va expune interlocutorilor săi soluții financiare pe care EUNIC și UE le dețin pentru susținerea colaborărilor europeano-americane.

De asemenea, președintele Liviu Jicman va participa la și va deschide, alături de ambasadorul României Andrei Muraru, reprezentațiile de la New York și Washington ale turneului nord-american al spectacolului inspirat de romanul lui Marin Sorescu „Viziunea vizuinii”, interpretat de Simona Măcănescu și Mircea Florian, oferit cu prilejul Zilei Culturii Naționale atât în Statele Unite, cât și în Canada, la Vancouver, cu sprijinul Ambasadei României în SUA și al Consulatului General al României la Vancouver.

