Bază de tratament prin hidrokinetoterapie, la Poiana Câmpina. Apă sărată bogată în minerale, comparabilă cu cea de la Marea Moartă

„Avem cam 321 grame de săruri minerale la litru, în timp ce Marea Moartă, cea mai bogată în minerale, are 400 grame. Apa noastră sărată are efecte terapeutice deosebite. Am concesionat de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) câțiva kilometri pătrați de sol. Apa sărată provine din strate geologice bogate în minerale, străbătând straturi de sare de sute de metri grosime, și ajunge la suprafață cu o concentrație impresionantă de săruri minerale, nu doar clorură de sodiu", a declarat un reprezentant al centrului.

Indicații terapeutice și dotările centrului medical SanConfind

Apă sărată folosită în hidrokinetoterapie este recomandată pentru tratarea afecțiunilor aparatului locomotor, precum cele degenerative, posttraumatice, tulburările de statică vertebrală și discopatiile vertebrale, dar și pentru anumite afecțiuni neurologice. Baza de recuperare medicală SanConfind dispune de trei bazine cu apă sărată: bazinul principal, bazinul de mers în contracurent și bazinul pentru copii. Apa din aceste bazine are o mineralizare totală de 321 g/l, conținând elemente precum clor, sulfați, sodiu, potasiu, calciu, magneziu și fier, care sunt absorbite prin piele în timpul exercițiilor acvatice.

Sala bazinelor este dotată cu o macara pivotantă pentru transferul facil al persoanelor cu AVC și deficiențe locomotorii, asigurând astfel accesibilitatea tratamentului pentru toți pacienții. Efortul cardiovascular este mai redus în apa sărată, iar efectele benefice asupra organismului se resimt imediat.

Beneficiile apei sărate din bazinele SanConfind

Apa sărată de izvor, utilizată de mult timp în tratamente naturale și terapii, este apreciată pentru proprietățile sale terapeutice. La SanConfind, apa sărată este folosită în bazine speciale de recuperare medicală, menținute la o temperatură constantă de 33°C, contribuind astfel la relaxarea musculară și reducerea durerii. Exercițiile în această apă îmbunătățesc mobilitatea articulară și forța musculară, fiind recomandate pentru afecțiuni ortopedice, neurologice și cardiovasculare.

Printre afecțiunile tratate cu succes se numără cele reumatismale degenerative (spondiloza, coxartroza, gonartroza), reumatismale inflamatorii (spondilita ankilopoietică, poliartrita reumatoidă), reumatismale abarticulare (periartrite, coccigodinii), stările postoperatorii și posttraumatice, afecțiuni ale sistemului nervos periferic (radiculopatii, polineuropatii) și central (tetrapareze, scleroză multiplă), precum și afecțiuni vasculare periferice (tulburări circulatorii, limfedeme). De asemenea, apa sărată este un remediu eficient pentru oboseală și stres.

Despre Centrul Medical SanConfind Poiana Câmpina

Spitalul și-a deschis porțile pentru pacienți în 2015 și a crescut etapizat până la cele 22 de activități/ specialități medicale (cardiologie, chirurgie, dermatovenerologie, diabet zaharat/ boli de nutriție, endocrinologie, radiologie și imagistică medicală, gastroenterologie, medicină internă, medicina muncii, neurochirurgie, neurologie, obstetrică ginecologie, oftalmologie, O.R.L, ortopedie, pediatrie, pneumologie, psihologie, recuperare medicală, urologie, chirurgie cardio-vasculară, laborator analize medicale. Astăzi, pentru cele 90 de paturi pe care le pune la dispoziția pacienților, SanConfind Câmpina are 230 de angajați.