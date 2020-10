BCR: Cum va fi afectată economia României de pandemia de coronavirus

antena3





Scăderea economică din acest an ar putea ajunge la 4,7%, după care va crește cu 3,9% în 2021, potrivit estimărilor Băncii Comerciale Române (BCR).



"Practic din martie avem această estimare, de -4,7%. Atunci, în martie, eram priviţi ca fiind printre cei mai optimişti în perspectiva prognozelor. Consensul pieţei era undeva spre -8%. Era oarecum divergent şi faţă de prognoza oficială. Dacă ne amintim, atunci era -1,9%. Între timp şi prognoza oficială s-a mai ajustat către prognoza noastră şi consensul pieţei a început să conveargă spre prognoza noastră. Acum e undeva la -5,2%.

Este destul de greu să ne dăm seama de cum va fi influenţată economia de ultimele evenimente. E puţin probabil să avem o carantinare totală. Dacă ne uităm ca şi evoluţie a acestui nou val, ne uităm la ţări din regiune care oarecum s-au confruntat cu ceva timp înaintea noastră, cu 3 săptămâni înaintea noastră, chiar lună, cu o răbufnire a numărului de infectări şi dacă ne uităm deja Cehia şi Slovacia sunt de mai bine de o săptămână în stare de urgenţă, dar nu au închis economia. Deci, nu ne aşteptăm să vedem din nou un lockdown", a spus Ciprian Dascălu, economist şef şi director de cercetare la BCR.

Revenirea economiei va fi impulsionată și de fondurile europene alocate României însă fiecare lună de izolare a populației va mări declinul cu câte un punct procentual.



"Presupunând că nu vom mai avea un lockdown, prognoza noastră pentru anul viitor este o creştere de 3,9%. Pe termen mediu şi lung suntem ceva mai optimişti şi am inclus în prognoza noastră şi fondurile europene suplimentare din programul de revenire. Considerând un multiplicator relativ modest asupra creşterii economice a investiţiilor publice în general tot ajungem cu creşterea pe orizontul 2024 spre 5%. Pe termen scurt, ce putem vedea din indicatorii de încredere, per total economie s-a recuperat undeva la 60% din recul.

Am avut o scădere. Minimumul a fost în aprilie unde economia a funcţionat cam la 26%, la un sfert dintr-o lună normală din perioada de pre-criză. După care, pe măsură ce s-au ridicat restricţiile, am avut o revenire destul de rapidă până în iulie, spre două treimi din capacitatea normală. În ultimele luni viteza de revenire a fost ceva mai lentă, iar pe final de septembrie chiar am avut o uşoară inversare de trend. Acum economia funcţionează la aproximativ trei sferturi din capacitate", a explicat expertul.