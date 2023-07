Bijuteriile din aur. Aceeași atemporalitate în culori diferite

Tendințele de bijuterii se schimbă aproape la fel de mult, dacă nu mai repede, decât tendințele modei. Într-un an bijuteriile mari sunt un must have, iar în următorul an se revine la tendințele minimaliste ale bijuteriilor discrete.

Cu toate acestea, ceva care nu se schimbă niciodată este capacitatea aurului de a ridica orice look, oferind un punct de eleganță și sofisticare ca niciun alt material. Bijuteriile din aur pot fi purtate de oricine, deoarece varietatea sa de nuanțe și stiluri se potrivește oricărei nuanțe de piele și oricărei personalități. În plus, unele bijuterii din aur au valoare intrinsecă și pot fi transmise ca moștenire din generație în generație, dându-le valoare sentimentală.

Cu atât de multe opțiuni de bijuterii disponibile pe piață, poate fi destul de greu să alegi una și să ții pasul cu tendințele în același timp.

Aur galben. Unul dintre cele mai atemporale tipuri de aur și cele mai populare tendințe de bijuterii din întreaga lume este aurul galben. Este alcătuit din aur pur amestecat cu aliaje metalice, precum cuprul și zincul, dând aliajului metalic rezultat culoarea naturală a aurului. Aurul galben este cel mai hipoalergenic dintre toate tipurile de aur, ceea ce îl face ideal pentru pielea deosebit de sensibilă, care nu tolerează alte metale.

Bijuteriile din aur galben își mențin aspectul unic de eleganță și sofisticare mai mult decât oricare altele. În inele, aurul galben se combină perfect cu încrustrările din pietre. La cercei sau coliere, aurul galben este varianta ideală pentru a încadra fața și a oferi luminozitate, fiind bijuterii deosebit de măgulitoare pentru tipurile de piele mai închisă la culoare.

Aur roz. Bijuteriile din aur roz conțin aur pur amestecat cu argint și aliaje de cupru, ceea ce îi conferă acea nuanță mai mult sau mai puțin roșiatică. Aurul roz este o opțiune foarte versatilă, deoarece în funcție de cantitatea și tipul de aliaj, tonul metalului poate varia de la un roz pal la un roșcat mai intens. Este considerat un metal romantic, motiv pentru care, aurul roz este folosit cu preponderență în crearea de inele de logodnă. De asemenea, este folosit și în cercei, brățări și pandative, spre exemplu. Se poate potrivi cu orice nuanță a pielii și pare să fie cel mai accesibil dintre toate tipurile de aur.

Aur alb. Aurul alb este realizat dintr-un amestec de aur pur și metale albe, cum ar fi nichel, paladiu și argint, care conferă metalului o nuanță palidă. Se completează perfect tonurilor de piele mai roz sau mai deschise și de obicei, este folosit în crearea de inele însoțite de monturi de diamante sau alte cristale albe. Dacă arunci o privire la colecția de bijuterii stildiamonds, vei descoperi o colecție impresionantă de cercei de aur și inele prețioase din aur alb încrustate cu diamante.

În concluzie, toate tipurile de bijuterii din aur sunt destul de asemănătoare când vine vorba de popularitate și valoare. Sunt piese atemporale și elegante care pot fi chiar transmise ca o piesă de familie, din generație în generație.

În funcție de simțul personal al stilului tău, de nevoile tale și de utilizarea pe care o vei oferi piesei, ar trebui să alegi între aur alb, galben sau roz.