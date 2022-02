BNR a majorat dobânda de referință la 2,5% pe an

"Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 9 februarie 2022, a hotărât următoarele: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an, de la 2,00% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022; majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,50% pe an, de la 3,00% pe an şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 1,50%, de la 1,00 % pe an, începând cu data de 10 februarie 2022; păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit", transmite banca centrală.

Ce se întâmplă cu indicele ROBOR după noua decizie a BNR

Miercuri, indicele ROBOR a ajuns la 3,29%, faţă de 3,22% cu o zi în urmă. Şi marţi a fost în creştere faţă de ziua precedentă.

În felul acesta, pentru cei cu rate, dobânzile vor creşte rapid.

De la începutul anului, indicele a crescut cu 6,6%. ROBOR la trei luni era cotat pe 3 ianuarie la 3,02%.

Creşterea ROBOR înseamnă că românii cu credite în lei vor trebui să scoată acum mai mulţi bani din buzunar.

Robor la trei luni a depășit pragul de 3% în ultima zi din 2021.

Faţă de perioada similară a anului trecut, indicele a crescut cu circa 70%.

Analiştii financiari estimează că indicele ROBOR la trei luni va ajunge la 3,87% în următoarele 12 luni, potrivit celui mai recent sondaj realizat de CFA Society.