Guvernul vrea să ia 1,3 miliarde de la românii răi

Astfel, din amenzi, penalităţi şi confiscări, Executivul speră să obţină în 2025 circa 1,33 miliarde de lei, după ce anul trecut se estimează că va colecta 1,26 miliarde de lei. Abaterile românilor de la lege vor rămâne și în anii următori o sursă importantă pentru alimentarea bugetului de stat. În 2026 se preliminează încasări în valoare de 1,43 miliarde de lei, iar în 2027 această sumă ar urma să urce la 1,53 miliarde de lei.

În ciuda legislației care vrea să țină sub control expansiunea caselor de pariuri și, în general, a jocurilor de noroc, Guvernul speră să obțină tot mai mulți bani de pe urma împătimiților acestor jocuri. Dacă anul trecut suma preliminată a fi adusă la bugetul de stat de taxele pentru jocurilor de noroc este de 4,85 miliarde de lei, anul acesta Executivul speră să adune 5,26 miliarde de lei. Suma ar urma să crească și în anii următori, pentru 2026 estimându-se încasări de 5,69 miliarde de lei, iar în 2027 ceva peste 6 miliarde de lei.

Guvernul mizează în acest an pe venituri la bugetul de stat de 790,20 milioane de lei din amenzi și alte sancțiuni ( +4,17 % față de 2024). Suma ar urma să urce la 849,89 milioane de lei în 2026 și la 908,94 milioane de lei în 2027.

Traficanții de droguri, oameni săraci

Traficanții de droguri din România sunt oameni săraci, în general, pentru că deși infracțiunile la regimul drogurilor și precursorilor sunt în creștere, veniturile obținute de stat din valorificarea bunurilor confiscate de la traficanți rămân în continuare modeste. Astfel, aceste venituri ar urma să crească doar cu circa 8%, de la 2 milioane de lei, în 2024, la 2,21 milioane de lei în 2025. În 2026, sumele provenite din acest gen de infracţiuni ar urma să urce la 2,39 milioane de lei și la 2,56 milioane de lei în 2027. De asemenea, încasările din bunuri confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii ar urma să fie în sumă de 80,59 milioane de lei (+8,39% faţă de 2024), pentru ca în 2026 să se estimeze încasări de 87,10 milioane de lei, iar în 2027 de 93,48.

Penalități, majorări de întârziere și amenzi juridice: peste 500 mil. lei

Sume consistente ar urma să fie încasate de stat anul acesta din penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiilor de impozite şi taxe - 149 milioane de lei (+7,97%), din majorările de întârziere pentru veniturile neîncasate la termen - 75 milioane de lei (+8,7%), din amenzi judiciare - 20 milioane de lei (+8,39%), din penalităţi datorate în cazul eşalonării la plată - 177 milioane de lei (+8,39%), penalităţi de nedeclarare - 244,80 milioane de lei (+4,2%), alte penalităţi şi amenzi - 17,79 milioane de lei (+8,39%).

Au crescut amenzile rutiere

Dacă în 2024 valoarea unui punct de amendă era de 165 lei, de la 1 ianuarie 2025, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.050, valoarea punctului de amendă este de 202 lei. Creșterea salariului minim brut înseamnă și că se măresc amenzile pentru contravenții rutiere. Asta deoarece un punct de amendă reprezintă 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. Anul trecut, Executivul a decis să plafoneze punctul de amendă la 165 de lei, măsură la care a renunțat anul acesta.

Finanțele vor creșterea dobânzilor, penalităților de nedeclarare și întârziere

Începând cu data de 1 ianuarie 2025 nivelul dobânzii este de 0,025% pentru fiecare zi de întârziere la plata obligațiilor fiscale (circa 9,1% pe an), ea crescând de la 0,02% (circa 7,3% pe an), prevedea un proiect de ordonanțe de urgență pregătit de Ministerul Finanțelor anul trecut, dar care nu a primit deocamdată undă verde de la Guvern. De asemenea, nivelul penalității de întârziere urma să crească la 0,015% pentru fiecare zi de întârziere (circa 5,5% pe an), el majorându-se de la 0,01% (circa 3,7%). Pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul ar fi urmat să datoreze începând cu data de 1 ianuarie o penalitate de nedeclarare de 0,1% pe fiecare zi (36,5% pe an), începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere. În prezent, penalitatea de nedeclarare este de 0,08% pe zi (29,2% pe an). Și nivelul majorării de întârziere era prevăzut să crească de la 1% la 1,5% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.