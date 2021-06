Bulgaria a tăiat jumătate din prețuri și așteaptă turiști români

Vecinii bulgari au început cu dreptul sezonul estival, cu foarte mult ajutor din partea guvernului lor: turiștii sunt primiți fără test COVID sau vaccin, restricțiile sunt aproape inexistente și prețurile au scăzut la jumătate. Toți hotelierii vând la jumătate de preț aceleași pachete turistice ca în 2019, iar personalul e mai numeros decât acum doi ani, pentru că au primit inclusiv ajutor financiar de la guvern, în timp ce hotelierii români încă așteaptă măsurile promise din martie 2020. Astfel, turiștii români au devenit principala categorie de public vizată de vecinii de la sud.

Litoralul bulgăresc are mari șanse să atragă turiștii din România, după eliminarea restricțiilor din pandemie. În plus, prețurile sunt foarte mici, comparativ cu cele din România, iar guvernul îi ajută foarte mult pe hotelieri, atât cu bani care să le acopere pierderile, cât și prin deciziile bune pentru încurajarea creșterii gradului de ocupare. „În această vară ne bazăm mai mult pe turiștii din Bulgaria și din România, după ce pandemia a-ndepărtat piețe precum Germania, Cehia sau Polonia. Cei mai mulți turiști străini pe care ne bazăm sunt din România. Chiar dacă am avut pierderi semnificative anul trecut, sperăm ca anul acesta să recuperăm o mare parte, iar pentru a veni în întâmpinarea exigențelor românilor care vin aici pentru all inclusive, am crescut numărul de angajați și calitatea serviciilor, dar am scăzut prețurile cu 50% față de anul 2019. Chiar și așa, probabil că abia în 2023 vom ajunge la nivelul din 2019, când numai la noi au venit 30.000 de turiști în sezonul estival”, a declarat, pentru Jurnalul, Andreana Staneva, director de vânzări al complexului Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club din stațiunea Nisipurile de Aur. Românii care aleg un astfel de hotel, chiar și în extrasezon, când vremea nu este la fel de bună ca în iulie și august, pot petrece timpul la piscina acoperită, cu apă încălzită, la SPA, saună, masaj. All inclusive înseamnă, de asemenea, socializare, programe speciale pentru copii și pentru adulți. Atât la Prestige, cât și la alte hoteluri care vând acest tip de concept, normalitatea s-a reinstalat, de la 1 iunie 2021, chiar dacă în continuare mai sunt reguli respectate pentru a preveni răspândirea virusului.

Prețuri și servicii pentru toate gusturile

Oferta litoralului bulgăresc este foarte bună pentru toate categoriile de turiști, iar cele mai multe eforturi se fac pentru români, după ce toți cei care fac business pe litoral au înțeles că cel puțin anul acesta românii vor fi segmentul principal de public-țintă. În plus, există foarte multe tipuri de pachete turistice, cu prețuri pentru toate buzunarele și toate gusturile. „În general, românii care cumpără vacanțe în Bulgaria aleg pachetele all inclusive. Noi am făcut mai multe studii, de când vindem Bulgaria, iar dintre turiștii noștri, peste 90% aleg all inclusive. Tot din studiile noastre reiese că principala atracție este stațiunea Nisipurile de Aur, iar peste 90% dintre cei care merg pentru prima oară pe litoralul bulgăresc aleg această destinație, pentru că este și destul de aproape de România, are și cele mai variate oferte. Noi avem cele mai complexe oferte turistice pentru Bulgaria, de mulți ani, avem contracte cu peste 350 de hoteluri, iar cele mai căutate sunt la Nisipurile de Aur, în sezonul estival, următoarele în topul preferințelor românilor fiind Sunny Beach şi Albena”, a explicat, pentru Jurnalul, Lucian Bădîrcea, CEO al agenției organizatoare (touroperator) IRI Travel, care vinde pachetele turistice pentru o rețea de 1.000 de agenții revânzătoare din România. Agenția asigură și transportul pentru cei care nu merg în concediu cu mașina personală, astfel încât este și foarte ușor de ajuns la oricare dintre hotelurile din țara vecină. „Noi avem chartere zilnic, de la 1 iunie, până pe 15 septembrie. Autocarele pleacă din București, din fața Gării de Nord, la ora 7.00, iar în Bulgaria oferim transferul de la stația de autocar către hotel, din mai multe puncte, cu prețul inclus în biletul de 20 de euro în nordul litoralului, respectiv 25 de euro în sud”, mai spune Laurențiu Bădîrcea. Pe toată durata verii sunt mai multe firme de transport care fac în fiecare zi curse din România până pe litoralul bulgăresc, pe rute diferite, astfel încât este la fel de ușor de ajuns în stațiunile din țara vecină ca în cele din România.

Se poate cânta și dansa la terase și cherhanale

Spre deosebire de țările care mențin în continuare restricții dure și anul acesta, pe litoralul bulgăresc sunt deschise baruri, terase, restaurante și cherhanale, unde se poate cânta și dansa în voie. Există programe de entertainment, iar ofertele sunt și aici făcute mai ales pentru a fi pe placul românilor. „Avem mâncare din toată bucătăria internațională, dar în special pește proaspăt, din Marea Neagră, scoici, rapane, dar și entertainment. Am făcut totul pentru a ne primi oaspeții din România. După cum vedeți, și numele meu e scris în limba română. Iar oferta noastră specială, lansată de mine, este celebra Țuică anti-COVID-19”, spune Dan Petrescu (echivalentul românesc al numelui bulgăresc), managerul terasei cu far de pe malul mării, Old Lighthouse Saint Nicolas, din stațiunea Nisipurile de Aur. Sfântul Nicolae este protectorul pescarilor, fiind specific zonelor litorale din toate țările ortodoxe care au ieșire la Marea Neagră. Astfel, și cei care aleg ofertele all inclusive, dar și cei care cumpără pachetele turistice mai ieftine au unde să mănânce și unde să se distreze, ca înainte de pandemie.

Prețurile pentru un pachet de trei nopţi la un hotel de patru stele în staţiunea Nisipurile de Aur pornesc de la puțin peste 100 de euro pentru două persoane, în această perioadă a anului. Marea problemă pe care a lăsat-o în urmă pandemia este diminuarea perioadelor de înnoptare, de la o medie de 1-2 săptămâni în 2019, până la 3-4 zile acum, cele mai multe cereri din partea turiștilor români fiind pentru ofertele „last minute”, tocmai din cauza lipsei de predictibilitate. În această perioadă, la noi, la hotel, preţul unui pachet de trei nopţi porneşte de la 150 de euro pentru două persoane. Este valabil pentru toată luna iunie. Va fi 300 de euro în lunile iulie și august, în regim all inclusive. În iunie, două persoană plătesc pentru șapte nopți de cazare în regim all inclusive 350 de euro, iar același pachet va costa 600 de euro în lunile iulie și august. Preţurile vor scădea după 29 august”, a explicat reprezentanta hotelului Prestige Deluxe. Dar există oferte și pentru cei care vor să plătească mai puțin. „În această perioadă, noi avem oferte de la 22 de euro pe noapte, la Nisipurile de Aur”, mai spune reprezentantul agenției IRI Travel. Sunt hoteluri de trei stele, care au condiții de cazare foarte decente, pe malul mării, doar cu mic dejun sau cu demipensiune, unde românii se pot caza plătind jumătate din prețul unei camere la o pensiune de pe litoralul românesc.

Guvernul ne ajută cu ce poate. Ne-au sprijinit inclusiv cu măsurile privind relaxarea condiţiilor pentru turiştii români. Am primit și sprijin financiar și astfel am putut păstra personalul și am mai făcut angajări, deoarece, chiar dacă nu avem la fel de mulţi turişti ca înainte și preţurile au scăzut la jumătate, nu ne-am permis să scădem calitatea serviciilor.

Andreana Staneva, Prestige Deluxe Hotel