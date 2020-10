Campionatul României la ridicat salarii, câștigat cu 30.000 lei/lună, banii statului

Posturile călduţe şi bine remunerate din diverse agenţii de reglementare ale unor domenii de activitate în care se vehiculează foarte mulţi bani sunt cele mai vânate de clientela politică. Dacă Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) s-a aflat încă de la înfiinţare sub lupa opiniei publice din cauza încrengăturilor de neamuri, pile şi relaţii, dar şi a salariilor foarte mari stabilite din pix, mai sunt şi alte agenţii care îşi răsplătesc angajaţii cu salarii care bat Occidentul. Multe din acestea îşi croiesc propria politică salarială, pentru că s-a inventat găselniţa autofinanţării. În fapt, ele se autofinanţează din banii care îi aparţin, de drept, statului român. Ele colectează taxe, de la operatorii ale căror activitate o reglementează şi supraveghează, în numele statului român şi, prin urmare, banii sunt ai statului român. Un calcul sumar făcut de Jurnalul, care a ţinut cont strict de cheltuielile cu salariile, fără a lua în calcul şi alte drepturi şi sporuri financiare acordate, vă arată cele mai darnice agenţii cu angajaţii, dar şi pe cele mai puţin darnice.



Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA funcţionează ca o regie, ea deţinând “monopolul serviciilor de trafic aerian”. ROMATSA se autofinanţează, veniturile sale provenind din prestarea de servicii de navigaţie aeriană pentru utilizatorii spaţiului aerian românesc, conform reglementărilor EUROCONTROL (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene), la care România a aderat în anul 1996. Regia a avut anul trecut venituri totale de 1,11 miliarde de lei şi cheltuieli cu salariile de 564,08 milioane de lei, ceea ce a reprezentat aproape 51% din venituri. De asemenea, la sfârşitul anului trecut, ROMATSA a raportat un profit net de 36,82 milioane de lei, conform Raportului de audit realizat de Deloitte. Cu un număr de angajaţi de 1.566 de persoane, salariul mediu brut lunar a fost anul trecut de circa 30.000 de lei, angajaţii ROMATSA fiind de la distanţă cei mai bine remunaraţi salariaţi din România. Cât de mult muncesc însă angajaţii regiei pentru banii pe care îi încasează, ne-a spus Curtea de Conturi anul trecut. Potrivit unui raport publicat la sfârşitul lunii septembrie, în perioada 2013-2017, ROMATSA a înregistrat cele mai mari costuri cu furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană per oră de zbor, comparativ cu prestatorii de servicii de navigaţie aeriană din Bulgaria, Polonia şi Ungaria, dar şi comparativ cu media la nivel european. De asemenea, costurile de personal deţin ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor. Nivelul indicatorilor privind eficienţa costurilor şi productivitatea ROMATSA s-au situat sub nivelul realizat de unităţile similare din Bulgaria, Polonia şi Ungaria. Regia a înregistrat cea mai scăzută productivitate orară în perioada 2013-2017, ea fiind sub media calculată la nivel european şi aceasta în condiţiile în care România avea cel mai mare număr de controlori de trafic aerian pentru zona de rută. De asemenea, comparativ cu omologii din Bulgaria, Polonia şi Ungaria, ROMATSA se afla pe ultimul loc în ceea ce priveşte “numărul de ore de zbor controlate într-o oră de lucru”, în schimb, a înregistrat cele mai mari costuri cu furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană per ora de zbor compozită, depăşind media la nivel european.



La ASF, salarii cu multe zerouri



Execuţia bugetară a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) pe 2019 s-a încheiat cu un excedent de 35,5 milioane de lei, în uşoară creştere faţă de anul 2018. Cu venituri totale în sumă de 205.230.497 lei, cheltuielile salariale ale ASF au fost de 143.130.746 lei, la ele adăugându-se însă şi alte drepuri, acordate conform Contractului Colectiv de Muncă, ceea ce a făcut ca în final cheltuielile de personal să urce la suma de 149.680.000 de lei (88,2% din totalul cheltuielilor). Raportat la cei 550 de angajaţi ai instituţiei, salariul mediu brut pe anul trecut a fost de aproximativ 21.000 de lei.

Cei 300 de eroi de la ANRE

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a avut anul trecut încasări de 651.669.381 lei, iar cheltuielile cu salariile de bază au fost de 67.236.203. lei, în condiţiile în care cheltuielile salariale în bani au fost de 88.000.000 lei, aici fiind incluse şi o serie de sporuri. Din datele prezentate în bilanțul Autorităţii, se constată faptul că numărul angajaţilor, precum şi salariile au crescut pe parcursul anului. Pentru cei circa 300 de angajaţi, ANRE oferă printre cele mai mari salarii din România, anul trecut media fiind de aproximativ 18.000 de lei brut.

Venituri mari şi la ANCOM



Arbitrul pieţei telecom (ANCOM) a înregistrat anul trecut venituri totale de 374.312.000 lei, iar cheltuielile cu salariile de bază au totalizat 121.113.419 lei, la care s-au mai adăugat o serie de drepturi. Cu 705 angajaţi în 2019, salariul mediu brut în autoritatea care reglementează o piaţă estimată la 3,5 miliarde de lei, a fost de circa 14.000 de lei/lună brut. Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, a încasat anul trecut venituri nete de 528.221 de lei, echivalentul a peste 44.000 de lei pe lună, după ce în 2018 el încasase venituri nete de 156.802 lei. Diferența foarte mare provine din faptul că în 2018 s-a modificat în Parlament grila de salarizare la nivelul conducerii acestei autorităţi, pentru că președintele și cei doi vicepreședinți ai ANCOM aveau salarii de 8.892 de lei, și, respective, câte 7.780 de lei, în timp ce directorii din instituție câştigau peste 16.000 de lei.

ANRM, ruda săracă a ANREMotivul: salariile mici. Deşi colecteză taxe şi impozite de la operatori, veniturile sale se varsă integral la stat, iar agenţia se finanţează de la

Agenţia Naţională de Resurse Minerale (ANRM), instituţia care se ocupă de reglementarea sectorului petrolier şi minier, inclusiv de colectarea redevenţelor, poate fi considerată ruda săracă a ANRE. buget, spre deosebire de ANRE. Aşa se face că anul trecut salariul mediu brut la ANRM nu a depăşit 6.000 de lei, în condiţiile în care agenţia a anunţat o creştere record a veniturilor aduse la bugetul de stat, de 17,6 milioane de lei în 2019, de aproape două ori mai mari faţă de 9,8 milioane de lei pe întregul an 2018. Anul trecut, ANRM a avut în schemă circa 120 de posturi, dar din cauza salarizării scăzute au fost ocupate doar 100.

Salarii mărite în plină criză

La începutul lunii aprilie, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat o lege care prevedea majorarea salariilor de bază ale personalului din mai multe instituţii, printre care se numărau Autoritatea Rutieră Română şi Autoritatea Navală Română. Astfel, „începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., Autorităţii Rutiere Române şi Autorităţii Navale Române se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare”, se preciza în lege. Conform bugetului pe 2019, Autoritatea Rutieră Română a avut bugetat un număr mediu de personal de 523 de angajaţi, iar câștigul mediu brut lunar a fost de 6.154 lei/salariat. În acelaşi timp, la Autoritatea Navală Română au fost bugetate anul trecut 689 de posturi, iar salariul mediu brut a fost de 6.991 lei/salariat.

Nici la AFER nu este rău să lucrezi

Autoritatea Feroviară Română (AFER) a avut anul trecut bugetat un număr mediu de personal de 480 de posturi, iar câştigul mediu brut a fost stabilit la 7.420 lei/salariat. Pentru 2020 s-a prevăzut însă o creştere substanţială a salariilor, astfel că salariul mediu brut a urcat la 8.126 de lei/salariat. La acesta se adaugă însă o serie de sporuri, ceea ce face ca el să crească consistent.

Salariile rotunjite din sporuri şi prime

Pentru că tot vorbim despre autofinanţare, pe lângă salarii, veniturile angajaţilor din aceste agenţii sunt rotunjite lunar datorită sporurilor acordate cu dărnicie. De exemplu, la ANCOM, a fost prevăzut anul trecut un fond de premiere al cărui plafon maxim a fost stabilit la 10.516.000 lei, la care s-au adăugat la capitolele “alte sporuri” suma de 238.000 lei, “alte drepturi salariale” în valoare de 3.255.000 lei şi vouchere de vacanţă. Nici angajaţii de la AFER nu se pot plânge de lipsa sporurilor. Ei au încasat anul trecut un spor pentru siguranţa feroviară (20% din salariul de bază), un spor pentru consemn la domiciliu, un altul pentru muncă de noapte şi unul pentru consemn la domiciliu (fiecare de 15% din salariul de bază). La ANRE s-a muncit pe rupte anul trecut, de multe ori chiar peste program, dovadă fiind bugetul de 1.208.000 lei stabilit pentru plata orelor suplimentare (şi cheltuit integral până la sfârşitul anului), iar indemnizaţiile de conducere ale şefilor au sărit de 4 milioane de lei.