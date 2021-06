Cand este cazul sa apelezi la o echipa de alpinisti utilitari

Atunci cand vorbim despre munca la altitudine - alpinism utilitar industrial - ne referim la lucrul la inaltime care are loc in mod normal la o inaltime de cel putin 5 metri deasupra solului sau a oricarei acoperiri. Lucrul la inaltimi este o munca extrem de periculoasa. Lucrul la inaltime este permis sa se efectueze numai daca exista un permis de munca, care descrie masurile organizatorice si tehnice in etapa pregatitoare si in etapa de efectuare a unui anumit tip de munca. Organizatiile care lucreaza la inaltimi aleg singure lista serviciilor, pe care sunt gata sa le ofere clientilor lor pe parcursul activitatilor lor.

Atunci cand vorbim despre munca la altitudine - alpinism utilitar industrial - ne referim la lucrul la inaltime care are loc in mod normal la o inaltime de cel putin 5 metri deasupra solului sau a oricarei acoperiri. Lucrul la inaltimi este o munca extrem de periculoasa. Lucrul la inaltime este permis sa se efectueze numai daca exista un permis de munca, care descrie masurile organizatorice si tehnice in etapa pregatitoare si in etapa de efectuare a unui anumit tip de munca. Organizatiile care lucreaza la inaltimi aleg singure lista serviciilor, pe care sunt gata sa le ofere clientilor lor pe parcursul activitatilor lor.

Sarcinile unei echipe de alpinisti utilitari includ:

Etansarea imbinarilor fatadei, placarea peretilor, intretinerea exteriorului fatadei

Spalarea geamurilor, repararea conductelor de scurgere si a sistemelor de ventilatie la inaltime

Curatarea acoperisului de zapada, gheata, resturi excesive

Ridicarea sculelor de constructie si a materialelor necesare la orice inaltime

Tunderea copacilor, montarea si demontarea de bannere, instalarea de panouri publicitare si ghirlande, etc.

Cine poate efectua munca la inaltime

Munca la inaltime este efectuata de specialisti in acele locuri in care alte echipamente voluminoase nu au capacitatea de a se intoarce sau de a conduce pana la obiect. Alpinistii utilitari folosesc tehnicile cu franghii. Apropo, in acest caz, munca se face mult mai repede. Profesionistii de la mare altitudine pot ajunge in locuri unde nu se pot ridica echipamente. Majoritatea muncii la inaltime sunt facute de barbati care sunt intr-o forma fizica buna, deoarece aceasta munca este una foarte solicitanta din punct de vedere fizic.

Cat de importanti sunt alpinistii utilitari

Astazi, specialistii pentru munca la inaltime ai companiei AlpinMax sunt necesari mai mult ca niciodata. Lucrul la inaltimi se efectueaza atunci cand este necesar sa se instaleze suporturi publicitare, sa se protejeze fatadele caselor de distrugere si patrunderea umezelii, sa se curate si sa se indeparteze acoperisurile cladirilor si structurilor cu mai multe etaje. Alpinistii utilitari lucreaza doar cu persoanele juridice si infaptuiesc lucrari de montare, intretinere si curatare, publicitare si industriale.

Specialistii calificati in munca la inaltime sunt apreciati si pentru serviciile de salvare, in eliminarea diferitelor situatii de criza si de urgenta.

Pentru ca activeaza in domenii diferite ca publicitate sau constructii, alpinistii utilitari sunt mereu gata de noi provocari si vin cu solutii optime pentru fiecare caz in parte.