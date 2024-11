Vești proaste pentru români. Când se vor dubla facturile la energie

Majorarea facturilor la energie a fost o problemă cu care toți românii s-au confruntat, motiv pentru care autritățile au plafonat prețurile. Românii au plătit mai puțin datorită reducerii pe care au primit-o după plafonare.

Facturile la energie au fost un subiect controversat în urmă cu aproximativ doi ani, iar această problemă ar putea să revină în primăvara anului viitor, când expiră măsurile de plafonare luate de guvern. ar sumele pe care vor trebui să le plătească vor fi duble față de cele de până acum.

Când va expira plafonarea prețurilor la energie

Prețurile plafonate la energie vor expira de la 1 aprilie 2025, iar după această dată costurile ar putea fi duble.

Pentru un apartament de două camere, românii ar putea să plătească circa 1.000 lei lunar pentru încălzire.

Noul guvern, care își va începe activitatea după alegerile din decembrie 2024, va decide la începutul anului vitor dacă va liberaliza prețurile la energie sau va continua măsurile de plafonare.

Mai mulți furnizori au trimis deja mesaje de înștiințare cu privire la creșterea prețurilor din data de 1 aprilie 2025.

Unii români ar putea beneficia de prețuri plafonate

Sebastian Burduja, actualul ministru al Energiei, a vorbit despre ce se va întâmpla cu prețurile după 1 ianuarie 2025.

S-ar putea ca o categorie de români, considerați vulnerabili, să primească sprijin.

Demnitarul a vorbit și despre prețurile care se practică acum în România și cele care vor fi în viitor.

”Noi acum pregătim perioada de după 1 aprilie. Ce înseamnă asta? Noi am făcut nişte simulări. Pentru românii care plătesc astăzi 1,3 lei (pe kWh – n.r.), de fapt, plătesc sub plafon, aţi văzut că furnizorii s-au dus mai jos, sub aceste plafoane, cel mai probabil facturile vor fi mai mici. Pentru românii care plătesc acest 0,68 lei, deci au un consum sub 100 de kWh pe lună, vom găsi măsuri ţintite pentru cei care sunt vulnerabili, cei care au într-adevăr nevoie de sprijin”, spus Sebastian Burduja, potrivit spynews.ro.