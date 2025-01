Carburanți mai ieftini în Bulgaria. Cât costă plinul de benzină și motorină

De exemplu, la o stație de alimentare din orașul Ruse, motorina costă 2,38 leva, iar benzina 2,30 leva. Convertit în lei românești, asta ar însemna 6 lei pe litru de motorină și 5,85 de lei pe litru de benzină. În România, benzina se vinde cu peste 7,5 lei, iar motorina cu 7,6 lei.

Prin urmare, la un plin de 50 de litri de benzină plătim în Bulgaria 293 de lei, în timp ce în România este 375 de lei. Plinul de motorină costă în Bulgaria 303 lei, iar în România cu circa 80 de lei mai mult.

„Dacă românii au drum prin Bulgaria sau aproape de orașele din nordul Bulgariei, mi se pare că sunt foarte mult sens să mergi și să alimentezi sau eventual chiar să faci niște provizii de carburant în așa fel încât să economisești sume care pot să fie foarte importante. “, a spus Christian Năsulea, profesor de economie mondială.

De ce România are prețuri mari la carburanți

„Ține de modul în care sunt structurate cererea și oferta pe piață. Avem în România un nivel al activităților economice care este semificativ mai mare și deși țara noastră are surse de combustibili, are rafinării, are un întreg sistem. Pentru că și cererea de combustiți este semnificativ mai mare la noi în această zonă decât în ​​țara vecină, ajungem să vedem diferențe de preț care uneori sunt foarte mici, alte ori, cum se întâmplă acum, sunt considerabile. La noi în țară evaziunea fiscală este limitată în domeniul carburanților, în comparație cu Bulgaria, care pare a avea în continuare o problemă în acest sens“, a mai pecizat acesta.

De la începutul anului, prețurile de la pompă au crescut în România. Fără taxele și accizele impuse de stat, românii ar trebui să plătească 3,63 de bani pentru un litru de benzină. Acestea costă peste 50% din total. Pe lângă majorarea accizei, benzinarii au mai venit cu alte ajustări de tarife. Așa am ajuns să avem carburanți mai scumpi decât în ​​alte state. Benzină mai ieftină decât la noi este și în Cipru, Cehia, Polonia sau Malta. Prețuri mai mici la motorină decât în ​​România mai sunt, pe lângă Bulgaria, în Cipru, Cehia, Polonia dar și în Luxemburg și Spania.