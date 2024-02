Cât câștigă un președinte de asociație de bloc: „Salariul se negociază. În funcție de implicare”

În cadrul asociațiilor de proprietari ale imobilelor din România, preşedintele, administratorul şi cenzorul sunt cele trei autorități care obțin anumite venituri lunare.

Potrivit legii, președintele unui bloc se ocupă cu organizarea unor ședințe cu proprietarii de apartament, pentru a lua decizii cu privire la îmbunătățirea traiului locatarilor. După ce se supun la vot, cererea finală este trimisă către administrator.

Suma de bani primită de către un preşedinte de bloc nu este fixă, depinzând de mai mulţi factori. Situația câștigurilor lunare pentru un președinte de asociație de bloc a fost recent dezbătută în mediul online.

„Doresc să fac un sondaj și aș vrea să întreb în grup cam cât ar fi salariul pentru un președinte de asociație ce administrează un bloc cu 100 de apartamente? Mulțumesc!", a scris o persoană pe grupul Asociații de proprietari în România.

Postarea a provocat sute de răspunsuri împărțind internauţii în două tabere.

În funcție de cerere şi ofertă că peste tot. Nu este un etalon. Poate fi cineva care să facă treaba pro bono şi sunt cazuri în care se ajunge la 1000-1500 lei, depinde şi de specificul şi problemele blocului.

"Eu sunt președinte-pro bono. La băiatul meu în bloc, la fel, președintele nu e plătit",

"Eu la 132 apartamente am 1500 net",

"1.000 net, 165 de apartamente",

"În Popești-Leordeni la un bloc cu 2 etaje și 48 ap. președinta de bloc are 2700 net. şi are o firmă din sect.4 care se ocupa de administrație",

"Salariul se negociază. În funcție de implicare. Pe de altă parte, dacă nimeni nu vrea să fie președinte, îi puteți tenta cu un salariu frumos",

"430 de apartamente 1.000 lei net. Sunt mulțumită”. sunt doar câteva din răspunsurile primite la postare.

Atribuțiile președintelui asociației de bloc

Conform lucrării de specialitate Asociatiile de Proprietari, președintele, administratorul şi cenzorul asociației de proprietari realizează, în urma activităților pe care le desfășoară, venituri pentru care datorează, cu unele excepții, impozit şi contribuții sociale.

Asociațiile de proprietari pot să lucreze cu administratori fie în baza unor contracte de munca, fie în baza unor contracte de prestări servicii. Pe de altă parte, cenzorii şi președinții asociațiilor de proprietari își desfășoară activitatea in baza unor contracte de mandat, obținând astfel venituri asimilate salariilor.



Potrivit articolului 58 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea şi funcționarea asociațiilor de proprietari, președintele asociației de proprietari poate fi remunerat, la fel ca membrii comitetului executiv, pe baza unui contract de mandat, "conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, consemnată în procesul-verbal”.



De asemenea, potrivit art. 64, alin. (4) din aceeași lege, administratorii își pot desfășura activitatea fie pe baza de contract individual de munca, fie in baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. În scopul administrarii şi întreținerii, asociația de proprietari poate să încheie, în numele proprietarilor, contracte de administrare, cu titlu oneros, cu persoane fizice, persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, notează e-juridic.manager.ro.



În ceea ce privește alegerea cenzorului, acesta poate fi ales dintre membrii asociației de proprietari. Daca acest lucru nu este posibil, adunarea generală a proprietarilor mandatează comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociației de proprietari, pe baza de contract individual de munca sau, după caz, contract de prestări de servicii, notează antena3CNN.