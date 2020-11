Cat de sigur este serviciul online de reincarcare Vodafone?

Un abonament este considerat de multe persoane o optiune avantajoasa, insa poti depasi rapid optiunile acestuia si sa ajungi la costuri lunare mult prea mari. Pe de alta parte, daca ai ales sa utilizezi in continuare o cartela PrePay, probabil stii deja cat de neplacute sunt momentele in care ramai fara credit.

Din fericire, internetul iti pune la dispozitie posibilitatea de a efectua o reincarcare Vodafone intr-un timp mai scurt, acest serviciu fiind disponibil oricand. Iata ce pasi trebuie sa urmezi, daca alegi platforma www.re-incarcare.ro!

Cum cumperi credit?

Achizitionarea creditului dureaza maximum 2-3 minute si se poate face de pe orice dispozitiv care dispune de acces la internet. Alege operatorul mobil si apoi selecteaza metoda preferata de reincarcare Vodafone, in acest caz. Poti adauga credit in mod direct sau poti face acest lucru prin intermediul unui cod PIN. Indiferent de optiune, suma selectata este cuprinsa intre 5 si 100 de euro.

Dupa ce introduci numarul de telefon si adresa de email, trebuie sa citesti termenii si conditiile, fiind necesar in acelasi timp sa-ti dai acordul in legatura cu acestia. Apasa butonul de reincarcare si analizeaza cu atentie datele introduse in pagina urmatoare, deoarece trebuie sa te asiguri ca sunt corecte.

Cum platesti serviciul de reincarcare Vodafone?

Plata este complet securizata, fiind intermediata prin procesorul PayU, astfel ca toate datele tale sunt criptate si stocate intr-un mediu electronic securizat. De asemenea, acestea raman confidentiale si sunt utilizate exclusiv in scopul confirmarii achizitiei. Cu alte cuvinte, nu trebuie sa-ti faci griji in legatura cu faptul ca alte persoane neautorizate vor obtine acces la informatiile tale.

Plata se efectueaza prin card:

- VISA;

- MasterCard;

- BT24;

- Banca Transilvania;

- BCR Banking;

- ING Home Pay.

Alege optiunea dorita, apoi da click pe pasul urmator si finalizeaza comanda. Imediat ce achizitionezi creditul, acesta este activat instant. In unele cazuri, se poate ca operatorul de telefonie mobila sa efectueze update-uri si sa apara intarzieri. Verifica statusul comenzii in inbox si apeleaza gratuit la *222 pentru a fi sigur ca nu exista probleme.

Ce sa faci daca nu-ti intra creditul?

Mesajul care anunta faptul ca nu s-a putut finaliza comanda de reincarcare Vodafone semnaleaza o eroare, care poate avea o cauza de natura tehnica. In unele situatii, poate fi vorba de faptul ca sistemul este aglomerat sau ca dispui de o conexiune slaba la internet. Este important sa retii si faptul ca mesajul cu codul PIN poate ajunge in Bulk sau Spam.

Acest lucru li se intampla in special utilizatorilor de adrese Yahoo, astfel ca trebuie sa verifici ambele foldere. Se poate sa fie necesar sa astepti cateva minute, inainte de a reincarca din nou. In cazul in care nu functioneaza nici aceasta strategie, contacteaza serviciul de suport si un consultant va lua legatura cu tine in cel mai scurt timp.

Cat de convenabile sunt serviciile de reincarcare online?

Platformele de reincarcare Vodafone online sunt disponibile 24/7, asadar nu conteaza ziua sau intervalul orar in care le accesezi. In plus, poti adauga credit indiferent ca te afli la serviciu, in metrou sau in propria locuinta. Nu mai este nevoie sa te deplasezi la un ghiseu traditional sau sa astepti la rand, ci poti face totul cu doar cateva click-uri. Astfel, economisesti timp si nu ramai niciodata fara credit in momentele importante.