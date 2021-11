Ce dobânzi dau băncile la depozite pe 3, 6 şi 12 luni pentru populaţie, în timp ce inflaţia este 8%

Unele bănci mari de pe piaţa locală au început să crească dobânzile oferite persoanelor fizice la depozitele constituite în lei, ajungând la majorări cu câteva puncte procentuale, inclusiv datorită bonusului oferit în cazul constituirii unui depozit online.

Dobânzile pentru depozitele bancare ale populaţiei, adică remuneraţia primită de clienţi pentru a-şi ţine banii la bancă, diferă în funcţie de perioada pentru care laşi banii băncii sau de modul de constituire a depozitului, online sau la sediul băncii, scrie Ziarul Financiar.

Astfel, 10 dintre cele mai mari bănci ajung cu ofertele dobânzilor pentru depozitele retail în lei de la 0,2% până la 3%.

Unele bănci mari de pe piaţa locală au în­ce­put să crească do­bân­zile oferite per­soa­ne­lor fizice la de­po­zi­tele constituite în lei, ajungând la ma­jo­rări cu câteva puncte pro­centuale, in­clusiv da­torită bonusului oferit în cazul constituirii unui de­pozit online, dar cu toate acestea, do­bânzile la depo­zite rămân mult sub inflaţie, care a urcat spre 8% încă din octombrie.

Deşi băncile au început să ma­joreze timid dobânzile la depozite, după ce BNR a crescut dobânda-che­ie de la minimul istoric de 1,25% pâ­nă la 1,75%, acestea sunt în conti­nua­re destul de scăzute, fiind real ne­gative. Cea mai recentă majorare a do­bânzii la depozite a fost operată de Banca Transilvania, care a anunţat creşterea dobânzilor la produsele de eco­nomisire în lei pentru persoanele fizice şi juridice cu până la 0,65 puncte pro­centuale, pentru depozitele cu dobândă fixă constituite pe o pe­rioadă de unu, doi şi trei ani.

Banca Transilvania, cea mai mare instituţie de credit din România după active, oferă clienţilor retail o do­bân­dă de 0,5% pentru depozitele în lei scadente la 3 luni, 1% pentru ce­le la 6 luni şi 1,9% pentru depo­zi­tele popu­laţiei în lei cu scadenţă 12 luni, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul băncii.

La BCR, a doua cea mai mare ban­că de pe piaţa locală, dobânzile încep de la 0,25% pentru depozitele cu sca­denţă 3 luni, ajungând până la cel mult 1,20% la depozitele cu sca­den­ţă pe un an, în cazul depozitelor cons­ti­tui­te prin canale digitale de cli­enţii care în­ca­sează venitul în cont BCR. La cli­enţii retail care nu îşi înca­sea­ză venitul în cont la BCR dobân­zile la depozitele fă­cute online scad, fiind la fel de mici cu ce­le la depozite con­stituite în unităţile ban­care BCR, ajungând la cel mult 0,8% pe scadenţa de 1 an. În ceea ce pri­veşte BRD, ni­ve­lul do­bânzii pentru depozi­te­le popu­laţiei în lei începe de la 0,45% la sca­denţa de 3 luni, ajungând la cel mult 1,05% pe maturitatea de 1 an. Banca Transilvania, BCR şi BRD, ING Bank şi UniCredit ofe­ră dobân­zi re­lativ mici la depozite, atât pentru cele cu sca­den­ţă la 3 luni, cât şi pentru cele cu sca­denţă la 6 şi 12 luni.

La polul opus, CEC Bank, Alpha Bank, OTP Bank şi Garanti Bank sunt instituţii de credit care ajung cu dobânzile oferite pentru depozitele populaţiei în lei peste 1% la scadenţa de 3 luni, şi urcă aproape de 3% sau chiar peste pentru depozitele retail în lei cu scadenţa pe 12 luni.

Analizând ofertele de dobândă ale băncilor pentru depozitele populaţiei în lei vedem că Raiffeisen Bank, de exemplu, nu oferă posibilitatea unor depozite cu scadenţă 3 luni sau 6 luni, ci numai pentru un an sau doi ani. O altă bancă care are oferta limitată în privinţa perioadei în care clienţii îşi pot ţine banii la bancă este ING, care nu oferă posibilitatea unui depozit cu scadenţă 6 luni.

La UniCredit, la depozitele cu scadenţă 3 luni dobânda este 0,2% sau 0,5%, la 6 luni este 0,7% sau 1%, iar pentru 12 luni este 0,9% sau 1,2%, valorile mai mari ale dobânzilor fiind oferite de bancă în cazul constituirii depozitelor online.

În ceea ce priveşte OTP Bank, nivelul dobânzii pentru fiecare scadenţă este calculată şi pe baza sumei pe care clientul o depune în cazul OTP, pe lângă diferenţierea în funcţie de constituirea depozitului online sau la sediul băncii.

La diferenţe de 0,10 puncte procentuale se află şi intervalul dobânzilor oferite de CEC Bank pentru depozitele cu scadenţă 3,6 şi 12 luni, iar în cazul OTP Bank diferenţele sunt de 0,30 puncte procentuale în funcţie de sumă.

Din punctul de vedere al sumelor pe care clienţii băncilor le pot pune în depozite, unele bănci cer să fie economisită o sumă minimă . De exemplu, în cazul Băncii Transilvania, suma minimă pe care o poţi depune este 100 lei, în timp ce la UniCredit suma minimă este de 500 lei.

Pe lângă sumele minime pe care băncile le impun pentru a se constitui un depozit, OTP Bank, de exemplu, delimitează dobânzile oferite în funcţie atât de un interval al sumelor pentru depozit, cât şi modul prin care se constituie depozitul, online sau la ghişeu.

Dacă luăm un exemplu al dobânzilor oferite de OTP Bank la depozitele cu scadenţă pe 3 luni, cea mai mică dobândă este de 1,45%, iar cea mai mare este de 1,75%. Pentru depozitele cu scadenţă de 3 luni, la fel şi pentru celelalte depozite cu scadenţă de 6 luni şi 12 luni, sunt 3 intervale a sumelor luate în considerare pentru care clienţii pot beneficia de un anumit nivel de dobândă.

Astfel, pentru sume cuprinse între 100 lei şi mai mari sau egale cu 50.000 lei depuse la ghişeul OTP Bank, dobânda oferită este cea mai mică, respectiv 1,45% cu scadenţă 3 luni. Pe de altă parte, dacă clientul alege constituirea depozitului online pe 3 luni, dobânda se măreşte la 1,65% pe aceeaşi scadenţă. Pentru sume cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei depuse la ghişeu, dobânda oferită este de 1,50% cu scadenţă 3 luni, iar dacă depozitul este constituit online, dobânda pentru aceeaşi scadenţă ajunge la 1,70%. În final, pentru sume egale sau peste 100.000 lei, dobânda la depozit poate fi 1,55% dacă suma este depusă la ghişeu şi 1,75% dacă suma este depusă online.

Comparativ cu anul trecut, când dobânzile la depozite ajungeau la cel mult 2% pe an, băncile au început să opereze majorări, care nsă nu pot acoperi inflaţia, aflată în prezent în jurul a 8%. Chiar şi la dobânzi la depozite de 3% sau peste, dobânzile reale calculate la inflaţia actuală sunt în zona negativă.

La ultima şedinţă de politică monetară din acest an, BNR a mărit dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, până la 1,75% pe an, sub aşteptările analiştilor, chiar dacă în regiune alte bănci centrale au operat majorări mai consistente. De asemenea, rata dobânzii pentru facilitatea ed creditare (Lombard) a fost majorată cu 0,50 puncte procentuale, până la 2,50% pe an, în timp ce rata dobânzii pentru facilitatea de depozit s-a menţinut la 1% pe an.

(sursa: Mediafax)