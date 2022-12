Ce este mai avantajos - să cumperi un laptop nou sau să-l repari pe cel vechi?

Evaluează starea de funcționare a laptopului

Efectuează periodic update-urile necesare și reinstalează sistemul de operare. Curăță laptopul în fiecare săptămână și păstrează-l în condiții optime de temperatură, fără să-l expui la praf și fără să-l lași conectat la priză mult timp.

Evaluează constant starea de funcționare a laptopului: viteza de încărcare, durata bateriei, luminozitatea ecranului. Când apar probleme de funcționare, semnalează-te unui specialist în laptopuri și PC-uri, ca să afli care este starea device-ului tău și să vezi în continuare ce-i de făcut: îl repari sau cumperi unul nou.

Dacă devizul de reparații este comparabil cu prețul unui laptop nou, alege să achiziționezi un astfel de gadget, în loc să-l duci la service pe cel vechi. Alegerea unui laptop nou este și un prilej să cumperi un model mai performant, pentru că tehnologiile evoluează rapid, iar noile generații de laptopuri oferă facilități suplimentare, au viteză mai bună și sunt mai fiabile.

Stabilește ce tip de laptop îți trebuie

Ca să iei decizia corectă în legătură cu laptopul tău, este necesar să știi exact ce-ți trebuie. Îl folosești la serviciu, în munca de zi cu zi? Ai nevoie de un laptop pentru gaming? Vrei să alegi din cele mai noi modele de laptopuri pentru filme și browsing pe internet? În funcție de specificul activităților tale, urmărește diferite tipuri de laptopuri și studiază-le caracteristicile.

Studiază performanțele procesorului, capacitatea memoriei RAM și a plăcii video. Citește review-urile utilizatorilor și alege un laptop cu accesorii, gadgeturi, acumulatori, ca să ai tot ce-ți trebuie pentru work from home sau work from anywhere. Ia în considerare ofertele de laptopuri refurbished și laptopuri resigilate, ca să beneficiezi de un raport corect calitate-preț.

Alege modalități de plată în rate fără dobândă

Poți să-ți alegi modele noi de device-uri pentru serviciu sau pentru timpul liber, prin achiziționarea unui laptop în rate fără dobândă*. Astfel achiziționezi modele performante, fără să-ți epuizezi bugetul. Ține seama de această opțiune și schimbă-ți laptopul cu unul nou, în condiții avantajoase.

*Dobânda zero se aplică dacă se achită lunar suma totală de plată, astfel cum este evidențiată în extrasul de cont emis de către Bancă. Pentru o limită de credit de 5.367 lei, dobânda fixă este de 28%/an, rata lunară de plată este de 512,57 lei, iar dobânda anuală efectivă (DAE) este de 38,94%, fiind calculată pentru suma menţionată mai sus retrasă în întregime în prima zi de la un ATM Credit Europe Bank (România) S.A. şi rambursată în 12 rate lunare egale. Valoarea totală plătibilă este de 6.307,27 lei incluzând dobânda, comisionul anual de administrare cont curent de card în valoare de 49 lei şi costul de utilizare a mijlocului de plată în valoare de 107,69 lei.