Ce să faci dacă ţi-ai pierdut telefonul

Pierderea unui telefon i se poate întâmpla oricui. Dar poţi să ai o mulțime de informații importante pe acel dispozitiv: numere de telefon, mesaje, fotografii şi alte date personale, pe care este bine să ți le protejezi. De altfel, Zoom by Vodafone arată într-un articol de pe blog ca 4 din 100 de utilizatori de smartphone-uri pierd device-ul sau sunt victime ale unui furt.

Dacă acţionezi corect, din momentul în care ţi-ai dat seama că telefonul este pierdut, ai şanse mari să îl recuperezi sau să minimizezi riscurile. Iată ce trebuie să faci dacă ţi-ai pierdut telefonul.

Apelează telefonul pierdut

După ce constaţi că telefonul nu se mai află în posesia ta, primul lucru pe care îl poţi face este să apelezi la numărul tău. Există posibilitatea ca cineva să audă soneria telefonului, să răspundă şi să îţi returneze telefonul. Chiar dacă este pe silent, e indicat să insişti. Poate cineva a intrat în posesia telefonului şi e dispus să îl returneze.

În cazul în care telefonul este dat pe modul silenţios, o altă posibilitate prin care îl poţi apela este funcţia Find my Phone (Find my iPhone pentru device-urile cu iOS), care va activa tonul de apel timp de 1-5 minute, la volum maxim, crescând şansele ca acesta să fie auzit.

Trimite un mesaj text către telefonul mobil

Dacă ai activată setarea prin care mesajele text sunt afişate pe ecranul de pornire, poţi trimite un sms prin care anunţi pierderea telefonului şi rugămintea ca persoana care îl găseşte să apeleze un număr de telefon prin care poate intra în legătură cu tine. Astfel, ai şansa ca telefonul să ajungă înapoi în mâinile tale, în cazul în care a fost găsit de un bun samaritean.

Localizează telefonul

După ce ai încercat cei doi paşi anteriori, e timpul să începi procedura de localizare a telefonului. Aceasta poate fi făcută din contul Google sau iCloud şi, în cazul în care telefonul are baterie şi este conectat la internet, îţi poate afişa locaţia sa cu o precizie de câţiva metri. De asemenea, această funcţie îţi va afişa şi câtă baterie mai are telefonul, astfel încât vei ştii cât timp mai ai la dispoziţie până când găsirea lui va deveni mai dificilă. În plus, poţi folosi această funcţie pentru a afişa un mesaj şi un număr de telefon pe ecranul telefonului mobil.

Anunţă poliţia şi operatorul de servicii mobile

E important să anunţi organele de poliţie şi operatorul de servicii mobile după ce ţi-ai pierdut telefonul. Teoretic, poţi localiza un telefon cu ajutorul codului IMEI. Practic, este un proces anevoios care necesită implicarea mai multor instituţii: poliţie, procuratură, operatorul de telefonie mobilă, dar care îţi poate creşte şansele de a recupera device-ul. În plus, anunţă furnizorul de servicii de voce ca ai pierdut telefonul, pentru a bloca abonamentul sau cartela. Cineva poate folosi SIM-ul pentru a genera cost suplimentar.

Fă un backup şi fii pregătit să ştergi toate datele din telefon

În cazul în care nu reuşeşti să localizezi telefonul, fii pregătit să ştergi toate datele din el. Înainte de acest pas, poţi face un ultim back-up, pentru a te asigura că nu vei pierde informațiile din telefon. De obicei, copiile de siguranţă sunt făcute automat, însă există posibilitatea ca această funcţie să fie dezactivată. De altfel, unii producători de telefoane mobile le oferă utilizatorilor opţiunea de a face back-up din platforma proprie. După ce ultima copie de siguranţă este gata, poţi iniţia procedura de ştergere a datelor din telefon. În cazul în care acesta este găsit de cineva care nu vrea să îl înapoieze, te vei asigura că datele tale nu vor putea fi accesate şi folosite împotriva ta.

În final, e important să te pregăteşti pentru astfel de momente. Găseşti în acest articol câteva sfaturi din pentru a preveni furtul din buzunare. În plus, asigură-te că ai activată funcţia de back-up automat, afişează un mesaj şi un număr de telefon de contact pe ecranul de blocare şi, de ce nu, fă-ţi o asigurare a device-ului.

