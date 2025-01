Daniel Funeriu: Voi merge până la capăt cu candidatura la prezidenţiale. Exclud orice negociere de retragere

"Exclud orice negociere de retragere pentru nu ştiu ce post. Exclud acest lucru. Exclud orice negociere de retragere. Voi merge până la capăt cu această candidatură. Pentru că, aşa cum vă spuneam, cred că este momentul să punem pe masă probleme mari ale României şi să venim cu soluţii ale acestor probleme. Exclud orice negociere de retragere pentru orice altă funcţie. Exclus. Doi, merg până la capăt, (...) ca să supun aceste idei cu care vin în viaţa publică, să le supun electoratului", a afirmat Daniel Funeriu, sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24.



El a solicitat Curţii Constituţionale a României să îi lase să candideze pe toţi candidaţii care "nu au decizie în instanţă", pentru că preşedintele României trebuie să aibă "o legitimitate democratică".



"Nu poţi să fii preşedinte la masa verde, cum a vrut Kosovo să învingă România la fotbal. Preşedintele, pentru a conduce ţara, trebuie să aibă legitimitate democratică. Şi voturile pe care le-a luat Georgescu (...) au fost pentru că nu a avut competiţie serioasă", a opinat Funeriu.



Daniel Funeriu s-a definit ca fiind un candidat suveranist, în spiritul Constituţiei şi s-a pronunţat împotriva "sistemelor defecte" şi pentru "sisteme corecte".



El susţine că "soluţiile" pe care le propune îl diferenţiază de Călin Georgescu.



"Soluţiile, pe de o parte, şi veţi vedea programul meu şi oamenii care sunt lângă mine, şi mă mai diferenţiază ceva în mod esenţial - sunt, fără niciun fel de dubiu, atlantist NATO, Uniunea Europeană şi sloganul meu va fi şi este 'Cu faţa spre vest'. Mă mai diferenţiază ceva, nu doar de domnul Georgescu, dar, în opinia mea, şi de ceilalţi candidaţi: bilanţul. Ce au făcut în viaţa publică", a adăugat Funeriu.



Referitor la primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, care şi el şi-a exprimat intenţia de a candida la prezidenţiale, Funeriu a spus că vrea o finală cu acesta.



"Îl cunosc pe Nicuşor Dan din 1987, când el era la lotul (olimpiadei - n.r.) de matematică, eu eram la lotul de chimie. (...) Ne întâlneam pe la tabere. (...) Este o competiţie electorală în care ne prezentăm în faţa românilor, cum spuneam, cu bilanţul fiecăruia, cu personalitatea fiecăruia, cu echipa fiecăruia, cu proiectul fiecăruia, iar electoratul va decide. Obiectivul meu este să reduc şansele celorlalţi candidaţi la a câştiga Preşedinţia României la zero. (...) Orice candidat este liber să se alăture, să iniţieze o discuţie pentru a se alătura candidaturii mele. Sunt pregătit pentru a avea discuţii cu orice alţi candidaţi care se regăsesc în proiectul meu", a mai spus fostul ministru al Educaţiei.



El a precizat că are un proiect, o echipă "remarcabilă" şi că fondurile sale pentru campania electorală vor fi cunoscute chiar în timpul cursei electorale.



"Dacă partidele ar veni cu un guvern în care sunt oameni de calitatea celor care mi s-au alăturat mie în acest demers, România ar duce-o foarte bine. Să vă dau câteva exemple: pe Justiţie - domnul Agustin Zegrean, fost preşedinte al Curţii Constituţionale, pe tot înseamnă economie-taxe - domnul Gabriel Biriş, sănătate, un domeniu esenţial, Radu Lupescu", a detaliat Funeriu.



Despre Crin Antonescu, candidatul actualei majorităţi parlamentare, Daniel Funeriu consideră "că această coaliţie nu vrea să câştige alegerile prezidenţiale prin nominalizarea lui Antonescu".



"Antonescu este un om care are vorbele la el, dar o ţară nu se conduce prin vorbe. Şi apropo, ar fi bine să aibă vorbele şi în alte limbi de circulaţie internaţională. Am văzut că nu prea le are", a spus Funeriu. AGERPRES