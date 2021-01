Cine sunt ofertanții prețurilor de chilipir pentru curentul casnic

Victor Stroe





Există un „Top 5” al companiilor care furnizează electricitate și care, conform ofertelor vehiculate oficial, ar putea pune la dispoziția consumatorilor cele mai avantajoase oferte, din punctul de vedere al prețului. „Jurnalul” a încercat să afle ce interese financiare și de afaceri se află în spatele acestor furnizori, în ce alte proiecte sunt sau au fost implicați și legăturile acestora, dacă există, cu zona politică. Iar informațiile interesante nu au întârziat să apară.

De la georgieni la ruși, după care în Marea Britanie

AIK Energy România SRL, unul din cei cinci furnizori de energie electrică ieftină, este, în fapt, fosta Valahia Gaz SRL, o entitate care a activat pe piața importurilor de gaze. Înființată în 2017 de Constantin Muceanu, compania a primit, pe rând, noi asociați persoane fizice dintr-o zonă mai mult decât interesantă. Este vorba de familia georgiană Msuknishvili, al cărui cap, Dimitri Msuknishvili este manager financiar al Ambasadei Republicii Georgia la București. Inițial, în firma lui Muceanu a intrat Archil Msuknishvili, apoi însuși Dimitri, la care s-a alăturat un alt georgian, pe nume Mikheil Kardenakhisvili. În 23 octombrie 2018, în structura acționariatului este cooptat și un român, pe nume Damian Spiridon. Acesta din urmă a fost deconspirat, în 2008, de CNSAS ca fiind colaborator al Securității, a fost asociat al ex-colonelului GRU Boris Golovin, dar și al lui Iulie Cecan, despre care presa a dezvăluit că a lucrat cu foști ofițeri de informații ruși. Cecan i-a trazacționat o vilă în Pipera politicianului basarabean Vladimir Plahotniuc. În 2019, SC Valahia Gaz este preluată de grupul britanic AIK Energy LTD, iar Damian Spiridon a păstrat un pachet de 1% din capitalul social, până în 4 martie 2020. În prezent AIK Energy România SRL este controlată de AIK Energy LTD și de AIK Group LTD, iar administrator este cetățeanul basarabean Sergiu Bălan. În România, coordonatorul diviziei de gaze și electricitate al grupului AIK este ex-directorul de tranzacționare de gaze naturale al Bursei Române de Mărfuri, Florin Tudorache, iar reprezentantul AIK Group LTD este Natalia Niță Rybchenko, cetățean al Federației Ruse fost manager la Lukoil.

Olandezi cu afaceri în Africa

Mazarine Energy România SRL, a doua companie aflată în „Top 5 furnizori de energie electrică”, a luat ființă în anul 2015 și este o entitate controlată, în calitate de asociat unic, de către Mazarine Carpathia BV Olanda. La momentul fondării, Mazarine Energy România SRL avea înregistrat ca obiect de activitate extracția petrolului brut. Grupul olandez are ca principal investitor un gigant mondial în domeniul asset management, Carlyle Group și derulează operațiuni de exploatare și producție convențională în Europa și Africa de Nord. În 2016, Mazarine Energy România SRL a mai preluat de la OMV Petrom dreptul de exploatare a 19 zăcăminte petroliere și a trei instalații pentru reparații capitale.

„Mister Cash” și asociatul cu soția de la AVAS

O a treia companie din acest clasament se numește Entrex Energy România SRL, fosta Entrex Services SRL, înființată în anul 2012, de grupul Romelectro, de Viorel Gafița, de BRP Energy Consulting SA și de George Tucu Budurea. În octombrie 2019, societatea a rămas cu doi asociați, respectiv George Tucu Budurea (cu 39% din capitalul social), și BRP Energy Consulting (cu 61%). Acționarul majoritar, care se ocupă cu afaceri în domeniul energiei, dezvoltând, în acest sens, și un parc fotovoltaic în județul Satu Mare, este controlat de omul de afaceri ieșean Dan Iulian Stratan, un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vîntu, pentru care a lucrat în cadrul celebrei Gelsor, dar și prieten al fostului ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu. Stratan este poreclit în zona Moldovei drept „Mister Cash” și firma sa fanion este Capital Invest. O altă companie controlată de acesta se numește Unique Solutions SRL, care a derulat, în ultimii ani, contracte cu DNA, Înalta Curte de Casație și Justiție sau Serviciul Român de Informații. Conform Registrului Comerțului, Entrex Services SRL este administrată de soția lui George Tucu Budurea, Gabriela Budurea, fost șef de serviciu în cadrul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)

Fostul angajator al Elenei Băsescu

Ultima dintre cele cinci companii este Luxten Lighting Company SA, fondată în 1993 de omul de afaceri canadian de origine română Zoltan Boszormeny, care a cumpărat de la statul român fabrica de becuri Electrofar București. Din 1996, Luxten Lighting a participat și a câștigat licitații publice pentru proiectarea și realizarea iluminatului public în orașe din România. Cea mai „notabilă” realizare a fost câștigarea licitației organizate de Primăria Municipiului București, pentru reabilitarea și menținerea sistemului de iluminat public. Contractul a fost semnat pe o perioadă de 15 ani și stipulează o investiție de 75 de milioane de dolari. La momentul în care Primăria Capitalei era condusă de Traian Băsescu, fata cea mică a acestuia, Elena, a fost angajată chiar la Luxten, de unde, în 2008, înainte de a ajunge europarlamentar, încasa un salariu de 7.000 de lei lunar. În august 2009, proprietarii Luxten erau Claudiu Nicolae Rădulescu, Ionel Pepenica și Olimpia Moica.. Fondatorii Luxten sunt foarte apropiați de alte două familii din cercul intim al lui Traian Băsescu - Bebe Ionescu, ex-socrul lui EBA, şi de Adriean Videanu. Luxten Lighting este prezentă pe piața contractelor publice cu energie, primind în concesiune serviciile de iluminat public din mai multe orașe ale României.

Firmă mică, dar cu cifră de afaceri de 130 de milioane de lei pe an

Al patrulea furnizor privat de pe piața energiei electrice cu ofertele cele mai atrăgătoare este QMB Energ SRL din Timișoara, firmă deținută de două persoane fizice: Cristian Bere și Corina Alexandra Milea. Societatea a fost înființată în 2011, a activat în domeniul consultanței, după care a intrat pe piața energiei. Numai în anul 2019, cifra de afaceri netă a QMB Energ SRL s-a ridicat la 130,8 milioane de lei, iar veniturile, la 129,84 milioane de lei. Cei doi asociați ai QMB au mai fost parteneri, până în 2019, și în compania Max Energy SRL, alături de omul de afaceri Iosif Zifceak, un investitor în piața agricolă. Acesta din urmă a preluat de la Bere și Milea compania în luna octombrie a anului 2019.